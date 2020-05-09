 كورونا- أوروبا تستمر في تخفيف العزل ووضع″كارثي″ في أمريكا! | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.05.2020

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أخبار

كورونا- أوروبا تستمر في تخفيف العزل ووضع"كارثي" في أمريكا!

تعيش عدة دول أوروبية الأحد يومها الأخير من العزل الشديد، لكن وسط خشية من موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد الذي أصاب حتى الآن أربعة ملايين شخص حول العالم ويواصل انتشاره من دون هوادة في بعض المناطق، وخاصة الولايات المتحدة.

إمرأة سعيدة وتعلن عن فرحها في اليوم الأول لتخفيف إجراءات العزل في إسبانيا بالعاصمة مدريد يوم 02.05.2020

بعد تراجع عدد الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة تتجه العديد من الدول الأوروبية إلى تخفيف إجراءات العزل أكثر

 أصابت عدوى فيروس كورونا المستجد أكثر من أربعة ملايين و25 ألف شخص خلال أربعة أشهر، وتسبب بوفاة أكثر من 279 ألفاً، منذ ظهوره أواخر كانون الأول/ديسمبر في وسط الصين، بحسب أرقام جامعة هوبنكز صباح اليوم الأحد (10 مايو/ أيار 2020).

 وتقوم بعض الدول بإعادة فرض تدابير وقائية مشددة عند حصول ارتفاع غير متوقع بعدد الإصابات، كما حصل في سيول مساء السبت، حيث قررت السلطات إغلاق كل الملاهي الليلة حتى إشعار آخر.

مختارات

ذكر معهد "روبرت كوخ" أن الغالبية العظمى من المناطق في ألمانيا لا تزال دون الحد الأقصى في تسجيل عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد. ولكن المعهد سجل ارتفاعا متزايدا في معدل استنساخ العدوى. (09.05.2020)

تواصل روسيا وبريطانيا تسجيل أعداد مرتفعة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، فيما تنخفض الأعداد في فرنسا وتركيا. أما في الولايات المتحدة فتخطت فيها الوفيات حاجز السبعين ألفا. (05.05.2020)

تواصل أوروبا تخفيف إجراءات العزل التي فرضت على سكانها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "وباء كوفيد-19" بقرارات جديدة يفترض أن تطبق اعتبارا من بداية الأسبوع في نحو 15 بلدا بينها إيطاليا التي تخضع لحجر صحي منذ شهرين. (03.05.2020)

 في حين سمح التراجع في الإصابات والوفيات الذي سجل على مدى الأسابيع الماضية في إطلاق عملية رفع للقيود غدا الاثنين، لا سيما في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. وسيكون رفع القيود تدريجياً ومتفاوتاً بحسب المناطق. ففي إسبانيا، لن تشمل المرحلة الجديدة من رفع العزل المدينتين الرئيسيتين، مدريد وبرشلونة.

عدد إصابات قياسية في روسيا

وفي مناطق أخرى في القارة العجوز، سيجري تخفيف بعض القيود في بلجيكا واليونان وجمهورية التشيك وكرواتيا وأوكرانيا وألبانيا والدنمارك وهولندا، بعد تركيا التي تستهل رفع القيود اليوم الأحد. في المقابل، تجد روسيا التي تسجل يومياً نحو عشرة آلاف إصابة نفسها مرغمة على تشديد قيودها، إذ وصل عدد المصابين إلى 198268 شخصا والوفيات إلى 1827 شخصا.

 وتبقى بريطانيا البلد الأوروبي الذي يسجل أكبر عدد وفيات بتسجيل 31662 حالة وفاة، و216525 إصابة. ومن المقرر أن يتحدث اليوم الأحد رئيس وزرائها بوريس جونسون الذي أصيب بنفسه بالوباء، وليس منتظرا الإعلان عن أكثر من تخفيف طفيف للقيود.

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تجربة الأمان مع كورونا بعد مائة يوم من الحجر

وفيألمانيا التي كانت بمنأى نسبياً عن موجة إصابات ووفيات كبيرة بالوباء، بدأت رفع العزل قبل الدول الأوروبية الأخرى، وكانت البلد الأوروبي الأول الذي أعطى الضوء الأخضر لاستئناف دوري كرة القدم. وبالنسبة لتطور انتشار الفيروس أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن عدد الإصابات وصل حتى صباح اليوم الأحد إلى 171324 حالة أي بزيادة 910 حالات عن اليوم السابق والوفيات 7549 أي بزيادة 110 وفيات خلال 24 ساعة في حين تعافى من المرض 143300 شخصا.

انتقادات قوية من أوباما

أما الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضرراً في العالم (نحو 79 ألف وفاة و1,3 مليون إصابة)، فقد بلغت حصيلة الوفيات اليومية أمس السبت 1800 حالة لليوم الثاني على التوالي، ما يشكل تراجعاً بعد عدة أيام من تسجيل أكثر من ألفي وفاة.

وتعرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأزمة للانتقاد من سلفه باراك أوباما. وندد أوباما بـ"كارثة فوضوية مطلقة"، خلال مكالمة هاتفية لأحد معاونيه السابقين، حصلت "ياهو نيوز" على تسجيل لها.

وفي إجراء احترازي قال أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وأحد الوجوه البارزة في فريق عمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعني بمكافحة فيروس كورونا، لشبكة "سي إن إن" يوم أمس السبت إنه سيدخل في "حجر صحي معدل" بعد اختلاطه بأحد العاملين في البيت الأبيض الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد. وأظهرت فحوصات فاوتشي نتائج سلبية يوم الجمعة ولم يختلط إلا اختلاطا "منخفض المخاطر" مع الموظف.

إصابات جديدة في الصين

وفي الصين التي انطلق منها الوباء أعلنت السلطات الصحية اليوم الاحد تسجيل 14 حالة إصابة جديدةخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أول ارتفاع بأكثر من 9 حالات منذ 10 أيام. ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة بالفيروس في الصين منذ شهر تقريبا. وسجلت الصين حتى الآن ما إجماليه 4637 حالة وفاة ونحو 84 الف إصابة بفيروس كورونا المستجد.

ع.ج/ و.ب (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Kiwis ind Süditalien (picture-alliance/Zoonar/S. Schnepf)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الكيوي

    معظم الثديات تنتج فيتامين سي في أجسامها ما عدا البشر. والطعام هو أحد الطرق التي يحصل بها جسم الإنسان على كمية من هذا النوع من العناصر الغذائية الدقيقة القابلة للذوبان في الماء. ويوجد فيتامين سي بكثرة في فاكهة الكيوي والبرتقال الكريفون أو ما يسمى بالليمون الهندي وأيضا في بعض الخضروات مثل البروكلي والفلفل.

  • Wilder Brokkoli (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    كل جسم يحتاجه

    أهمية تزويد الجسم بالكمية الكافية من فيتامين سي لا تقتصر على كبار السن والمرضى والنباتيين، وإنما أهميته وأهمية وظائفه البيوكيميائية هي نفسها في أي جسم كان. فيتامين سي هوأحد المغذيات الدقيقة التي لا تمد الجسم بالطاقة فقط، ووإنما ضرورية لوظائفه الأساسية ومنها عمل الخلايا وكذلك الجهاز المناعي.

  • Frisch gepresster Orangensaft im Glas (picture-alliance/dpa/W. Rothermel)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    مضاد للأكسدة

    يعمل فيتامين سي كمضاد للأكسدة على التقليل من الأضرار التي تسببها جذور الأوكسجين الحرة للجزيئات الأساسية في الجسم، والتي تنتج خلال عمليات تحويل الطعام إلى طاقة والتي تعرف بالتمثيل الغذائي. وتؤدي الملوثات مثل التبغ إلى الإجهاد التأكسدي الذي يحدث بسبب اختلال في قدرة الجسم على التخلص من الجذور الحرة وزيادة تكوينها. مما يزيد من حاجة الجسم إلى فيتامين سي.

  • Erdbeeren (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    النشاط الإنزيمي

    يستخدم جسم الإنسان فيتامين سي الموجود في الفراولة مثلا في حمايته من الجذور الحرة وهو عامل مساعد مهم أيضاً في مجموعة متنوعة من الأنشطة الإنزيمية، مثل تخليق بروتين الكولاجين الذي هو جزء من الأوتار والعظام والغضاريف والجلد. لذلك يمكن أن يشير ضعف التئام الجروح إلى نقص في فيتامين سي.

  • Grapefruit Scheiben (picture-alliance/Panther Media/R. Tsubin)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    مكافحة العدوى

    يحتاج الجسم إلى فيتامين سي لمكافحة العدوى. وكمضاد للأكسدة فإن فيتامين سي ليس مسؤولا فقط عن حماية الخلايا، ولكن أيضاً عن الهجمات في حالة الإصابة. كما يحفز هجرة الخلايا المناعية المعروفة بالعدلات إلى موقع الإصابة ويحفز كذلك البلعمة وهي عملية التخلص من النفايات الخلوية وقتل مسببات الأمراض.

  • Rote Paprika (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الوقاية من أمراض خطيرة

    النقص الحاد لفيتامين سي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض الأسقربوط، الذي يعرف بالبثع أوعوز الفيتامين سي أيضا. ومن أعراض هذا المرض الخطير ضعف إلتئام الجروح والكدمات وتساقط الشعر والأسنان وآلام المفاصل. وإن عشرة مليغرامات من فيتامين سي يوميا كافية للحماية منه. حصول الجسم على جرعة كافية من فيتامين سي يرتبط أيضاً بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية.

  • Rosenkohl (picture-alliance/dpa/R. Guenther)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الجرعة المناسبة

    وفقا لدائرة حماية المستهلك فإن جرعة فيتامين سي اليومية الموصى بها للرجال هي 110 مليغرامات وللنساء 95 مليغراما. لكن باحثين من جامعة ولاية أوريغون الأمريكية يوصون بـ 400 مليغرام لجميع البالغين. وإن تناول جرعة زائدة من الفيتامين غير ضارة إذ يتخلص الجسم منها مع البول. إن فوائد فيتامين سي هي نفسها سواء أكان على شكل مكمل غذائي أو عبر الغذاء العادي أي الخضار والفاكهة. إعداد:يوليا فيرجين/ إيمان ملوك


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