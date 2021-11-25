 كورونا.. اكتشاف متحورة جديدة وميركل تطالب بإجراءات أشد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.11.2021

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أخبار

كورونا.. اكتشاف متحورة جديدة وميركل تطالب بإجراءات أشد

اكتشاف سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا في جنوب أفريقيا يُعتقد أنها أكثر عدوى من دلتا. ويجهل العلماء ما إذا كانت اللقاحات المتاحة حاليا فعالة ضدها، وميركل تطالب بإجراءات أشد لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا.

المستشارة المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل تطالب بإجراء أشد لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا.

المستشارة المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل تطالب بإجراء أشد لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا.

أعلن علماء الخميس (25 نوفمبر/تشرين الثاني 2021) اكتشاف متحوّرة جديدة من كوفيد-19 قد تكون شديدة العدوى في جنوب أفريقيا، البلد الأفريقي الأكثر تضررا من الوباء والذي يشهد ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات. 

مختارات

أشار تقريران حديثان صدرا في الولايات المتحدة أن إصابة الحوامل بمتغير دلتا رفع من احتمالات وفاة الأم أو الأجنة قبل وخلال وبعد الولادة، ما يدل على وجوب تلقي الحوامل الجرعات الكاملة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

متحور جديد من فيروس كورونا يثير القلق في روسيا التي تخطط لإغلاق واسع النطاق لمدة أسبوع بعد تسجيل وفيات قياسية بكورونا. وإسرائيل تسجل أول إصابة بمتحور متفرع من دلتا، أما ملبورن فتستعد لإنهاء أطول إغلاق في العالم.

تشهد ألمانيا أشد موجة لانتشار وباء كورونا، وقد تخطى إجمالي عدد الوفيات 100 ألف حالة. ورغم تطعيم نحو ثلثي السكان فإن معدل الوفيات يتزايد، وكثير من المتوفين هم شباب نسبيا، مقارنة بوفيات العام الماضي، فما سبب ذلك؟

وقال عالم الفيروسات توليو دي أوليفيرا في مؤتمر صحافي عقد افتراضيا وأشرفت عليه وزارة الصحة "للأسف، اكتشفنا متحوّرة جديدة مثيرة للقلق في جنوب أفريقيا (...) تظهر المتحّورة (بي.1.1.529) عددا مرتفعا جدا من الطفرات ويمكننا رؤية أن لديها القدرة على أن تنتشر بسرعة كبيرة".

وكان فريقه من معهد "كريسب" للبحوث المدعوم من جامعة كوازولو-ناتال اكتشف المتحوّرة بيتا الشديدة العدوى العام الماضي. ويمكن لتحوّلات الفيروس الأولي أن تجعله أكثر قابلية للانتقال إلى حد يصبح فيه مهيمنا، وهذه كانت الحال مع  المتحورة دلتا التي اكتشفت في الهند والتي، بحسب منظمة الصحة العالمية، خفضت من فعالية اللقاحات المضادة لكوفيد-19 بنسبة 40 في المئة. 

وفي هذه المرحلة، يجهل هؤلاء العلماء ما إذا كانت اللقاحات المتاحة حاليا فعالة ضد المتحورة الجديدة التي اكتشفوها.

 من جهته، قال البروفسور ريتشارد ليسيلز وهو باحث آخر في المعهد "ما يقلقنا هو أن هذه المتحورة قد لا تكون لديها قدرة على الانتقال بشكل أسرع فحسب، بل أن تكون أيضا قادرة على إتلاف أجزاء من جهاز المناعة لدينا". 

وحتى الآن، تم الإبلاغ عن 22 إصابة بهذه المتحورة الجديدة وهي تعود بمعظمها إلى شباب، وفقا للمعهد الوطني للأمراض المعدية. وسّجّلت إصابات أخرى بهذه المتحوّرة في بوتسوانا المجاورة وهونغ كونغ لدى شخص عاد من رحلة في جنوب إفريقيا.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة الصحة العالمية يوم غد الجمعة لتحديد مدى خطورة هذه المتحورة. وقال جون نكينغاسونغ من المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في مؤتمر صحافي "هناك العديد من المتحوّرات لكن بعضها لا يؤثر على تطور الوباء".

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الجائحة - بين الكوارث والآمال

ومن المحتمل أن ظهور هذه المتحورة الجديدة تسبب بالارتفاع التصاعدي" في عدد الإصابات بكوفيد-19 في الأسابيع الأخيرة"، بحسب وزير الصحة جو فاهلا الحاضر في المؤتمر الصحافي الذي عقده العلماء. وأضاف أن ظهور هذه المتحورة الجديدة "يعزز حقيقة أن هذا العدو غير المرئي الذي نتعامل معه غير قابل للتوقع".

وعلى الصعيد العالمي، أصبحت أوروبا مجددا بؤرة للوباء. وقد أعادت النمسا أخيرا فرض تدابير الإغلاق وأعلنت فرنسا تعزيز الإجراءات الصحية فيما تجاوز عدد الوفيات في ألمانيا عتبة 100 ألف وفاة.

ميركل: إجراءات مكافحة كورونا غير كافية

على صعيد متصل، أعربت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل عن اعتقادها بأن الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من الموجة الرابعة لوباء كورونا غير كافية. وقالت ميركل في برلين اليوم الخميس:" نحتاج إلى مزيد من القيود على الاختلاط".

ورفضت ميركل إلزام نفسها بمطالب بعض الولايات بتبكير موعد مشاورات الحكومة الاتحادية والولايات للوقوف على وضع وباء كورونا، والمحدد لها التاسع من كانون الأول/ديسمبر المقبل، وقالت إن تحديد مواعيد جديدة يعتمد على الولايات" ولا أود أن أقول شيئا عن هذا اليوم".

وأوضحت ميركل أنها تعتبر أن التطور الراهن خطير للغاية، وطالبت بأخذ الاحتياط حتى لا يؤدي هذا التطور إلى أعباء زائدة على كاهل المستشفيات " وكل يوم له أهميته في هذا الشأن".

وأضافت أنها لهذا السبب تلقت باهتمام شديد نبأ اعتزام خليفتها المحتمل أولاف شولتس تشكيل "خلية أزمة" في ديوان المستشارية لمتابعة كيفية التعامل مع الجائحة، "وقد أوضحت له اليوم أن بإمكاننا أن ننجز هذا الأمر معا في هذه المرحلة الانتقالية".

وأشارت ميركل إلى أنها على قناعة "بالخطورة الكبيرة للموقف، فالوضع خطير لأننا لا نزال في حالة نمو أسي (لأعداد الإصابات) ولأن الحالات التي نراها تصاب بالمرض اليوم هي بالأساس حالات لمرضى في الرعاية المركزة".

ألمانيا تسجل أكثر من 100 ألف شخص

ألمانيا سجلت أكثر من 100 ألف حالة وفاة جراء الإصابة بكورونا.

ألمانيا سجلت أكثر من 100 ألف حالة وفاة جراء الإصابة بكورونا.

كان معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات أعلن تجاوز حصيلة الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بفيروس كورونا حاجز الـ 100 ألف شخص.

وفي أعقاب لقائها مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، قالت ميركل تعليقا على هذا التطور: "هذا يوم حزين للغاية"، وأعربت عن أسفها لعودة وصول الحصيلة اليومية لوفيات كورونا في الوقت الراهن إلى أكثر من 300 حالة يومية.

وكانت ميركل ورؤساء حكومات الولايات اتفقوا في مؤتمرهم الأخير على الاجتماع مجددا في التاسع من الشهر المقبل للتشاور حول كيفية مواصلة مكافحة الجائحة وتقييم الإجراءات الراهنة. وكان العديد من حكام الولايات، ومن بينهم رئيس حكومة بافاريا ماركوس زودر، دعوا إلى عقد المؤتمر الجديد في أقرب وقت ممكن وذلك في رد فعل منهم على التزايد القوي في أعداد الإصابات.

ز.أ.ب/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

  • Symbolbild Trauer Covid-19-Tote Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    حصيلة مؤسفة

    بسبب كورونا فقد هذا الرجل زوجتة التي يزور قبرها في مقبرة بمدينة بون. والمتوفاة هي ضمن 100 ألف حالة وفاة في البلاد على صلة بوباء كورونا. ومرة أخرى تعاود أعداد الوفيات ارتفاعها تماشيا مع ارتفاع الإصابات منذ بداية الخريف. في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول بلغت الوفيات 66 حالة، لكن في 21 من الشهر الموالي، سجلت 200 حالة في ذلك اليوم، وفق معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأوبئة.

  • BG Corona Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    الإنذار الأخير

    على هذا التابوت كتبت عبارة "احذر العدوى"، في إشارة إلى أن الشخص المتوفى كان مصاباً بكورونا. وهي رسالة لباقي العاملين في شركة دفن الموتى لاتخاذ الاحتياطات اللازمة. ومازال غير الملقحين أكثر عرضة لمسار خطير لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا. لكن أعداد المصابين بين الملقحين بدورها في ازدياد.

  • BG Corona Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    قلق على المسنين

    في الأيام الأخيرة شهدت دور رعاية المسنين انتشاراً للإصابات رغم تلقي غالبية نزلاء هذه المنشآت للقاحات كاملة. من ثمّ أضحت الفحوصات الدورية إجراء ضروريا بهدف حصر الإصابات. في الوقت ذاته يحتدم النقاش في ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية حول جعل اللقاح إلزاميا للعاملين في هذا القطاع.

  • Maskenpflicht in Deutschland | Schüler in Hamburg

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    .. وعلى الصغار أيضا!

    في دور الحضانة والمدارس الألمانية تحولت فحوصات كورونا إلى إجراء يومي اعتاد عليه الأطفال. فلا مكان في البلاد يتم فحصه بهذا القدر من الاستمرارية والصرامة كما يحصل في المدارس ودور الحضانة. بيد أن نسبة الإصابة لدى الفئة العمرية ما بين الخامسة والرابعة عشر هي الأعلى على الإطلاق.

  • BG Corona Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    ضغط شديد على أقسام العناية المشددة

    هذا الطبيب في إحدى أقسام العناية المركّزة في مدينة لايبزيغ يعالج رجلاً تدهورت حالته بسبب كوفيد-19. وإذ طالبت هيئة الأطباء الألمان باتخاذ تدابير سريعة، فإنها لم تستبعد إغلاقا شاملا جديدا لتخفيف الضغط على أقسام العناية المركزة. وبالفعل أعلنت مستشفيات ولاية ساكسونيا أنها لم تعد قادرة على استقبال مرضى جدد.

  • BG Corona Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    معيار جديد لرصد الحالة الوبائية

    أدخلت السلطات الألمانية مستوى نسب ملء المستشفيات ضمن القياسات المعتمدة لرصد تطور الحالة الوبائية للبلاد. يضاف إلى ذلك أن مرضى كوفيد في الموجة الرابعة من الحالات الخطرة، هم أقل سنّاً مقارنة بذات الحالات في موجات الوباء السابقة. ما يعني أن مدة بقائهم في المستشفيات تكون أطول.

  • Deutschland Chaos und Menschenmassen am Hauptbahnhof Hamburg

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    الفيروس في كل مكان

    هذا المشهد في محطة القطارات في هامبورغ والذي يظهر جليّاً التجمعات الحاصلة في المنشآت العمومية وفي وسائل المواصلات العامة، ما هو إلا مثال عما تشهده أماكن عديدة. ولهذا يطالب الكثيرون باعتماد صريح على ما بات يعرف بـ"3G" على الأقل. أي إما أن يكون الفرد معافاً أو ملقحا أو خاليا من المرض وفق فحص سلبي. ومن لم يحترم القواعد يدفع غرامة مالية بقيمة 150 يورو.

  • Homeoffice - Arbeitsplatz in der Coronakrise

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    بيتي هو مكتبي

    من يسمح له العمل من المنزل، عليه القيام بذلك. فلابد من التقليل قدر الإمكان من الاتصالات المباشرة بين الناس، وفق المسؤولين.

  • BG Corona Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    أسواق عيد الميلاد

    أسواق عيد الميلاد فُتحت من جديد في عدد من المدن الألمانية وتحت إجراءات احترازية مشددة. لكن في ولاية بافاريا حيث الإصابات شديدة الارتفاع تمّ إلغاؤها. ليس هذا فحسب، بل عاد الإغلاق الشامل في بعض مناطق الولاية والتي سجلت معدل وباء بلغ ألفاً بين كل مائة ألف إصابة.

  • BG Corona Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    أخذ اللقاح في سيارتك الخاصة

    لأن ألمانيا لم تحقق بعد النسبة المرجوة من التلقيح والتي تعادل 75 بالمائة على الأقل، تعتزم الحكومة الاتحادية إعادة فتح مراكز التلقيح وفتح أخرى في مآرب للسيارات تكون وسط المدينة وبالتالي يكون الوصول إليها سهلا على الناس في سبيل تشجيعهم على تلقي اللقاح. هذه المراكز ستستخدم أيضا لتوزيع الجرعة التنشيطية للقاحات كورونا.

  • BG Corona Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    الجرعة الثالثة

    أطلقت الحكومة الألمانية توصيات بتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح بالنسبة للجميع، معللة ذلك بتراجع مستوى المناعة في مدة أقصاها ستة أشهر. وهناك إقبال شديد على هذه الجرعة في عدد من المراكز ما بات ملحّاً توفير أماكن أخرى لذلك.