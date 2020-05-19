 كورونا.. أكثر من 323 ألف وفاة والصين تستعد لإعلان نهاية الوباء | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.05.2020

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كورونا.. أكثر من 323 ألف وفاة والصين تستعد لإعلان نهاية الوباء

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 323 ألفا و370 شخصا على الأقل ، فيما تستعد الصين لإعلان نهاية وباء كوفيد-19 في البلاد بحضور الرئيس شي جينبينغ في الدورة السنوية لمجلس الشعب الصيني.

ممرضات في أحد مستشفيات مدينة ووهان معقل فيروس كورونا يحتفلن باليوم العالمي للمرض

تستعد الصين لإعلان نهاية وباء كوفيد-19 في البلاد

بلغ عدد إصابات فيروس كورونا أكثر من أربعة ملايين و910 ألف و110 إصابة معلنة في 196 بلدا ومنطقة منذ ظهر الوباء في الصين في كانون الأول/ديسمبر، فيما ارتفع عدد الوفيات بالفيروس 323 ألفا و370 شخصا على الأقل بحسب تعداد لفرانس برس الأربعاء (20 مايو/ أيار 2020) استنادا لمصادر رسمية.

ولا تعكس الإحصاءات المبنية على بيانات جمعتها مكاتب فرانس برس من السلطات المحلية في دول العالم ومن منظمة الصحة العالمية سوى جزء من العدد الحقيقي للإصابات على الأرجح. ولا تجري دول عديدة اختبارات للكشف عن الفيروس إلا للحالات الأخطر. وتم إعلان تعافي مليون و813 ألفا و300 من هذه الحالات على الأقل.

والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير، هي البلد الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات والحالات مع 91938 وفاة لمليون و528661 حالة. وأعلن تعافي ما لا يقل عن 289392 شخصا. وتحتل بريطانيا المرتبة الثانية لجهة عدد الوفيات الذي بلغ 35 ألفا و818 حالات.

مشاهدة الفيديو 02:45

سنغافورة تعتمد على التقنيات الحديثة للحد من انتشار فيروس كورنا

وتليها إيطاليا بـ32 ألفا و169 وفاة من بين 226 ألفا و699 إصابة. وتحل فرنسا في المرتبة الرابعة مع 28022 وفاة ل180809 حالة ثم إسبانيا ب27 ألفا و778 وفاة من بين 232 ألفا و37 إصابة. وحتى اليوم، أعلنت الصين - ولا تشمل حصيلتها ماكاو وهونغ كونغ -عن 82965 حالة (خمس حالات جديدة بين الثلاثاء والأربعاء) منها4634  وفاة و78244 حالة شفاء.

الصين تستعد لإعلان نهاية الوباء

وتستعد الصين لإعلان نهاية وباء كوفيد-19 في البلاد بحضور الرئيس شي جينبينغ في الدورة السنوية لمجلس الشعب الصيني، حيث يشارك ثلاثة آلاف عضو في الدورة السنوية لمجلس الشعب الصيني، اعتبارا من الجمعة، ويتوقع أن يتمّ خلالها إعلان نهاية وباء كوفيد-19 في البلاد بحضور الرئيس شي جينبينغ.

ويواجه الرئيس الصيني أسوأ أزمة خلال حكمه الممتد منذ سبعة أعوام، لكن يُتهم نظامه بالتأخر في التعامل مع فيروس كورونا المستجد عند ظهوره نهاية 2019 في وسط البلاد، ما أدى إلى مئات آلاف الوفيات وحدوث كارثة اقتصادية عالمية. لكن مع انحسار الوباء على أراضيها، تصوّر بكين نفسها كمنتصر على كوفيد-19، في مقابل الدول الغربية غير المتجهزة التي يواصل الفيروس الانتشار فيها.

مشاهدة الفيديو 23:39

مسائية DW: الخطة الألمانية الفرنسية.. طوق نجاة للاتحاد الأوروبي؟

مزيد من المساعدات للدول الفقيرة

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الأربعاء إنه يجب على قادة العالم مساعدة الدول الأشد فقرا على النجاة من جائحة فيروس كورونا من خلال الإبقاء على مساعدات التنمية واتخاذ المزيد من الخطوات بالإضافة إلى تجميد للديون جرت الموافقة عليه بالفعل.

وبعد مؤتمر عبر الفيديو مع قيادات من منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، قالت ميركل للصحفيين "بالنسبة لألمانيا، يعني هذا أنه لن تكون هناك تخفيضات في مساعدات التنمية بل المزيد من الاستثمار في مساعدات التنمية في الخارج وإعادة تنظيم الأموال ... حتى تتناسب على نحو أفضل مع هذا الوضع للجائحة".

ع.ش/ص.ش (أ ف ب، د ب أ)

  • HIV-Virus-Partikel im Blut (Imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي عقاقير تعالج أمراض فيروسية، مثل إيبولا ونقص المناعة المكتسبة HIV والتهاب الكبد الفيروسي سي والأنفلونزا ومرضي سارس وميرس. الأخيران من أسرة فيروسات كورونا أيضاً.

  • Frankreich Marseille | Medizinisches Personal mit Tabletten (Getty Images/AFP/G. Julien)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    حتى أدوية تستعمل ضد أمراض المناعة مثل التهاب المفاصل الروماتزمي وأمراض التهاب الأمعاء دخلت على خط محاربة كورونا المستجد. وظيفة هذه الأدوية هي تحييد عمل مناعة الجسم كي لا تدمر خلايا الجسم أكثر من الفيروسات نفسها، حسبما ينقل موقع vFa المتخصص ببحوث الأدوية.

  • HIV-Medikament Kaletra, 200 mg Filmtabletten (picture-alliance/imageBROKER/M. Dr. Baumgärtner)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    تعتمد محاولات علاج فيروس كورونا المستجد على عقاقير معروفة ومستعملة منذ سنين في معالجة أمراض سببها فيروسات غالباً. هذه العقاقير هي علاجات مضادة للفيروسات، وأخرى مقوية لجهاز المناعة وثالثة تستعمل لمعالجة أمراض الرئة.

  • Symbolbild menschliche Lungen (Fotolia/Sebastian Kaulitzki)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير من النوع الثالث التي تساعد في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، هي عقاقير تحدد كمية الأوكسجين الداخلة إلى الدم في رئة المريض، هذه العقاقير تستعمل في أمراض التليف الرئوي عادة.

  • Symbolbild Coronavirus und Ebola

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي أولاً، عقار Remdesivir المستعمل ضد فيروس إيبولا، هذا العلاج يستهدف الحمض النووي للفيروس RNA.

  • Molkekülstruktur des Wirkstoffs Ritonavir (imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    خليط من عقاري Ritonavir و Lopinavir ،هذا الخليط يستعمل في علاج فيروس فقد المناعة المكتسبةHIV. وأحياناً يُضاف لهما Beta-Interferon وهو بروتينات تنتجها الخلايا اللمفاوية ترتبط بالخلايا السليمة وتحفزها لإنتاج مضادات للفيروس.

  • Frankreich Malariamittel Nivaquine zeigt Wirkung gegen Coronavirus (AFP/G. Julien )

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    كلوروكين الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعتبره علاجاً واعداً ضد كورونا. هذا العقار يستعمل منذ الخمسينات لمكافحة الملاريا. دخل العلاج هذا العمل في جنوب فرنسا والولايات المتحدة والأردن والمغرب وتونس. يذكر أن منظمة الصحة العالمية لم تقره علاجا لكورونا بعد، ومازال قيد التجربة السريرية علاوة على كل العقاقير المذكورة في الصور السابقة.


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