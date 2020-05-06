 كورونا.. الإصابات تتجاوز 4.8 مليون وأمريكا لا تزال في الصدارة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.05.2020

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أخبار

كورونا.. الإصابات تتجاوز 4.8 مليون وأمريكا لا تزال في الصدارة

يقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم من عتبة خمسة ملايين حالة. وفيما تسجل ولاية بافاريا أعلى معدلات الإصابة في ألمانيا، يخيم التوتر الصيني-الأمريكي على الاجتماع المرتقب للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية.

الصورة: سيدة ترتدي الكمامة وتمر بالقرب من منطقة التسوق في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا

كورونا: تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة

أظهرت بيانات مجمعة لعدد حالات كورونا حول العالم أن عدد الإصابات بالفيروس تجاوز 4.8 مليون حالة حتى الساعة (06:30 بتوقيت غرينتش) صباح اليوم الاثنين (18 مايو/أيار 2020). وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع أيضا ليتجاوز 1.86 مليون حالة. وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات تجاوز 316 ألف حالة.

الولايات المتحدة تتصدر عدد الإصابات والوفيات

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات روسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والبرازيل وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وتركيا وإيران والهند وبيرو والصين. وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة 1.5 مليون إصابة إلى جانب نحو 91 ألف وفاة. وسجلت روسيا 281 ألف إصابة و2631 وفاة.

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إيطاليا تعلن فتح حدودها أمام السياح من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 حزيران

وسجلت إسبانيا نحو 278 ألف إصابة ونحو 27 ألف وفاة، فيما سجلت المملكة المتحدة 243 ألف إصابة ونحو 34 ألف وفاة. أما إيطاليا فسجلت نحو 225 ألف إصابة ونحو 32 ألف وفاة. كما أن الصين، البؤرة الأولى للفيروس، سجلت 82 ألفا و 954 إصابة و4634 وفاة.

وسجلت ألمانيا حتى صباح اليوم الاثنين أكثر من 174700 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 400 حالة منذ أمس الأحد، بحسب تحليل أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) استنادا إلى أحدث بيانات مسجلة لدى الولايات الألمانية.

أعلى معدلات الإصابة في ولاية بافاريا

وبحسب البيانات، سجلت ألمانيا حتى الآن 7934 حالة وفاة، على الأقل، جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 21 حالة منذ أمس. وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لأبحاث الأمراض المعدية وغير المعدية، تعافى نحو 154600 مصاب من الفيروس حتى الآن.

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"أكتوبر فيست" إلغاء أكبر مهرجان للجعة في العالم بسبب كورونا

وسجلت ولاية بافاريا أعلى عدد إصابات في ألمانيا (أكثر من 45700 إصابة)، و2297 حالة وفاة، على الأقل، تليها ولاية شمال الراين ويستفاليا التي سجلت أكثر من 36200 حالة إصابة، و1504 حالات وفاة على الأقل.

وجاءت ولاية بادن-فورتمبرغ في المرتبة الثالثة بعدد إصابات زادت عن 33900 حالة، وبلغ عدد الوفيات 1653 حالة على الأقل. وبالقياس إلى كل مئة ألف نسمة، سجلت بافاريا أعلى معدل إصابة (350.1 إصابة لكل مئة ألف نسمة). وبلغ متوسط المعدل على مستوى ألمانيا 210.2 إصابات لكل مئة ألف نسمة.

التوتر الصيني الأمريكي يخيم على الاجتماع

تعقد الدول الـ194 الأعضاء في منظمة الصحة العالمية الإثنين اجتماعا افتراضيا للمرة الأولى في تاريخها لبحث الرد الدولي على الوباء لكن التوتر الصيني-الأمريكي والمباحثات حول تايوان والأبحاث لإيجاد لقاح، تلقي بثقلها عليه. وسيلقي عدة رؤساء دول وحكومات ووزراء كلمات خلال مناسبة انعقاد هذه الجمعية العالمية للصحة، هيئة اتخاذ القرار في منظمة الصحة التي تبدأ اجتماعها عند الساعة (10.00 ت.غ) على أن ينتهي ظهر الثلاثاء.

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السلطات الصينية تلجأ إلى إسكات منتقدي تفشي فيروس كورونا

مختارات

تدرس منظمة الصحة العالمية حالياً احتمال وجود رابط بين فيروس كورونا ومرض كوفيد 19 الناجم عنه وبين متلازمة كاواساكي لدى الأطفال. آخر المستجدات في هذا السياق كانت حالة وفاة لطفل في فرنسا بالمتلازمة محل الدراسة. (15.05.2020)

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا المستجد "قد لا يختفي أبدا" وقد يتحول إلى مرض سيكون على البشرية تعلّم التعايش معه، فيما حذر خبراء صحة بالأمم المتحدة من أزمة صحة نفسية عالمية تلوح في الأفق. (14.05.2020)

ورغم تصعيد التوتر بين واشنطن وبكين، لا تزال الدول تأمل في أن تعتمد بالتوافق مشروع قرار طويل قدمه الاتحاد الأوروبي ويطلب إطلاق "عملية تقييم في أسرع وقت ممكن" لدرس الرد الصحي العالمي والإجراءات التي اتخذتها منظمة الصحة العالمية في مواجهة الوباء.

ويدعو النص أيضا منظمة الصحة العالمية إلى "التعاون الوثيق مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والدول ... لتحديد المصدر الحيواني للفيروس وتحديد بأي طريقة انتقل الى البشر (...) وخصوصا من خلال المهام العلمية وبعثات تعاون ميدانية".

ع.ش/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)

  • Ein Targi mit Kopfbedeckung und Gesichtsschleier aus weißem Stoff (picture-alliance/imageBroker)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    لثام الطوارق "يقي من أرواح الموتى"

    يحمي لثام الرأس الوجه رجال الطوارق من الشمس وحبيبات الرمل لمن يعيشون داخل الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل، ولدى هذا اللثام أكثر من وظيفة، فبينما يؤكد على قيم مهمة مثل الاحترام واللياقة، فإن هناك أسطورة مثيرة وشيقة تدور حوله. 

  • Drei Tuareg sitzen in langen Gewändern mit Kopfbedeckungen und Gesichtsschleiern auf Sand (picture-alliance/blickwinkel/McPhoto/M. Runkel)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    ليبيا: اللثام الأزرق يُبعد شر أرواح الموتى

     الطوارق الذكور هم فقط من يغطون وجوههم، وفقاً للتقاليد، ويعتقد أن اللثام يحمي من أرواح الموتى "الكيل أورو". كما يشكل اللثام لدى الطوارق حماية أثناء السفر عبر الصحراء الكبرى التي يتقلون عبرها من شمال إلى جنوب القارة السمراء. وفي الماضي كانت العمامة والحجاب باللون النيلي الأزرق، الذي يترك آثارا على الجلد، ولهذا كان يطلق على الطوارق "رجال الصحراء الزرق".

  • Zwei verschleierte Tuareg auf Kamelen (picture-alliance/imageBroker/K. Kreder)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    عمامة وحجاب شرط للعيش في الصحراء الليبية

    الطوارق فرع من مجموعة أمازيغية أكبر، ينتشرون في العديد من البلدان، وقد استقر العديد منهم الآن في مناطق محددة وتوقفوا عن حياة الترحال. يطلقون على أنفسهم "إماجغن" في النيجر، واسم "إموهاغ" في الجزائر وليبيا، وإيموشاغ في مالي. أما في اللغة الأمازيغية فيسمون بـ "طارقة". 

  • Portät eines Mannes mit gelbem Schal um den Kopf geschlungen (picture-alliance/ blickwinkel/W. G. Allgoewer)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    المغرب: اللثام جزء من الهوية الأمازيغية

     يسمى غطاء الرأس التقليدي وحجاب الوجه عند الأمازيغ في شمال أفريقيا باسم "تاجميلمست" أو "اللثام". لونه أصفر كما في الصورة يرتديه صحراوي مغربي من أصول أمازيغية. تساعد قطعة القماش هذه على حماية هوية مرتديها خلال النزاعات المسلحة ولكن لها مآرب أخرى.

  • Portät eines Mannes mit hellblauem Tuch um Kopf und Mundpartie (picture-alliance/imageBroker)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    مصر: البدو وغطاء الرأس قصة تمتد في الزمن

    يعيش البدو في شبه الجزيرة العربية والدول المجاورة كمصر. الكوفية، وفي بعض المناطق تسمى الغترة أو الحطة، هو اسم القماش الذي يرتديه الرجل، وتختلف طريقة وضعه من منطقة إلى أخرى. 

  • Ein Tubu mit Speer und traditionellem Tuch um Gesicht und Kopf im Tschad (picture-alliance/dpa)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    تشاد: رجال" توبو" الملثمين

    يشتهر شعب "التوبو أو القرعان" بلثام الرجال لا النساء، والرجل مسؤول عن خياطة الملابس. يعيشون في الغالب في حوض شمال تشاد، ويعيشون من الرعي ويعتنون بالأغنام وتربية الإبل. 

  • Nigerias ehemaliger Emir von Kano, Sanusi Lamido Sanusi, mit Gesichtsschleier und Kopfbedeckung (Amino Abubakar/AFP/Getty Images)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    نيجيريا: الأمراء يرتدون لثام الوجه 

    في ولاية كانو في نيجيريا يرتدي الحام لثام الوجه. وحتى شهر مارس/ آذار المنصرم، كان محمد سنوسي الثاني، الظاهر في الصورة أثناء تعيينه عام 2014، ثاني أهم زعيم مسلم في البلاد.  8

  • Zwei verschleierte Frauen am Strand in Sansibar (picture-alliance/imageBROKER/M. Moxter)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    زنجبار: نقاب الوجه على الشاطئ 

    زنجبار: نقاب الوجه على الشاطئ  تغطي النساء وجهوهن في زنجبار، وهي جزء من تنزانيا، ويضم أرخبيل زنجبار المسلمين حصرا. كمامات الوجه في زمن كورونا تغطي منطقة الفم والأنف وهو جزء من عادات اللباس في الكثير من البلدان الإفريقية. 

  • David Ochieng von Lookslike Avido näht mit Mundschutz an einer Maschine sitzend (picture-alliance/ZumaPress/D. Sigwe)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    كينيا: قبول طبيعي للكامات الطبية

    ارتداء الكمامات أصبح إلزاميا في كينيا، ولكن لا يستطيع العديد توفير ثمنها، إلا أن مصمما كينيا يدعى دايفيد أوشينغ، قرر تصميم وصناعة كمامات يمكن إعادة استخدامها أكثر من مرة. إعداد فيرينا كريب/ مرام سالم


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