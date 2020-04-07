 كورونا - الإصابات بألمانيا تعاود الارتفاع وحصيلة عالمية جديدة | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 07.04.2020

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سياسة واقتصاد

كورونا - الإصابات بألمانيا تعاود الارتفاع وحصيلة عالمية جديدة

عادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى الارتفاع من جديد بعد أن كانت قد سجلت انخفاضاً مؤخراً. وعالمياً تجاوز عدد الإصابات بالفيروس مليون و345 ألفا حتى صباح اليوم الثلاثاء.

أخذ عينات عشوائية من سائقي السيارات في إحدى مناطق ألمانيا

تصاعدت حالات الاصابة بفيروس كورونا مجدداً في ألمانيا بعد أن كانت قد انخفضت في الأيام الماضية

كشفت بيانات نشرها معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 3834 حالة في الأربعة والعشرين ساعة الماضية إلى 99225 اليوم الثلاثاء (7 ابريل/نيسان 2020) لتعاود الارتفاع مجددا بعد انخفاض على مدى أربعة أيام متتالية. 

مختارات

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وزاد عدد الوفيات 173 إلى 1607 أشخاص، وارتفع عدد الإصابات أمس الاثنين 3677 حالة فيما سجلت حصيلة الوفيات 92 شخصا.

يذكر أن جامعة جونز هوبكنز كانت قد قدرت يوم أمس عدد المصابين في ألمانيا بأكثر من 100 ألف حالة.

حصيلة عالمية تزداد ارتفاعاً

وأظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به  تجاوز المليون و345 ألفا حتى صباح اليوم الثلاثاء. 

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ مليون و347587 حتى الساعة 0600 بتوقيت جرينتش صباح اليوم. كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 286 ألفا. وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات اقترب من 75 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والصين وإيران والمملكة المتحدة وتركيا وسويسرا.

خارطة تفاعلية من جامعة جونز هوبكنز توضح انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم (يمكنك أيضا فتح هذا الرابط: https://coronavirus.jhu.edu/map.html

وبلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة نحو 368 ألف إصابة إلى جانب 10943 وفاة. وسجلت إسبانيا نحو 137 ألف إصابة و13341 وفاة. وسجلت إيطاليا نحو 133 ألف إصابة ونحو 16 ألف و500 وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 81 ألفا و740  إصابة و3331 وفاة.

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز، د ب ا)

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  • Palästina BG Gaza Corona-Pandemie (picture-alliance/AP Photo/A. Hana)

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  • Palästina BG Gaza Corona-Pandemie (Reuters/M. Salem)

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