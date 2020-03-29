كورونا.. أكثر من 36 ألف وفاة في العالم وإيطاليا تمدد الإغلاق

وصل عدد الوفيات المسجلة بسبب فيروس كورونا المستجد 36.674 وفاة على الأقل حول العالم منذ تسجيل أول إصابة به في كانون الأول/ديسمبر في الصين، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 19.00 ت.غ من يوم الإثنين (30 مارس/ آذار 2020) .

وتخطى عدد الإصابات التي تم تشخيصها رسميا فيما مجموعه 184 بلدا ومنطقة منذ أول ظهور للوباء 757.940 إصابة، في حين شفي 148.700 شخص. إلا أن عدد الحالات التي تم تشخيصها لا يعكس إلا جزءا من الرقم الفعلي للإصابات، إذ إن دولا عدة لا تجري فحص الإصابة بكورونا إلا للحالات التي تتطلّب دخول المستشفى.

أكثر الوفيات في إسبانيا وإيطاليا

واعتبارا من الساعة 19.00 ت.غ من يوم الأحد تم تسجيل 3430 وفاة جديدة بالفيروس و60.195 إصابة جديدة حول العالم. وتتساوى إيطاليا وإسبانيا في صدارة قائمة الدول الأكثر تسجيلا للوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية مع 812 حالة، تليهما الولايات المتحدة مع 477 حالة.

مشاهدة الفيديو 02:06 شارك يوم اخر من ارتفاع عدد الوفيات في اسبانيا إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3aAP8 يوم اخر من ارتفاع عدد الوفيات في اسبانيا

وفي إيطاليا التي سجّلت أول حالة وفاة بالفيروس أواخر شباط/ فبراير بلغ عدد الوفيات 11.591 حالة والإصابات 101.739، فيما شفي 12.384 شخصا. وسجّلت إيطاليا الإثنين 812 وفاة و4.050 إصابة جديدة، في حين أعلنت السلطات الإيطالية شفاء 14,620 شخصا من الفيروس.

وسجّلت إسبانيا 7.340 وفاة بالفيروس و81.470 إصابة.

تمديد إجراءات العزل في إيطاليا

وقال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا في بيان إن الحكومة قررت اليوم الاثنين تمديد فترة فرض إجراءات العزل العام لكبح انتشار فيروس كوروناحتى عيد الفصح على الأقل. وأضاف الوزير بعد اجتماع مع اللجنة العلمية "تقييمنا هو أنه ينبغي تمديد جميع تدابير الاحتواء حتى عيد الفصح على الأقل (12 أبريل/ نيسان). وستتحرك الحكومة في هذا الاتجاه".

وتخطّت فرنسا الإثنين عتبة ثلاثة آلاف وفاة جراء فيروس كورونا مع تسجيل مستشفيات البلاد 3,024 حالة وفاة بينها 418 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي الحصيلة اليومية الأكبر للوفيات على الأراضي الفرنسية منذ ظهور الوباء، وفق تعداد رسمي. وبلغ عدد المصابين بالفيروس الذين أدخلوا إلى المستشفيات نحو 21 ألفا (أي بزيادة 1.592 مصابا منذ الأحد)، علما أن 5.056 مصابا أدخلوا العناية المشددة بينهم 424 منذ الأحد.

مشاهدة الفيديو 02:13 شارك كورونا يجمّد النشاطات الاجتماعية الاقتصادية في العالم العربي إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3aDjS فيروس كورونا يجمّد النشاطات الاجتماعية الاقتصادية في العالم العربي

إصابات جديدة في المغرب ومصر

وعلى الصعيد العربي، أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء اليوم الاثنين تسجيل 71 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل مجموع الإصابات إلى 534 حالة.

وقال محمد اليوبي رئيس مديرية الأوبئة بوزارة الصحة المغربية إن عدد الوفيات زاد في الأربع والعشرين ساعة الماضية سبع حالات لتصل الوفيات إلى 33 حالة في حين وصل عدد اللذين تماثلوا للشفاء إلى 14 حالة.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الاثنين تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-). وقالت الوزارة في صفحتها على موقع فيسبوك إن حالات الوفاة ارتفعت إلى 41، وأضافت أن عدد الاشخاص الذين تماثلوا للشفاء بلغ 150 شخصا.

ع.ش/ ص.ش (أ ف ب، د ب أ)