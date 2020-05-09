كورونا- أوروبا تستمر في تخفيف العزل ووضع"كارثي" في أمريكا!

أصابت عدوى فيروس كورونا المستجد أكثر من أربعة ملايين و25 ألف شخص خلال أربعة أشهر، وتسبب بوفاة أكثر من 279 ألفاً، منذ ظهوره أواخر كانون الأول/ديسمبر في وسط الصين، بحسب أرقام جامعة هوبنكز صباح اليوم الأحد (10 مايو/ أيار 2020).

وتقوم بعض الدول بإعادة فرض تدابير وقائية مشددة عند حصول ارتفاع غير متوقع بعدد الإصابات، كما حصل في سيول مساء السبت، حيث قررت السلطات إغلاق كل الملاهي الليلة حتى إشعار آخر.

في حين سمح التراجع في الإصابات والوفيات الذي سجل على مدى الأسابيع الماضية في إطلاق عملية رفع للقيود غدا الاثنين، لا سيما في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. وسيكون رفع القيود تدريجياً ومتفاوتاً بحسب المناطق. ففي إسبانيا، لن تشمل المرحلة الجديدة من رفع العزل المدينتين الرئيسيتين، مدريد وبرشلونة.

عدد إصابات قياسية في روسيا

وفي مناطق أخرى في القارة العجوز، سيجري تخفيف بعض القيود في بلجيكا واليونان وجمهورية التشيك وكرواتيا وأوكرانيا وألبانيا والدنمارك وهولندا، بعد تركيا التي تستهل رفع القيود اليوم الأحد. في المقابل، تجد روسيا التي تسجل يومياً نحو عشرة آلاف إصابة نفسها مرغمة على تشديد قيودها، إذ وصل عدد المصابين إلى 198268 شخصا والوفيات إلى 1827 شخصا.

وتبقى بريطانيا البلد الأوروبي الذي يسجل أكبر عدد وفيات بتسجيل 31662 حالة وفاة، و216525 إصابة. ومن المقرر أن يتحدث اليوم الأحد رئيس وزرائها بوريس جونسون الذي أصيب بنفسه بالوباء، وليس منتظرا الإعلان عن أكثر من تخفيف طفيف للقيود.

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وفيألمانيا التي كانت بمنأى نسبياً عن موجة إصابات ووفيات كبيرة بالوباء، بدأت رفع العزل قبل الدول الأوروبية الأخرى، وكانت البلد الأوروبي الأول الذي أعطى الضوء الأخضر لاستئناف دوري كرة القدم. وبالنسبة لتطور انتشار الفيروس أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن عدد الإصابات وصل حتى صباح اليوم الأحد إلى 171324 حالة أي بزيادة 910 حالات عن اليوم السابق والوفيات 7549 أي بزيادة 110 وفيات خلال 24 ساعة في حين تعافى من المرض 143300 شخصا.

انتقادات قوية من أوباما

أما الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضرراً في العالم (نحو 79 ألف وفاة و1,3 مليون إصابة)، فقد بلغت حصيلة الوفيات اليومية أمس السبت 1800 حالة لليوم الثاني على التوالي، ما يشكل تراجعاً بعد عدة أيام من تسجيل أكثر من ألفي وفاة.

وتعرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأزمة للانتقاد من سلفه باراك أوباما. وندد أوباما بـ"كارثة فوضوية مطلقة"، خلال مكالمة هاتفية لأحد معاونيه السابقين، حصلت "ياهو نيوز" على تسجيل لها.

وفي إجراء احترازي قال أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وأحد الوجوه البارزة في فريق عمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعني بمكافحة فيروس كورونا، لشبكة "سي إن إن" يوم أمس السبت إنه سيدخل في "حجر صحي معدل" بعد اختلاطه بأحد العاملين في البيت الأبيض الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد. وأظهرت فحوصات فاوتشي نتائج سلبية يوم الجمعة ولم يختلط إلا اختلاطا "منخفض المخاطر" مع الموظف.

إصابات جديدة في الصين

وفي الصين التي انطلق منها الوباء أعلنت السلطات الصحية اليوم الاحد تسجيل 14 حالة إصابة جديدةخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أول ارتفاع بأكثر من 9 حالات منذ 10 أيام. ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة بالفيروس في الصين منذ شهر تقريبا. وسجلت الصين حتى الآن ما إجماليه 4637 حالة وفاة ونحو 84 الف إصابة بفيروس كورونا المستجد.

ع.ج/ و.ب (أ ف ب، رويترز، د ب أ)