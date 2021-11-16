كورونا: ألمانيا وتحديات مواجهة الموجة الرابعة

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يزداد الوضع الوبائي في ألمانيا تفاقما يوما بعد يوم، إذ يسيطر مرضى كوفيد 19 على معظم وحدات العناية المكثفة في مستشفيات عديدة. وهذا ما يرغم الطواقم الطبية المنهكة على تأجيل عدد كبير من العمليات الجراحية المهمة.
يبدو أن النقاش حول إلزامية التلقيح في ألمانيا ليس وليد اللحظة وإنما يعود إلى القرن التاسع عشر. مؤرخ ألماني يكشف عدة جوانب تاريخية غير معروفة عن الموضوع، فيما تواصل ألمانيا يوميا تسجيل إصابات مرتفعة للغاية بفيروس كورونا.
يواجه أطباء ألمان وفرقهم الطبية تهديدات واعتداءات من معارضي التطعيم ضد فيروس كورونا. وهو الأمر الذي يضيق أعباء نفسية إضافية على كاهلهم في الوقت الذي تتزايد فيه معدلات الإصابة في البلاد.
بينما وصل معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا في ألمانيا إلى أعلى مستوى له منذ بدء الجائحة، حذر معهد "روبرت كوخ" الألماني من "موجة خامسة" للجائحة بعد الموجة الرابعة الحالية في حال ظل معدل التطعيم غير "الكافي".
التلقيح ضد كورونا رافقته شائعات عدة تكبر ككرة الثلج على منصات التواصل الاجتماعي رغم دحضها بالحقائق العلمية، ومن بين تلك الشائعات أن التطعيم يغير الحمض النووي أو أن الدواء أفضل من التطعيم، ما يعرض صحة الملايين للخطر.
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