كورونا.. أكثر من 323 ألف وفاة والصين تستعد لإعلان نهاية الوباء

بلغ عدد إصابات فيروس كورونا أكثر من أربعة ملايين و910 ألف و110 إصابة معلنة في 196 بلدا ومنطقة منذ ظهر الوباء في الصين في كانون الأول/ديسمبر، فيما ارتفع عدد الوفيات بالفيروس 323 ألفا و370 شخصا على الأقل بحسب تعداد لفرانس برس الأربعاء (20 مايو/ أيار 2020) استنادا لمصادر رسمية.

ولا تعكس الإحصاءات المبنية على بيانات جمعتها مكاتب فرانس برس من السلطات المحلية في دول العالم ومن منظمة الصحة العالمية سوى جزء من العدد الحقيقي للإصابات على الأرجح. ولا تجري دول عديدة اختبارات للكشف عن الفيروس إلا للحالات الأخطر. وتم إعلان تعافي مليون و813 ألفا و300 من هذه الحالات على الأقل.

والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير، هي البلد الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات والحالات مع 91938 وفاة لمليون و528661 حالة. وأعلن تعافي ما لا يقل عن 289392 شخصا. وتحتل بريطانيا المرتبة الثانية لجهة عدد الوفيات الذي بلغ 35 ألفا و818 حالات.

مشاهدة الفيديو 02:45 شارك سنغافورة تعتمد على التقنيات الحديثة للحد من انتشار فيروس كورنا إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3cYRf سنغافورة تعتمد على التقنيات الحديثة للحد من انتشار فيروس كورنا

وتليها إيطاليا بـ32 ألفا و169 وفاة من بين 226 ألفا و699 إصابة. وتحل فرنسا في المرتبة الرابعة مع 28022 وفاة ل180809 حالة ثم إسبانيا ب27 ألفا و778 وفاة من بين 232 ألفا و37 إصابة. وحتى اليوم، أعلنت الصين - ولا تشمل حصيلتها ماكاو وهونغ كونغ -عن 82965 حالة (خمس حالات جديدة بين الثلاثاء والأربعاء) منها4634 وفاة و78244 حالة شفاء.

الصين تستعد لإعلان نهاية الوباء

وتستعد الصين لإعلان نهاية وباء كوفيد-19 في البلاد بحضور الرئيس شي جينبينغ في الدورة السنوية لمجلس الشعب الصيني، حيث يشارك ثلاثة آلاف عضو في الدورة السنوية لمجلس الشعب الصيني، اعتبارا من الجمعة، ويتوقع أن يتمّ خلالها إعلان نهاية وباء كوفيد-19 في البلاد بحضور الرئيس شي جينبينغ.

ويواجه الرئيس الصيني أسوأ أزمة خلال حكمه الممتد منذ سبعة أعوام، لكن يُتهم نظامه بالتأخر في التعامل مع فيروس كورونا المستجد عند ظهوره نهاية 2019 في وسط البلاد، ما أدى إلى مئات آلاف الوفيات وحدوث كارثة اقتصادية عالمية. لكن مع انحسار الوباء على أراضيها، تصوّر بكين نفسها كمنتصر على كوفيد-19، في مقابل الدول الغربية غير المتجهزة التي يواصل الفيروس الانتشار فيها.

مشاهدة الفيديو 23:39 شارك الخطة الألمانية الفرنسية.. طوق نجاة للاتحاد الأوروبي؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3cUct مسائية DW: الخطة الألمانية الفرنسية.. طوق نجاة للاتحاد الأوروبي؟

مزيد من المساعدات للدول الفقيرة

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الأربعاء إنه يجب على قادة العالم مساعدة الدول الأشد فقرا على النجاة من جائحة فيروس كورونا من خلال الإبقاء على مساعدات التنمية واتخاذ المزيد من الخطوات بالإضافة إلى تجميد للديون جرت الموافقة عليه بالفعل.

وبعد مؤتمر عبر الفيديو مع قيادات من منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، قالت ميركل للصحفيين "بالنسبة لألمانيا، يعني هذا أنه لن تكون هناك تخفيضات في مساعدات التنمية بل المزيد من الاستثمار في مساعدات التنمية في الخارج وإعادة تنظيم الأموال ... حتى تتناسب على نحو أفضل مع هذا الوضع للجائحة".

ع.ش/ص.ش (أ ف ب، د ب أ)