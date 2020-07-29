كورونا- أكثر من 17 مليون مصاب عبر العالم ولا إصابات في الحج

تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الخميس (30 يوليو/ تموز 2020) عتبة 17 مليونا في العالم، أكثر من نصفها في ثلاث دول هي الولايات المتحدة والبرازيل والهند، فيما يعاني الاقتصاد العالمي بشدة من الركود الذي تسببت به أزمة تفشي الوباء.

وتيرة متصاعدة

وسجلت على الأقل 17 مليون إصابة بينها 666 ألف حالة وفاة خصوصا في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا بالوباء مع 4,426,982 إصابة بينها 150,713 وفاة والبرازيل (مليونين ونصف مليون إصابة بينها 90134 وفاة) والهند (مليون ونصف مليون إصابة بينها 34968 وفاة)، حسب إحصاءات وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.

ويواصل الوباء تفشيه بوتيرة سريعة في العالم مع تسجيل مليون حالة إضافية في 4 أيام وأكثر من 6,5 ملايين منذ بداية هذا الشهر.

وبعد ستة أشهر، ظهر التأثير المدمر للوباء وتدابير مكافحته غير المسبوقة بما فيها عزل أكثر من نصف سكان العالم، على الاقتصاد العالمي ما تسبب في جعل الكثير من الناس عاطلين عن العمل في قطاعات مثل النقل الجوي وصناعة السيارات والتوزيع.

على الصعيد الأوروبي

تسبب وباء كوفيد-19 في ارتفاع معدل الوفيات في أوروبا بنسبة 50 في المئة بين نهاية آذار/مارس وبداية نيسان/أبريل حسب أرقام معهد "إنسي" الفرنسي للإحصاءات، والذي أوضح أن فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا كانت الأكثر تضررا.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية أن البلاد سجلت اليوم 1229 حالة إصابة جديدة بالفيروس، لتتجاوز بذلك ألف حالة لليوم الثاني على التوالي، وتسجل أعلى ارتفاع في عدد حالات الإصابة منذ رفع قيود العزل العام في البلاد في 21 يونيو/حزيران.

وفي فرنسا ارتفع معدل العدوى بالفيروس خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بمقدار الضعف تقريبا. وقالت هيئة الصحة العامة الفرنسية إن عدد المصابين بالفيروس ارتفع بأكثر من 1000 مصاب يوميا في ظل تسارع وتيرة انتشار الفيروس خلال الأسبوع الحالي.

تتزايد معدلات الإصابة في فرنسا بشكل مقلق للغاية

وفي ألمانيا وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 208 آلاف و546، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الخميس، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وتعتزم العاصمة برلين تطبيق الارتداء الإجباري للكمامات في المدارس في إطار مكافحة فيروس كورونا. وقالت زاندر شيريس، وزيرة التعليم في ولاية برلين، إنه من المنتظر أن يتم تطبيق هذا الإجراء بعد نهاية العطلة الصيفية للتلاميذ والمعلمين، وللموظفين الإداريين بالمدارس.

كورونا في العالم العربي

قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العال إن الحالة الصحية للحجاج جيدة جداً، ولا توجد حتى الآن أي إصابات بفيروس كورونا بين الحجاج.

وفي العراق أعلنت وزارة الصحة والبيئة تسجيل 2963 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 121263 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 68 حالة وفاة.

وفي الجزائر أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 602 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 29831 حالة.

على الصعيد الأفريقي

وجد باحثون في مجال الطب في جنوب أفريقيا "اختلافاً كبيراً" بين أعداد وفيات كورونا (كوفيد19-) المؤكدة في البلاد وعدد الوفيات الطبيعية المفرطة، ما يوفر المزيد من الأدلة على أن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم من الفيروس أعلى من التقارير الحكومية.

وجنوب أفريقيا هي خامس دولة من حيث التضرر بفيروس كورونا حيث لديها 471 ألف و123 إصابة.

وفي زيمبابوي قالت الحكومة إن وزير الزراعة بيرانس شيري قد توفى أمس الأربعاء جراء إصابته بمرض "كوفيد19". وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن جثمان الوزير سيوارى الثرى غدا الجمعة.

أصيبت سيدة البرازيل الأولى ميشيل بولسينارو بالفيروس

إصابة السيدة الأولي في البرازيل

سجلت الولايات المتحدة حوالى 1270 وفاة إضافية في يوم واحد - الأربعاء - وأكثر من 68 ألف إصابة جديدة. وكان على العديد من الولايات مثل كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا أن توقف عملية رفع التدابير التي فرضت لمكافحة الوباء.

وفي البرازيل أظهرت نتائج الفحص إصابة السيدة الأولى في البرازيل ميشيل بولسونارو بكوفيد- 19، بعد خمسة أيام من إعلان الرئيس جاير بولسونارو أنه تعافى من المرض. فيما سجّلت البلاد عدداً كبيراً من الإصابات اليومية بلغ 69074 وفقا لوزارة الصحة.

ع.ح./ع.ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)