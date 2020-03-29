 كورونا.. أكثر من 36 ألف وفاة في العالم وإيطاليا تمدد الإغلاق | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.03.2020

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أخبار

كورونا.. أكثر من 36 ألف وفاة في العالم وإيطاليا تمدد الإغلاق

أوقع فيروس كورونا المستجد أكثر من 35 ألف وفاة حول العالم، نحو 75 بالمئة منها في أوروبا، فيما أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تمديد حظر التجول على كل سكان البلاد بسبب أزمة كورونا حتى عيد الفصح على الأقل.

تتساوى إيطاليا وإسبانيا في صدارة قائمة الدول الأكثر تسجيلا للوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية

تتساوى إيطاليا وإسبانيا في صدارة قائمة الدول الأكثر تسجيلا للوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية

وصل عدد الوفيات المسجلة بسبب فيروس كورونا المستجد 36.674 وفاة على الأقل حول العالم منذ تسجيل أول إصابة به في كانون الأول/ديسمبر في الصين، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 19.00 ت.غ من يوم الإثنين (30 مارس/ آذار 2020) .

وتخطى عدد الإصابات التي تم تشخيصها رسميا فيما مجموعه 184 بلدا ومنطقة منذ أول ظهور للوباء 757.940 إصابة، في حين شفي 148.700 شخص. إلا أن عدد الحالات التي تم تشخيصها لا يعكس إلا جزءا من الرقم الفعلي للإصابات، إذ إن دولا عدة لا تجري فحص الإصابة بكورونا إلا للحالات التي تتطلّب دخول المستشفى.

أكثر الوفيات في إسبانيا وإيطاليا

واعتبارا من الساعة 19.00 ت.غ من يوم الأحد تم تسجيل 3430 وفاة جديدة بالفيروس و60.195 إصابة جديدة حول العالم. وتتساوى إيطاليا وإسبانيا في صدارة قائمة الدول الأكثر تسجيلا للوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية مع 812 حالة، تليهما الولايات المتحدة مع 477 حالة.

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يوم اخر من ارتفاع عدد الوفيات في اسبانيا

وفي إيطاليا التي سجّلت أول حالة وفاة بالفيروس أواخر شباط/ فبراير بلغ عدد الوفيات 11.591 حالة والإصابات 101.739، فيما شفي 12.384 شخصا. وسجّلت إيطاليا الإثنين 812 وفاة و4.050 إصابة جديدة، في حين أعلنت السلطات الإيطالية شفاء 14,620 شخصا من الفيروس.

 وسجّلت إسبانيا 7.340 وفاة بالفيروس و81.470 إصابة.

تمديد إجراءات العزل في إيطاليا

وقال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا في بيان إن الحكومة قررت اليوم الاثنين تمديد فترة فرض إجراءات العزل العام لكبح انتشار فيروس كوروناحتى عيد الفصح على الأقل. وأضاف الوزير بعد اجتماع مع اللجنة العلمية "تقييمنا هو أنه ينبغي تمديد جميع تدابير الاحتواء حتى عيد الفصح على الأقل (12 أبريل/ نيسان). وستتحرك الحكومة في هذا الاتجاه".

وتخطّت فرنسا الإثنين عتبة ثلاثة آلاف وفاة جراء فيروس كورونا مع تسجيل مستشفيات البلاد 3,024 حالة وفاة بينها 418 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي الحصيلة اليومية الأكبر للوفيات على الأراضي الفرنسية منذ ظهور الوباء، وفق تعداد رسمي. وبلغ عدد المصابين بالفيروس الذين أدخلوا إلى المستشفيات نحو 21 ألفا (أي بزيادة 1.592 مصابا منذ الأحد)، علما أن 5.056 مصابا أدخلوا العناية المشددة بينهم 424 منذ الأحد.

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فيروس كورونا يجمّد النشاطات الاجتماعية الاقتصادية في العالم العربي

إصابات جديدة في المغرب ومصر

وعلى الصعيد العربي، أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء اليوم الاثنين تسجيل 71 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل مجموع الإصابات إلى 534 حالة.

وقال محمد اليوبي رئيس مديرية الأوبئة بوزارة الصحة المغربية إن عدد الوفيات زاد في الأربع والعشرين ساعة الماضية سبع حالات لتصل الوفيات إلى 33 حالة في حين وصل عدد اللذين تماثلوا للشفاء إلى 14 حالة.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الاثنين تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-). وقالت الوزارة في صفحتها على موقع فيسبوك إن حالات الوفاة ارتفعت إلى 41، وأضافت أن عدد الاشخاص الذين تماثلوا للشفاء بلغ 150 شخصا. 

ع.ش/ ص.ش (أ ف ب، د ب أ)

  • HIV-Virus-Partikel im Blut (Imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي عقاقير تعالج أمراض فيروسية، مثل إيبولا ونقص المناعة المكتسبة HIV والتهاب الكبد الفيروسي سي والأنفلونزا ومرضي سارس وميرس. الأخيران من أسرة فيروسات كورونا أيضاً.

  • Frankreich Marseille | Medizinisches Personal mit Tabletten (Getty Images/AFP/G. Julien)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    حتى أدوية تستعمل ضد أمراض المناعة مثل التهاب المفاصل الروماتزمي وأمراض التهاب الأمعاء دخلت على خط محاربة كورونا المستجد. وظيفة هذه الأدوية هي تحييد عمل مناعة الجسم كي لا تدمر خلايا الجسم أكثر من الفيروسات نفسها، حسبما ينقل موقع vFa المتخصص ببحوث الأدوية.

  • HIV-Medikament Kaletra, 200 mg Filmtabletten (picture-alliance/imageBROKER/M. Dr. Baumgärtner)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    تعتمد محاولات علاج فيروس كورونا المستجد على عقاقير معروفة ومستعملة منذ سنين في معالجة أمراض سببها فيروسات غالباً. هذه العقاقير هي علاجات مضادة للفيروسات، وأخرى مقوية لجهاز المناعة وثالثة تستعمل لمعالجة أمراض الرئة.

  • Symbolbild menschliche Lungen (Fotolia/Sebastian Kaulitzki)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير من النوع الثالث التي تساعد في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، هي عقاقير تحدد كمية الأوكسجين الداخلة إلى الدم في رئة المريض، هذه العقاقير تستعمل في أمراض التليف الرئوي عادة.

  • Symbolbild Coronavirus und Ebola

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي أولاً، عقار Remdesivir المستعمل ضد فيروس إيبولا، هذا العلاج يستهدف الحمض النووي للفيروس RNA.

  • Molkekülstruktur des Wirkstoffs Ritonavir (imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    خليط من عقاري Ritonavir و Lopinavir ،هذا الخليط يستعمل في علاج فيروس فقد المناعة المكتسبةHIV. وأحياناً يُضاف لهما Beta-Interferon وهو بروتينات تنتجها الخلايا اللمفاوية ترتبط بالخلايا السليمة وتحفزها لإنتاج مضادات للفيروس.

  • Frankreich Malariamittel Nivaquine zeigt Wirkung gegen Coronavirus (AFP/G. Julien )

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    كلوروكين الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعتبره علاجاً واعداً ضد كورونا. هذا العقار يستعمل منذ الخمسينات لمكافحة الملاريا. دخل العلاج هذا العمل في جنوب فرنسا والولايات المتحدة والأردن والمغرب وتونس. يذكر أن منظمة الصحة العالمية لم تقره علاجا لكورونا بعد، ومازال قيد التجربة السريرية علاوة على كل العقاقير المذكورة في الصور السابقة.


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