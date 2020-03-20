كورونا.. ارتفاع حصيلة الضحايا وحظر تجول في دول عربية أخرى

أوقع فيروس كورونا المستجد 16,146 وفاة على الأقل حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ ديسمبر، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية حتى الساعة 19,00 ت غ من يوم الإثنين (23 آذار/مارس).

وبلغ عدد الإصابات التي تم تشخيصها رسمياً 361,510 في 174 بلداً ومنطقة منذ أول ظهور للوباء. إلا أن هذه الحالات التي تم تشخيصها لا تعكس إلا جزءاً من الرقم الفعلي للإصابات، إذ أن دولاً عدة لا تجري فحص الإصابة بكورونا إلا للحالات التي تتطلّب دخول المستشفى.

حظر تجول في عموم السودان

ومع تفشي الوباء بشكل واسع، تشدد دول عربية من إجراءاتها لمنع انتشار الفيروس. فقد أعلن السودان فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد اعتباراً من الثلاثاء (24 آذار/مارس).

وقال عضو مجلس السيادة السوداني ورئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية، صديق تاور، في بيان بثه التلفزيون الرسمي: "تقرر حظر التجوال في جميع مدن البلاد من الساعة الثامنة مساء (18,00 ت غ ) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي ( 4,00 ت غ) وذلك اعتباراً من غد الثلاثاء 24 اذار/مارس". كما أعلنت اللجنة وقف حركة حافلات نقل المسافرين بين مدن البلاد المختلفة اعتباراً من الخميس.

وأعلن السودان في الثالث عشر من اذار/مارس الحالي عن رصد أول اصابة بالفيروس ووفاة المصاب. ويوم 20 آذار/مارس تم اكتشاف حالة ثانية لأجنبي يعمل في منظمة دولية.



الجزائر تفرض حظر التجول في العاصمة

من جانبها أعلنت الجزائر فرض حظر التجول في العاصمة من السابعة مساء وحتى السابعة صباحاً وإغلاق كامل لمدينة البليدة، مركز أكبر تفشّ لفيروس كورونا في البلاد، بدءاً من الثلاثاء ولمدة عشرة أيام. وقالت السلطات الجزائرية إن سكان البليدة سيحصلون على الغذاء وغيره من السلع الرئيسية عبر التسليم للمنازل.

وأكدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر يوم الاثنين تسجيل 29 إصابة جديدة مؤكدة بوباء كورونا، ليرتفع عدد اجمالي المصابين إلى 230.

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وعبر فرض حظر التجول تنضم كل من الجزائر والسودان إلى قائمة دول عربية أخرى اتخذت هذا الإجراء لمنع انتشار فيروس كورونا. ففي الأردن تم فرض حظر التجول في عموم البلاد يوم السبت الماضي. وأكدت الحكومة اليوم أن الحظر سيستمر "حتى إشعار آخر"، مع ارتفاع عدد الإصابات بسبب كورونا إلى 127.





وقد أعلنت المغرب منذ مساء السبت "حالة طوارئ صحية" ونشرت قوات الأمن لمراقبة تطبيق التدابير. وبالإضافة إلى الحجر العام، أضيفت قيود على تحركات وسائل النقل المشترك والتنقلات بين المدن.



وفي تونس أُعلن عن فرض حجر صحي عام في البلاد اعتباراً من الأحد، وذلك عقب ارتفاع عدد الاصابات المسجلة بكوفيد-19.



وفي ليبيا أمرت حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس بفرض حظر تجول "على كامل التراب الليبي"، وذلك اعتباراً من يوم الأحد.



أما السعودية فقد فرضت حظراً للتجول بين السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً، بدءاً من يوم الاثنين ولمدة ثلاثة أسابيع، غداة تسجيل أكثر من 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



وكانت موريتانيا قد أعلنت فرض حظر التجول من الثامنة ليلاً وحتى السادسة صباحاً، وذلك بداية من يوم الخميس (19 آذار/مارس).



م.ع.ح/ص.ش (د ب أ – أ ف ب – رويترز)

