كورونا- إيطاليا الأكثر تضررا بعد الصين و133وفاة خلال 24 ساعة

أحصت ايطاليا منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد سبعة آلاف و375 إصابة بينها 366 وفاة، علما بأن عدد الإصابات في الصين بلغ ثمانين ألفا و695 بينها ثلاثة آلاف و97 وفاة.

وسجلت 133 وفاة جديدة في إيطاليا خلال 24 ساعة! ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 366 وفق آخر حصيلة رسمية اليوم الأحد (8 مارس/آذار 2020)، فيما سجلت 7375 إصابة.

وقال مدير الدفاع المدني انجيلو بوريلي في مؤتمره الصحافي اليومي إن "13 مريضا نقلوا أو هم في طور نقلهم من لومبارديا الى مناطق مجاورة" لتخفيف الضغط عن الأجهزة الصحية في هذه المنطقة. وأضاف أن السلطات الإيطالية "في صدد توقيع سلسلة عقود ستتيح لنا الحصول بين 12 اذار/مارس و30 نيسان/أبريل على 22 مليون قناع واق".

واتخذت الحكومة الايطالية سلسلة إجراءات مشددة للحد من تفشي الوباء أبرزها إغلاق المدارس والجامعات حتى منتصف آذار/مارس. وفرضت اليوم حجرا صحيا على منطقة مترامية في شمالها تضم حوالي 16 مليون نسمة.

إغلاق متحف الفاتيكان والصلاة في "القفص"

في غضون ذلك أعلن الفاتيكان اليوم الأحد إغلاق المتاحف الموجودة على أراضيه بما في ذلك كنيسة سيستينا، وذلك في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا. وتعد كنيسة سيستينا، الكنيسة الكبرى في القصر الباباوي، وواحدة من أكبر المقاصد الدينية في العالم.

تحسبا لخطر افصابة بفيروس كورونا الفاتيكان ينقل صلاة الباباعبر شاشات الفيديو

وكان البابا قد أدى صلاة التبشير الملائكي التقليدية اليوم على مسافة بعيدة عن المصلين حيث تم نقل الصلاة عبر شاشات الفيديو في ساحة القديس بطرس، وقد جرت العادة أن يظهر البابا في هذه الصلاة من نافذة القصر الرسولي، وفي ظل الظروف الجديدة، ظهر البابا في صلاة اليوم لوقت وجيز، وقال في بداية بث القداس مازحا: "غريب بعض الشيء، صلاة التبشير الملائكي هذه مع البابا في القفص". وأضاف البابا: "نحتفل بصلاة التبشير الملائكي بهذا الشكل اتباعا لتدابير الوقاية الصحية".

وكان الفاتيكان أعلن أنه سيكتفي بنقل قداسات الصباح الخاصة بالبابا عبر الفيديو، ونصحت بتجنب التجمعات في شرب القهوة وركوب المصاعد.

يُذكر أن الفاتيكان سجل حالة إصابة واحدة مؤكدة حتى الآن. وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أكد إغلاق مناطق أخرى في شمال إيطاليا، كما تم إغلاق كل المتاحف والمعالم السياحية في البلاد.

م.أ.م/ ع.ج (د ب أ، أ ف ب)