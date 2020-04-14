 كورونا: الجريمة في زمن الأزمة | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 18.04.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

كورونا: الجريمة في زمن الأزمة

وباء كورونا يؤدي إلى فرض الكثير من القيود حتى على مرتكبي الجرائم. هل يؤدي الوباء إلى انخفاض نسبة الجريمة في ألمانيا؟ فيما يخص بعض الجنح نعم ـ وبالنسبة إلى أخرى فإن عددها يتزايد.

BdTD | Deutschland | Coronavirus · zu Hause bleiben (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

حافلات النقل ومحطات القطار والساحات العامة هي حاليا شبه خالية. فقيود التجول أثناء جائحة كورونا تمنع حالات الازدحام المعتادة. وفي الوقت نفسه يعمل الكثير من الناس من بيوتهم. وهذه أوقات سيئة بالنسبة إلى الجناة على الأقل فيما يرتبط بأعمال السطو والسرقات واقتحام البيوت.

ولا يوجد إلى حد الآن إحصائيات رسمية حول تأثير كورونا على الجريمة في ألمانيا. وهذا ما أعلنته شرطة الجنايات الألمانية جوابا على سؤال من دويتشه فيله، وأشارت إلى أنه تم قبل مدة قصيرة نشر إحصائيات الجريمة لعام 2019، وإلى حين نشر الإحصاء الرسمي الخاص بعام 2020 سيتطلب الأمر نحو سنة. وبالرغم من ذلك توجد شواهد على تأثير متبادل بين وباء كورونا والجرائم.

مختارات

تستعد ألمانيا لرفع تدريجي للقيود المرتبطة بتفشي فيروس كورونا، مستفيدة من وضع أقل مأسوية نسبياً من الدول الأوروبية الأخرى خصوصاً مع معدل وفيات أقل. المستشارة ميركل ستقرر مع رؤساء حكومات الولايات كيفية العودة التدريجية. (13.04.2020)

كمامات الوقاية اليوم في ألمانيا أشد ندرة من ورق التواليت. الآلات التي تنتج الكمامات مصدرها ألمانيا، فأين الصعوبة في إنتاجها بكميات كبيرة لتغطي حاجة الناس؟ (13.04.2020)

تتوجه دول منتجة للأغذية بكثرة إلى منع تصديرها خوفا من نقصها بسبب أزمة كورونا. وقد تكون هذه بداية نزعة قومية تٌعرض الدول الفقيرة التي تستورد أغذيتها لعواقب وخيمة. تعرّف على دول علقت تصدير سلع غذائية بسبب كورونا؟ (13.04.2020)

ووزارة الداخلية في ولاية شمال الراين وستفاليا الأكبر من ناحية كثافة السكان كشفت عن أرقام مؤقتة لدويتشه فيله. قارنت الوزارة الفترة الممتدة بين الأول من مارس و الخامس من أبريل 2020 مع الفترة نفسها من العام الماضي. ومما تبين لها أن حوادث السطو على البيوت تراجعت خلال هذه الأسابيع الخمسة من 2483 في عام 2019 إلى 1620 في السنة الجارية يعني بحوالي الربع. وقد انخفضت سرقة الجيوب من 3592 إلى 1857 حالة يعني إلى النصف. وفي هذا الموضع تمت الإشارة إلى أمرين: فمن جهة يشمل إحصاء الجريمة عدد البلاغات، وهذا يعني أن المخالفات التي لن يتم الإبلاغ عنها لا تظهر في الإحصاء ـ وبالتالي فإن عدد الجنح المسجلة رهن بسلوك الناس في الإبلاغ عنها. ومن جهة أخرى يتعلق الأمر بالإحصائيات المذكورة آنفا بأعداد مؤقتة قد تتغير. لكنها تكشف عن توجه معين. والأعداد المسجلة في ولاية ألمانية أخرى تبين نفس التوجه.

سرقة الجيوب سهلة أثناء ازدحام الناس

سرقة الجيوب سهلة أثناء ازدحام الناس

أوقات سيئة للصوص

وفي ولاية ساكسونيا السفلى قارنت الشرطة الجنائية الأعداد المؤقتة لبعض الجرائم خلال الأسبوع من 30 مارس حتى 5 أبريل 2020، أي الفترة التي بدأت فيها قيود الحجر الصحي سارية المفعول مع الأعداد المسجلة في نفس الفترة من السنة الماضية، والنتيجة: فيما يخص الجروح الجسدية هناك تراجع بأكثر من 45 في المائة وفيما يتصل بالسطو على البيوت بلغ التراجع أكثر من 50 في المائة وفيما يتعلق بسرقة الجيوب زاد على 90 في المائة.

والواضح أن الجنح التي تمت مقارنتها في ساكسونيا السفلى تراجعت أكثر مما هو عليه الحال في ولاية شمال الراين وستفاليا. وتفسير ممكن لهذه النسب قد يعود للفترة الزمنية التي سُجلت فيها تلك الجنح. ولا عجب أن بعض الجنح باتت نادرة، إذ أن وزارة الداخلية في ولاية شمال الراين وستفاليا كتبت أن "ظروف العيش المتغيرة تتعارض مع بعض أشكال الجريمة أو على الأقل تقيدها في طريقة ارتكابها ". وبالتالي فإن سرقة الجيوب تكون صعبة التحقيق في زمن التباعد الاجتماعي بين الأشخاص. وحتى اللصوص الذين يقتحمون عادة البيوت قلما يجدون فرصة لتنفيذ مبتغاهم بحكم أن غالبية الناس تبقى في بيوتها.

كريستيان بفايفار، المدير السابق لمعهد بحوث الجريمة في ساكسونيا السلفى ينطلق من أن التراجع سيطرأ أيضا على جريمة المخدرات. فتجارة المخدرات (على الأقل للاستهلاك اليومي ) تحصل في الغالب في أماكن عامة، وهذا لا يتأتى حاليا في مساحات خالية يمكن مراقبتها بشكل أفضل. وهذا ينطبق أيضا على أعمال العنف تحت تأثير الكحول، لأنه "إذا ظلت الحانات والمراقص وحدائق الجعة مغلقة، فإنه لا تحصل هناك مشاجرات"، كما يقول كريستيان بفايفار في حديثه مع دويتشه فيله.

احتيال بمنتجات كورونا

لكن الجناة يبتكرون أيضا أساليب جديدة لبلوغ أهدافهم في زمن كورونا. فالشرطة الجنائية في ولاية شمال الراين وستفاليا تحذر من الخدعة الجديدة التي يتصل فيها محتالون بأشخاص كبار في السن ويقدمون أنفسهم كحفيد مصاب بكورونا. وبعدها يطلبون الحصول على بعض المال لشراء أدوية. كما أن بعض اللصوص يقرعون أبواب البيوت ويقدمون أنفسهم كموظفين من وزارة الصحة وقد حضروا للقيام بتجارب كورونا. وحين يصبحون داخل البيت فإنهم يقومون بسرقة المال أو الحلي. كما أنه بالاحتيال يمكن تحقيق الربح المادي في زمن كورونا، إذ أن خبراء يتحدثون عن أعمال تسوق زائفة أو منتجات وهمية مرتبطة بكورونا. فبعض المواقع الإلكترونية تعرض مواد التعقيم والأدوية أو الكمامات. وتطلب بدفع المبالغ مسبقا، لكن المنتجات لا تصل أبدا لأصحابها. وهناك بعض الجناة الذين يرسلون البضاعة ـ لكن ما يصل عبارة عن مستنسخات أو بضاعة مقلدة لا تفي بمعايير الجودة الضرورية.

السطو على البيت ليست فكرة جيدة أثناء تواجد العائلة داخله

السطو على البيت ليست فكرة جيدة أثناء تواجد العائلة داخله

جنح أقل في العلن

وكاستنتاج أولي يمكن القول بأن الجريمة تتطور في اتجاهين. جنح لها علاقة بتقارب الناس أو غيابهم وهي تتراجع مثل سرقة الجيوب والسطو على البيوت. وهناك أعمال الاحتيال عبر الانترنيت التي تزداد ولها علاقة بمنتجات زمن كورونا.

وأزمة كورونا قد تفتح المجال أمام الجريمة المنظمة وغسل الأموال. "فإذا أفلست بعض الحانات، فإن المافيا قد تشتريها بثمن بخس لتوظيفها مستقبلا في غسل الأموال" ،كما يحذر كريستيان بفايفار الذي أضاف بأن العديد من شركات الحجم المتوسط ينقصها حاليا المال، وبالتالي فإن عصابات الجريمة المنظمة قد تقرضها أموالا بفوائد عالية أو تشتريها كليا.

ماركو مولر/ م.أ.م

  • HIV-Virus-Partikel im Blut (Imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي عقاقير تعالج أمراض فيروسية، مثل إيبولا ونقص المناعة المكتسبة HIV والتهاب الكبد الفيروسي سي والأنفلونزا ومرضي سارس وميرس. الأخيران من أسرة فيروسات كورونا أيضاً.

  • Frankreich Marseille | Medizinisches Personal mit Tabletten (Getty Images/AFP/G. Julien)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    حتى أدوية تستعمل ضد أمراض المناعة مثل التهاب المفاصل الروماتزمي وأمراض التهاب الأمعاء دخلت على خط محاربة كورونا المستجد. وظيفة هذه الأدوية هي تحييد عمل مناعة الجسم كي لا تدمر خلايا الجسم أكثر من الفيروسات نفسها، حسبما ينقل موقع vFa المتخصص ببحوث الأدوية.

  • HIV-Medikament Kaletra, 200 mg Filmtabletten (picture-alliance/imageBROKER/M. Dr. Baumgärtner)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    تعتمد محاولات علاج فيروس كورونا المستجد على عقاقير معروفة ومستعملة منذ سنين في معالجة أمراض سببها فيروسات غالباً. هذه العقاقير هي علاجات مضادة للفيروسات، وأخرى مقوية لجهاز المناعة وثالثة تستعمل لمعالجة أمراض الرئة.

  • Symbolbild menschliche Lungen (Fotolia/Sebastian Kaulitzki)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير من النوع الثالث التي تساعد في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، هي عقاقير تحدد كمية الأوكسجين الداخلة إلى الدم في رئة المريض، هذه العقاقير تستعمل في أمراض التليف الرئوي عادة.

  • Symbolbild Coronavirus und Ebola

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي أولاً، عقار Remdesivir المستعمل ضد فيروس إيبولا، هذا العلاج يستهدف الحمض النووي للفيروس RNA.

  • Molkekülstruktur des Wirkstoffs Ritonavir (imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    خليط من عقاري Ritonavir و Lopinavir ،هذا الخليط يستعمل في علاج فيروس فقد المناعة المكتسبةHIV. وأحياناً يُضاف لهما Beta-Interferon وهو بروتينات تنتجها الخلايا اللمفاوية ترتبط بالخلايا السليمة وتحفزها لإنتاج مضادات للفيروس.

  • Frankreich Malariamittel Nivaquine zeigt Wirkung gegen Coronavirus (AFP/G. Julien )

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    كلوروكين الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعتبره علاجاً واعداً ضد كورونا. هذا العقار يستعمل منذ الخمسينات لمكافحة الملاريا. دخل العلاج هذا العمل في جنوب فرنسا والولايات المتحدة والأردن والمغرب وتونس. يذكر أن منظمة الصحة العالمية لم تقره علاجا لكورونا بعد، ومازال قيد التجربة السريرية علاوة على كل العقاقير المذكورة في الصور السابقة.


 

مواضيع ذات صلة

Ägypten | Menschen schützen sich mit Gesichtsmasken

ضغوط كبيرة.. هل تبدأ دول عربية بتخفيف إجراءات كورونا؟ 14.04.2020

أعلنت عدة دول غربية عزمها على تخفيف إجراءاتها لمواجهة كورونا. فهل يمكن للمغرب ومصر وتونس والأردن وغيرها من الدول العربية غير النفطية أن تحذو حذوها خاصةً مع الضغوط الاجتماعية على سكان يعيش الكثيرون منهم تحت خط الفقر؟

Coronavirus | Deutschland | PK Merkel

ألمانيا تتهيّأ لرفع تدريجي للقيود المفروضة بسبب كورونا 13.04.2020

تستعد ألمانيا لرفع تدريجي للقيود المرتبطة بتفشي فيروس كورونا، مستفيدة من وضع أقل مأسوية نسبياً من الدول الأوروبية الأخرى خصوصاً مع معدل وفيات أقل. المستشارة ميركل ستقرر مع رؤساء حكومات الولايات كيفية العودة التدريجية.

Deutschland Berlin | Freitagsgebet in der Dar-Al Salam Moschee

برلين - الشرطة تفرق تجمعا لصلاة الجمعة بسبب كورونا 04.04.2020

ذكرت الشرطة الألمانية أن 300 شخص اجتمعوا أمام أحد مساجد برلين لإداء صلاة الجمعة برغم التعليمات بالتباعد الاجتماعي، وبأن "الصلاة أنهيت قبل موعدها"، مع وعد من المسؤولين عن المسجد بالعمل على عدم تكرار مثل هذا الحشد.

إعلان
Themenheader Infoseite für Flüchtlinge

خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار