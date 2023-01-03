كورونا: الصحة العالمية قلقة إزاء متحور جديد من أوميكرون

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء المتحور الجديد "اكس بي بي 1.5" من فيروس كورونا.

وقالت ماريا فان كيركوف، المتخصصة في فيروس كوفيد-19، بمنظمة الصحة العالمية في جنيف الأربعاء (الرابع من يناير /كانون الثاني 2023)، إن المتحور الذي تم اكتشافه في تشرين الأول/أكتوبر ينتقل بسهولة أكبر من أي من السلالات المتحورة المعروفة سابقا.

ووفقا للتحاليل الجينية المتوفرة للفيروس، فإنه ينتشر بشكل رئيسي في الولايات المتحدة وأوروبا وقد تم اكتشافه بالفعل في 29 دولة. وهو ينتمي إلى مجموعة فرعية من المتحور أوميكرون، والذي ينتشر منذ نهاية عام 2021.

وقالت فان كيركوف إن يتم حاليا إجراء تحليل للمخاطر وسيتم نشره قريبا. وقدرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن المتحور "اكس بي بي 1.5"يمثل نحو 40,5% من كل الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة في الأسبوع الذي سبق نهاية العام.

الصحة العالمية توجه انتقادات للصين

في غضون ذلك انتقدت منظمة الصحة العالمية الأربعاء ما وصفته بتعريف الصين الجديد "الضيق للغاية" للوفاة الناجمة عن كوفيد، مؤكدة أن الإحصائيات لا تنسجم مع عودة انتشار الوباء في البلاد.

وقال المسؤول عن إدارة حالات الطوارئ الصحية لدى منظمة الصحة العالمية مايكل راين في مؤتمر صحافي في جنيف "نعتقد أن الأرقام الحالية التي تنشرها الصين لا تعكس حقيقة تأثير المرض فيما يتعلق بالاستشفاء ودخول العناية المركزة وخاصة الوفيات".

المتحور الجديد ينتمي إلى مجموعة فرعية من المتحور أوميكرون (صورة رمزية)

وتشهد الصين حالياً أسوء موجة وبائية بعد أن رفعت السلطات بشكل مفاجئ، في مطلع كانون الأول/ديسمبر، معظم التدابير الصحية الصارمة لمكافحة كوفيد-19. ورغم هذه الموجة غير المسبوقة، ابلغت الدولة عن عدد طفيف من الوفيات المرتبطة بكوفيد بعد تغيير مثير للجدل في منهجية حساب الحالات.

كما قالت المنظمة إن تفشي كوفيد-19 في الصين في الآونة الأخيرة ناجم في الغالب عن متحوري أوميكرون بي.إيه.5.2 وبي.إف.7، وإن المتحورين معا تسببا في 97.5 بالمئة من جميع الإصابات المحلية.

وأضافت المنظمة أن البيانات تستند إلى تحليل المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها لأكثر من ألفي شفرة جينوم بشري.

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)