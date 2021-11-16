 كورونا: ألمانيا وتحديات مواجهة الموجة الرابعة | DW الأخبار | DW | 25.11.2021

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كورونا: ألمانيا وتحديات مواجهة الموجة الرابعة

يزداد الوضع الوبائي في ألمانيا تفاقما يوما بعد يوم، إذ يسيطر مرضى كوفيد 19 على معظم وحدات العناية المكثفة في مستشفيات عديدة. وهذا ما يرغم الطواقم الطبية المنهكة على تأجيل عدد كبير من العمليات الجراحية المهمة.

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