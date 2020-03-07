 كورونا- ألمانيا تغلق حدودها ووفاة أكثر من ألفي شخص في أوروبا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.03.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

كورونا- ألمانيا تغلق حدودها ووفاة أكثر من ألفي شخص في أوروبا

أسوة بدول أوروبية عديدة أعلنت ألمانيا إغلاق حدودها بشكل واسع، كما بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في عموم البلاد نحو 5000. في المقابل ذكرت مصادر إعلامية أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا تجاوز ألفي شخص في أوروبا.

وزير الداخلية الألمانية هورست زيهوفر في مؤتمر صحفي عقده في برلين عن تطورات فيروس كورونا بتاريخ 15مارس/آذار 2020

وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أعلن إغلاق الحدود مع خمس دول مجاورة بشكل واسع لاحتواء تفشي فيروس كورونا

أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، مساء اليوم الأحد (15 مارس/ آذار 2020) عنإجراءات رقابية مشددة وحظر دخول على حدود بلاده مع سويسرا وفرنسا والنمسا والدنمارك ولوكسمبورغ. وأوضح الوزير أن "المسافرين الذين ليس لديهم أسباب وجيهة للسفر، لن يمكنهم دخول الأراضي الألمانية"، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات سيتم العمل بها اعتبارا من الساعة الثامنة صباح غد الاثنين.

مختارات

بعد تسجيل مئات الإصابات بفيروس كورونا في الكثير من مدن ألمانيا، أعلنت ولاياتها عن إجراءات مكثفة ووقف الدراسة والكثير من الأنشطة الجماعية، حماية لسكانها، فيما أغلقت بولندا حدودها مع ألمانيا. (15.03.2020)

انتشار فيروس كورونا في أوروبا أثّر على الحياة اليومية للعديد من الأشخاص ومنهم اللاجئون. لاجئون في ألمانيا وإيطاليا يتحدثون لـDW عربية عن مخاوفهم من استمرار انتشار الفيروس وعن تأثيره عليهم. (13.03.2020)

وأضاف زيهوفر أن "انتشار فيروس كورونا يتقدم بسرعة وبشكل يتسم بالشراسة، ويتعين علينا افتراض أنه لم يتم التوصل إلى ذروة هذا التطور بعد". وتابع أن "المواطنين الألمان لديهم بطبيعة الحال الحق في العودة إلى وطنهم"، وسيتم استثناء حركة البضائع وحركة العاملين من هذه الإجراءات.

وكانت دول أخرى في الاتحاد الأوروبي قد أغلقت حدودها على نطاق واسع في وقت سابق، بينها الدنمارك وبولندا وسلوفاكيا والتشيك والنمسا. وردت فرنسا على الإجراءات الألمانية باتخاذ إجراءات مشددة أيضا.

الصيدليات ومتاجر الأغذية لن تغلق

من جانبه حث وزير الصحة الألماني ينس شبان مواطني بلاده على تفهم التدابير المشددة التي أدت إلى توقف الحياة العامة على نطاق واسع، في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (ZDF)، قال شبان عن إغلاق العديد من المنشآت "ما لا يمكنني أن أستبعده هو أننا سنتخذ المزيد من الإجراءات". في الوقت نفسه، قال شبان "متاجر بيع المواد الغذائية (سوبر ماركت) والصيدليات والبنوك، ستظل مفتوحة، حيث أنها تضمن توفير الإمدادات الأساسية".

وأكد الوزير أن ألمانيا في قضية وباء فيروس كورونا لا تزال "في بداية التطور نسبيا"، مشيرا إلى أنه ستكون هناك للأسف المزيد من حالات الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحسب الأرقام الأخيرة لمعهد روبرت كوخ والتي تعتمدها الحكومة الألمانية في إعلان أرقام الإصابات، وصل عدد الذين تأكدت إصابتهم (حتى إعداد هذا الخبر) إلى 4838 حالة وعدد الوفيات إلى 12 شخصا.

وفي أوروبا تجاوز عدد الإصابات 51 ألف وعدد الوفيات إلى 1921، حسب خريطة إحصائية مباشرة لصحيفة "برلينر مورغن بوست" الألمانية. في حين قالت وكالة فرانس برس إنها أحصت وفاة 2291 شخصا في أوروبا بفيروس كورونا معظمهم في إيطاليا التي سجلت 368 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأحد، في أكبر زيادة لحصيلة الوفيات منذ بداية تفشي المرض في 20 شباط/ فبراير بالبلاد. وبالمقارنة مع يوم السبت، ارتفعت حصيلة الوفيات بأكثر من 25 بالمئة لتصل إلى 1809 حالات وفاة، وزادت حالات الإصابة بنسبة 17 بالمئة إلى 24 ألفا و747 حالة.

ع.ج/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

  • حيوان الهامستر نشيط ويحب الجري على العجلة الخاصة به.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    إشتر حيوان "الهامستر"

    قد تبدو هذه النصيحة غريبة، لكنها وسيلة تسلية فعالة: فحيوان الهامستر لا يحتاج للكثير من العناية، وقد يكون أنيساً في فترة العزل الصحي، بل ويمكن التحدث اليه في حالة الإصابة بالملل. وإذا كانت هذه الأسباب غير مقنعة، يوجد سبب عملي أيضاً: فبالإمكان إنتاج الكهرباء عن طريق توصيل مولد كهربائي بعجلة الهامستر.

  • تُعد لعبة Plague Inc من أنجح ألعاب الفيديو حيث فازت بجائزة لعبة العام أكثر من مرة و حازت على إعجاب النقاد و اللاعبين.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    تحكم في انتشار وباء عالمي إفتراضي

    خبر سعيد لعشاق ألعاب الفيديو غير التقليدية: إذا شعرت بالملل، تستطيع تحميل لعبة ".Plague Inc" التي تمكن اللاعب من محاكاة إنتشار وباء عالمي يقضي على البشرية. رغم صدور اللعبة قبل ثماني سنوات، إلا إنها صارت على رأس قائمة اللعب الأكثر تحميلاً بفضل إنتشار فيروس كورونا. و أثارت هذه اللعبة الجدل في الصين حيث تم منعها هناك مؤخراً رغم توضيح الشركة المُصنعة على أن "اللعبة لا تتبع منهجاً علمياً".

  • إبتدعت اليابانية ماري كوندو طريقة كون ماري في ترتيب الأشياء و الإحتفاظ فقط بما يُشعر الإنسان يالسعادة. لاقت فلسفتها في التنظيم نجاحاً و شهرةً عالمية دفعت نتفليكس للتعاقد معها لتقديم برنامج عن طريقة الترتيب المثالية.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    هل خزانة ملابسك "تُشعرك بالسعادة"؟

    لا يحب أغلبنا ترتيب الثياب، لكن يمكن إستغلال فترة العزل الصحي في ترتيب خزانة الملابس والتخلص من الأشياء الزائدة التى "لا تثير السعادة لدينا"- بإستثناء شريك الحياة بالطبع. هذه الطريقة في الإحتفاظ فقط بالأشياء التي تُشعر الفرد بالسعادة إبتدعتها خبيرة الترتيب اليابانية ماري كوندو، التي يمكن مشاهدة محاولاتها في مساعدة الناس على تنظيم بيوتهم من خلال خدمة االبث الترفيهي "نتفليكس".

  • أثبتت دراسات أن الصيام المتقطع قد يحمي من عدة أمراض تسببها السمنة مثل مرض السكري.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    فرصة للصيام المتقطع

    قد يتسبب المكوث بالمنزل لفترات طويلة في عادات أكل غير صحية. في هذ الحالة يمكن تجربة الصيام المتقطع عن طريق صيام 16 ساعة في اليوم. يساعد ذلك على فقدان الوزن الزائد والحماية من الأمراض وفي مقدمتها مرض السكري. بالطبع يمكن إختيار عدد ساعات الصيام على حسب أسلوب حياة وتفضيل كل شخص. ونظراً لعدم السماح بمغادرة المنزل لشراء الغذاء خلال فترة العزل، قد يصير الصيام لدى البعض إجبارياً.

  • رجل يحمل مشتروات ويقدمها لإمرأة في برلين.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    فرصة للتعرف على الجيران

    لا يعرف معظمنا جيرانه بصفة شخصية، فقد نلقي عليهم التحية إذا قابلناهم. لكن العزل الصحي فرصة ممتازة للتعرف على جيرانكم، فقط حاولوا ألا تثيروا ذعرهم بالوقوف أمام باب شقتهم مرتدين الكمامة وحاملين الكعك. الطريقة الأفضل هنا هي الإتفاق على إستخدام شفرة مورس بالدق على سقف وأرضية المنزل لتبادل الرسائل. أما الطريقة الأقل غرابة فهي تبادل أرقام الهواتف.

  • سيدة تتصفح صفحة طبية على شبكة الإنترنت. بعض الأشخاص يبحثون عن أعراضهم االمرضية على صفحات غير متخصصة دون الرجوع لطبيب، مما يتسبب بالقلق والخوف لديهم.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    لا تبحث عن أعراض المرض على شبكة الإنترنت!

    إذا وقعت تحت إشتباه الإصابة بكورونا، سيكون الأطباء هم الفيصل. لذلك إترك الأمر للخبراء، ولا تنساق وراء المعلومات المغلوطة المنتشرة على شبكة الإنترنت. من الأفضل ألا تسأل في المنتديات الإلكترونية عما إذا كانت البقع الحمراء حول فمك أعراض مرض الكورونا، فقد تكون بقايا مربى الكرز التي أكلتها في الصباح!

  • صورة رمزية عن البصمة البيئية التي يتركها كل إنسان عن طريق أنشطته اليومية.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    نصف الكوب الممتلئ

    اذا لم تنجح هذه الأفكار في إعطائك بعض الأنشطة المسلية لقضاء الوقت في المنزل، فقد يجعلك التأثير البيئي الإيجابي الذي يسببه عزلك المؤقت تشعر بالقليل من الفخر. ففي الأيام العادية ستقود سيارتك، أو ستذهب للتسوق، أو ستستهلك مكيف الهواء في مكان عملك. بدلاً من ذلك تجلس خلال فترة العزل في منزلك وتحمي البيئة دون الحاجة لبذل أي مجهود. مريم بينكه/ س.ح


مختارات

أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

تُلزم التعليمات بالعزل الذاتي بالمنزل لمدة أسبوعين في حالة الإحتكاك بشخص مصاب بكورونا. فكيف نقضي على الملل خلالها؟ إليكم بعض النصائح الطريفة التي قد تجعل الوقت يمر سريعاً إذا ما وجدتم أنفسكم في العزل الصحي المنزلي. (15.03.2020)  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Coronavirus Maßnahmen in Essen

ألمانيا.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا والائتلاف يبحث عواقبه الاقتصادية 07.03.2020

كشف معهد روبرت كوخ الألماني أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ 800 شخص في جميع أنحاء ألمانيا، ليرتفع العدد عشرة أضعاف عما كان قبل أسبوع. ويعتزم قادة الائتلاف الحاكم عقد لقاء لبحث عواقب الفيروس على الاقتصاد.

Italien | Coronavirus | Mailand

+++ تغطية متواصلة لأهم الأخبار المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في ألمانيا والعالم+++ 13.03.2020

يواصل فيروس كورنا انتشاره بشكل سريع وينعكس ذلك على كل مجالات الحياة، فيما تسابق الحكومات الزمن للسيطرة على الفيروس. DW عربية تتابع عن كثب آخر وأهم التطورات المتعلقة بهذا الوباء العالمي. (الزمن بتوقيت وسط أوروبا)

02.02.2020, Berlin, Deutschland - Symbolfoto zum Thema Corona-Virus.

تأهب ألماني والصحة العالمية تحذر من تحول كورونا إلى "وباء" 24.02.2020

أجاب وزير الصحة الألماني على سؤالك عن إمكانية تطويق مدن بأكملها في حالة انتشار كورونا في ألمانيا. وتم تأجيل معرض بفرانكفورت بسبب مخاوف من انتشاره. بينما قالت الصحة العالمية إنها تفعل ما في وسعها استعدادا لوباء محتمل.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  