 كورونا.. ارتفاع حصيلة الضحايا وحظر تجول في دول عربية أخرى | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.03.2020

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أخبار

كورونا.. ارتفاع حصيلة الضحايا وحظر تجول في دول عربية أخرى

في حين يزداد عدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم، تشدد دول عربية من إجراءاتها الوقائية لمنع انتشار الفيروس. فقد انضمت السودان والجزائر إلى قائمة الدول العربية التي بدأت بفرض حظر التجول كتدبير ضد كورونا.

طاقم طبي في مستشفى في فرنسا

الطاقم الطبي في مستشفى بفرنسا ينقول مريضا، وبلغت الحصيلة الاجمالية للوفيات في فرنسا 860 وفاة، وفق ما اعلن وزير الصحة الاثنين.

أوقع فيروس كورونا المستجد 16,146 وفاة على الأقل حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ ديسمبر، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية حتى الساعة 19,00 ت غ من يوم الإثنين (23 آذار/مارس).

وبلغ عدد الإصابات التي تم تشخيصها رسمياً 361,510 في 174 بلداً ومنطقة منذ أول ظهور للوباء. إلا أن هذه الحالات التي تم تشخيصها لا تعكس إلا جزءاً من الرقم الفعلي للإصابات، إذ أن دولاً عدة لا تجري فحص الإصابة بكورونا إلا للحالات التي تتطلّب دخول المستشفى.

حظر تجول في عموم السودان 
ومع تفشي الوباء بشكل واسع، تشدد دول عربية من إجراءاتها لمنع انتشار الفيروس. فقد أعلن السودان فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد اعتباراً من الثلاثاء (24 آذار/مارس).

وقال عضو مجلس السيادة السوداني ورئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية، صديق تاور، في بيان بثه التلفزيون الرسمي: "تقرر حظر التجوال في جميع مدن البلاد من الساعة الثامنة مساء (18,00 ت غ ) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي ( 4,00 ت غ) وذلك اعتباراً من غد الثلاثاء 24 اذار/مارس". كما أعلنت اللجنة وقف حركة حافلات نقل المسافرين بين مدن البلاد المختلفة اعتباراً من الخميس.
وأعلن السودان في الثالث عشر من اذار/مارس الحالي عن رصد أول اصابة بالفيروس ووفاة المصاب. ويوم 20 آذار/مارس تم اكتشاف حالة ثانية لأجنبي يعمل في منظمة دولية.


الجزائر تفرض حظر التجول في العاصمة
من جانبها أعلنت الجزائر فرض حظر التجول في العاصمة من السابعة مساء وحتى السابعة صباحاً وإغلاق كامل لمدينة البليدة، مركز أكبر تفشّ لفيروس كورونا في البلاد، بدءاً من الثلاثاء ولمدة عشرة أيام. وقالت السلطات الجزائرية إن سكان البليدة سيحصلون على الغذاء وغيره من السلع الرئيسية عبر التسليم للمنازل.

وأكدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر يوم الاثنين تسجيل 29 إصابة جديدة مؤكدة بوباء كورونا، ليرتفع عدد اجمالي المصابين إلى 230.

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وعبر فرض حظر التجول تنضم كل من الجزائر والسودان إلى قائمة دول عربية أخرى اتخذت هذا الإجراء لمنع انتشار فيروس كورونا. ففي الأردن تم فرض حظر التجول في عموم البلاد يوم السبت الماضي. وأكدت الحكومة اليوم أن الحظر سيستمر "حتى إشعار آخر"، مع ارتفاع عدد الإصابات بسبب كورونا إلى 127.

مختارات

أعلنت الحكومة الأردنية تعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء الخدمات الصحية لأسبوعين. وفيما أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حظر التجوال بدءا من يوم غد الأربعاء، تزايدت الدعوات في الجزائر لتعليق مسيرات الحراك. (17.03.2020)

وقد أعلنت المغرب منذ مساء السبت "حالة طوارئ صحية" ونشرت قوات الأمن لمراقبة تطبيق التدابير. وبالإضافة إلى الحجر العام، أضيفت قيود على تحركات وسائل النقل المشترك والتنقلات بين المدن.

وفي تونس أُعلن عن فرض حجر صحي عام في البلاد اعتباراً من الأحد، وذلك عقب ارتفاع عدد الاصابات المسجلة بكوفيد-19.

وفي ليبيا أمرت حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس بفرض حظر تجول "على كامل التراب الليبي"، وذلك اعتباراً من يوم الأحد.

أما السعودية فقد فرضت حظراً للتجول بين السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً، بدءاً من يوم الاثنين ولمدة ثلاثة أسابيع، غداة تسجيل أكثر من 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت موريتانيا قد أعلنت فرض حظر التجول من الثامنة ليلاً وحتى السادسة صباحاً، وذلك بداية من يوم الخميس (19 آذار/مارس).

م.ع.ح/ص.ش (د ب أ – أ ف ب – رويترز)

  • Drei Carabinierei mit Mundschutz vor einem Ortsausgangsschild (Reuters/G. Mangiapane)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    نقاط العبور مغلقة

    تم في المجموع عزل 52 ألف نسمة في إحدى عشرة بلدة ومدينة في شمال ايطاليا. فمن يريد الدخول أو الخروج من المناطق المغلقة، يحتاج لترخيص خاص. وقوى الأمن تعمل على التزام المواطنين بذلك. ومن يحاول خرق الحظر وتحاشي الحواجز يعرض نفسه للملاحقة القانونية.

  • Leere Außensitze einer Gastronomie in einer menschenleeren Straße (picture-alliance/Zumapress/C. Furlan)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    شوارع خالية

    جميع الحانات والمحلات في مركز مدينة "كودوغنو Codogno" التي يقطنها 15 ألف نسمة مغلقة. وإلى حد الآن ليس معروفا من جلب الفيروس إلى شمال ايطاليا. وحسب رئيس الحكومة جوزيبي كونتي، يبقى سريان الحجر الصحي مستمرا لأسبوعين في خطوة أولى. وهذا يتطابق مع فترة حضانة الفيروس الذي يسبب المرض.

  • Eine Person wird von zwei weiteren Personen in Schutzkleidung zu einem Krankenwagen geführt (picture-alliance/Photoshot)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    انتشار سريع

    في البداية كان عدد الإصابات على مستوى ايطاليا حوالي ثلاث حالات. ثم تم كشف الفيروس لدى مريض يبلغ من العمر 38 عاما في عيادة بمدينة كودوغنو ثم لدى عدد أكبر من الناس في محيط هذا الرجل. وحتى والدا الرجل تم وضعهما تحت الرقابة الطبية (الصورة). وحتى يوم الأحد (23 شباط/ فبراير 2020) تم إحصاء أكثر من 130 مصابا في المنطقة، وثلاثة فارقوا الحياة.

  • Gut 30 Personen warten mit leeren Einkaufswagen in einer Reihe (Reuters/G. Mangiapane)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    إجراءات وقائية

    الوقوف في طابور أمام سوبر ماركت في بلدة "كازابوسترلينغو Casalpusterlengo" المغلقة. يتم إدخال الزبائن السوبر ماركت في مجموعات تضم 40 شخصا. "كل شخص سيأتي دوره، نريد فقط تفادي الفوضى وتأمين حماية كافية"، يحاول أحد العاملين تهدئة الوضع. لكن ليس جميع الزبائن يتفهمون الإجراءات.

  • Ein handgeschriebener Zettel hängt an einer Eingangstür zu einer Apotheke (picture-alliance/Zumapress/M. Alpozzi)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    كل شيء نفد

    حتى في المدن الكبرى القريبة في شمال ايطاليا يزداد الخوف من عدوى الإصابة بفيروس كورونا. مواد التعقيم وواقيات الفم نفدت في هذه الصيدلية في تورينو، كما تكشف عن ذلك البطاقة الملصقة بالباب. والواقيات الرقيقة التي تُستعمل مثلا في غرف العمليات لا تقدم إلا حماية محدودة ضد الفيروسات ويجب استبدالها باستمرار.

  • Zwei Personen mit dekorativen Gesichtsmasken sowie Atemschutzmasken (Reuters/M. Silvestri)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    قناع مزدوج

    هذا الشخصان المقنعان يمكن ملاحظة خيبة الأمل في عيونهم: فالكرنفال الشهير في البندقية تم تعليقه ووقاية الفم الإضافية لا تنفع في شيء. ويُعد هذا الحفل تقليدا يعود لعدة قرون ويجذب لسياح الذين يتعرفون على الملابس الجميلة والأقنعة الخيالية.

  • Drei Personen mit einem Karton voller Gesichtsmasken vor dem Schriftzug Armani (Reuters/A. Garofalo)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    موضة رغم كورونا

    تبعد ميلانو فقط 60 كيلومترا عن بلدة كودوغنو التي انتشر فيها الفيروس. لكن رغم ذلك تم إقامة أسبوع الموضة الشهير ميلانو. ودار الازياء "جيورجيو أرماني Giorgio Armani" قدمت عروضها في قاعة خالية بسبب انتشار فيروس كورونا ولكن تم نقلها عبر انترنيت. وجميع عروض الأزياء الأخرى تمت كما كان مخططا لها.

  • Ein Fußballfan in einem Trikot vor einem geschlossenen Stadion (Reuters/D. Mascolo)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    إغلاق ملاعب وإلغاء مباريات

    في الوقت الذي حددت فيه دور الأزياء تواريخ العروض، تم إلغاء جميع الفعاليات الرياضية في منطقتي لومبارداي والبندقية حتى الأول من مارس/ آذار على أقل تقدير. وبهذا تريد السلطات الايطالية احتواء انتشار للفيروس. ومن بين اللقاءات الرياضية الملغاة مقابلة كرة القدم بين انتر ميلانو وسامبدوريا جنوة.


مختارات

كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

باتت ووهان موجودة وسط أوروبا أيضا، فعدد الإصابات بفيروس كورونا في شمال إيطاليا يزداد بسرعة، ما دفع السلطات إلى إغلاق بلدات وإلغاء كرنفال البندقية واتخاذ إجراءات أخرى لمنع انتشار المرض الذي يزاد الخوف من اتساع رقعته. (26.02.2020)  

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