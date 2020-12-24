 كورونا.. الرئيس الألماني يقود حملة لتشجيع العمل من المنزل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.01.2021

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كورونا.. الرئيس الألماني يقود حملة لتشجيع العمل من المنزل

في ضوء تصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، يعتزم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينمايرالمشاركة مع أرباب عمل ونقابات في الدعوة إلى تعزيز العمل من المنزل.

الرئيس فرانك فالتر شتاينماير ينضم لحملة لتشجيع العمل من المنزل بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.

الرئيس فرانك فالتر شتاينماير ينضم لحملة لتشجيع العمل من المنزل بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.

يعتزم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير المشاركة مع أرباب عمل ونقابات في الدعوة إلى تعزيز العمل من المنزل وذلك في ضوء الأرقام المرتفعة للإصابة بفيروس كورونا.

مختارات

اتفقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع حكومات الولايات على فرض إجراءات عزل عام بشكل جزئي بدءاً من الثاني من الشهر المقبل، هنا لمحة على أهم هذه الإجراءات.

وأعلن المكتب الرئاسي مساء اليوم الخميس (14 يناير/كانون الثاني 2021) أن شتاينماير سيوجه هذه الدعوة المشتركة غدا الجمعة مع راينر هوفمان، رئيس اتحاد نقابات العمال الألمانية وراينر دوغلر رئيس رابطة أرباب العمل.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات الألمانية قد "ناشدوا بإلحاح" قطاع الشركات خلال مشاوراتهم التي أجريت مطلع الشهر الجاري توفير خيارات سخية للعمل من المنزل من أجل إتاحة تنفيذ مبدأ "نحن باقون في المنزل".

يشار إلى أن هناك في الوقت الراهن نقاشا حول وضع تعليمات إضافية من أجل تعزيز تنفيذ هذا المبدأ لتفادي الزحام في الحافلات والقطارات في ساعة الذروة.

ع.ح./ا.ح. (د ب ا)

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