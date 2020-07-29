 كورونا- أكثر من 17 مليون مصاب عبر العالم ولا إصابات في الحج | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 30.07.2020

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سياسة واقتصاد

كورونا- أكثر من 17 مليون مصاب عبر العالم ولا إصابات في الحج

تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم عتبة 17 مليون شخص، نصفها في الولايات المتحدة والبرازيل والهند، فيما أعلنت السلطات السعودية أن موسم الحج خالٍ من الفيروس المستجد حتى الآن.

حجاج يؤدون شعيرة الطواف حول الكعبة في مكة المكرمة

حتى الآن لم تسجل أي إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الحجاج

 تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الخميس (30 يوليو/ تموز 2020) عتبة 17 مليونا في العالم، أكثر من نصفها في ثلاث دول هي الولايات المتحدة والبرازيل والهند، فيما يعاني الاقتصاد العالمي بشدة من الركود الذي تسببت به أزمة تفشي الوباء.

وتيرة متصاعدة

مختارات

كما في عيد الفطر الماضي يحتفل العالم العربي بعيد الأضحى هذه السنة بطقوس غير مألوفة فرضتها إجراءات الحظر والمنع بسبب فيروس كورونا. كيف تبدو هذه الطقوس مقارنة بسابقاتها، وكيف تتفاعل معها منصات التواصل الاجتماعي؟

لأول مرة يطرح الرئيس الأمريكي فكرة تأجيل الانتخابات بسبب جائحة كورونا التي تعصف بالولايات المتحدة. ويخشى ترامب من حدوث ما أسماه "تلاعباً" بنتائج التصويت إن جرت الانتخابات عبر البريد.

وسجلت على الأقل 17 مليون إصابة بينها 666 ألف حالة وفاة خصوصا في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا بالوباء مع 4,426,982 إصابة بينها 150,713 وفاة والبرازيل (مليونين ونصف مليون إصابة بينها 90134 وفاة) والهند (مليون ونصف مليون إصابة بينها 34968 وفاة)، حسب إحصاءات وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.

ويواصل الوباء تفشيه بوتيرة سريعة في العالم مع تسجيل مليون حالة إضافية في 4 أيام وأكثر من 6,5 ملايين منذ بداية هذا الشهر.

وبعد ستة أشهر، ظهر التأثير المدمر للوباء وتدابير مكافحته غير المسبوقة بما فيها عزل أكثر من نصف سكان العالم، على الاقتصاد العالمي ما تسبب في جعل الكثير من الناس عاطلين عن العمل في قطاعات مثل النقل الجوي وصناعة السيارات والتوزيع.

على الصعيد الأوروبي

تسبب وباء كوفيد-19 في ارتفاع معدل الوفيات في أوروبا بنسبة 50 في المئة بين نهاية آذار/مارس وبداية نيسان/أبريل حسب أرقام معهد "إنسي" الفرنسي للإحصاءات، والذي أوضح أن فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا كانت الأكثر تضررا.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية أن البلاد سجلت اليوم 1229 حالة إصابة جديدة بالفيروس، لتتجاوز بذلك ألف حالة لليوم الثاني على التوالي، وتسجل أعلى ارتفاع في عدد حالات الإصابة منذ رفع قيود العزل العام في البلاد في 21 يونيو/حزيران.

وفي فرنسا ارتفع معدل العدوى بالفيروس خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بمقدار الضعف تقريبا. وقالت هيئة الصحة العامة الفرنسية إن عدد المصابين بالفيروس ارتفع بأكثر من 1000 مصاب يوميا في ظل تسارع وتيرة انتشار الفيروس خلال الأسبوع الحالي.

رجل يقوم بتطهير أرضية متحف اللوفر في باريس

تتزايد معدلات الإصابة في فرنسا بشكل مقلق للغاية

وفي ألمانيا وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 208 آلاف و546، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الخميس، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وتعتزم العاصمة برلين تطبيق الارتداء الإجباري للكمامات في المدارس في إطار مكافحة فيروس كورونا. وقالت زاندر شيريس، وزيرة التعليم في ولاية برلين، إنه من المنتظر أن يتم تطبيق هذا الإجراء بعد نهاية العطلة الصيفية للتلاميذ والمعلمين، وللموظفين الإداريين بالمدارس.

كورونا في العالم العربي

قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العال إن الحالة الصحية للحجاج جيدة جداً، ولا توجد حتى الآن أي إصابات بفيروس كورونا بين الحجاج.

وفي العراق أعلنت وزارة الصحة والبيئة تسجيل 2963 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 121263 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 68 حالة وفاة.

وفي الجزائر أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 602 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 29831 حالة.

على الصعيد الأفريقي

وجد باحثون في مجال الطب في جنوب أفريقيا  "اختلافاً كبيراً" بين أعداد وفيات كورونا (كوفيد19-) المؤكدة في البلاد وعدد الوفيات الطبيعية المفرطة، ما يوفر المزيد من الأدلة على أن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم من الفيروس أعلى من التقارير الحكومية.

وجنوب أفريقيا هي خامس دولة من حيث التضرر بفيروس كورونا حيث لديها 471 ألف و123 إصابة.

وفي زيمبابوي قالت الحكومة إن وزير الزراعة بيرانس شيري قد توفى أمس الأربعاء جراء إصابته بمرض "كوفيد19". وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن جثمان الوزير سيوارى الثرى غدا الجمعة.

سيدة البرازيل الأولى ميشيل بولسينارو

أصيبت سيدة البرازيل الأولى ميشيل بولسينارو بالفيروس

إصابة السيدة الأولي في البرازيل

سجلت الولايات المتحدة حوالى 1270 وفاة إضافية في يوم واحد - الأربعاء - وأكثر من 68 ألف إصابة جديدة. وكان على العديد من الولايات مثل كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا أن توقف عملية رفع التدابير التي فرضت لمكافحة الوباء.

وفي البرازيل أظهرت نتائج الفحص إصابة السيدة الأولى في البرازيل ميشيل بولسونارو بكوفيد- 19، بعد خمسة أيام من إعلان الرئيس جاير بولسونارو أنه تعافى من المرض. فيما سجّلت البلاد عدداً كبيراً من الإصابات اليومية بلغ 69074 وفقا لوزارة الصحة.

ع.ح./ع.ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • الاستعدادات في الحرم المكي

    في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة

    الاستعدادات في الحرم المكي

    الاستعدادات في الحرم المكي كانت تسابق الزمن من أجل استقبال أعداد محدودة من الحجاج. بالإضافة إلى التنظيف المستمر، تم تعقيم المكان، كما تم تركيب فواصل لفرض التباعد بين الحجاج.

  • مسافة آمنة بين الحجاج

    في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة

    مسافة آمنة بين الحجاج

    يشارك نحو 10 آلاف مقيم في المناسك التي ستتواصل على مدى خمسة أيام مقارنة بنحو 2,5 مليون مسلم حضروا العام الماضي، بعد عملية اختيار واسعة قامت بها السلطات. وتم فحص حرارة القادمين والتأكد من سلامتهم.

  • Pilgerfahrt mit Maske: Sicherheitsbeamte in Mekka | Corona & Hadsch | Pilgerfahrt (Reuters/Saudi Ministry of Media)

    في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة

    كمامات وتعقيم

    في الصورة نشاهد ضباط الأمن في مكة وهم يلبسون الكمامات. تعود أصول الحجاج إلى 160 دولة حول العالم، لكنهم كلهم يعيشون في المملكة العربية السعودي، حيث أن السلطات أعلنت أنها لن تستقبل أي حاج من خارج المملكة. وتأثرت المملكة بفيروس كورونا وبلغت الإصابات أكثر من 250 ألف شخص.

  • Pilger in Mekka | Corona & Hadsch | Pilgerfahrt (Reuters/Saudi Ministry of Media)

    في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة

    شعائر الحج

    ويؤدّي الحجاج الطواف حول الكعبة مع بداية الشعائر، ثم يقومون بالسعي بين الصفا والمروى قبل أن يتوجهوا إلى منى في يوم التروية، ومنها إلى عرفات على بعد عشرة كيلومترات.

  • Steinigungsritual mit Fußbodenmarkierung | Corona & Hadsch | Pilgerfahrt (Reuters/Saudi Press Agency)

    في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة

    جمرة العقبة

    تم تزويد الحجّاج بمجموعة من الأدوات والمستلزمات بينها إحرام طبي ومعقّم وحصى الجمرات وكمّامات وسجّادة ومظلّة، بحسب كتيّب "رحلة الحجاج" الصادر عن السلطات. كما تم تحديد أماكن متباعدة لرمي الجمرات في منى.

  • Pilger im Hof der Großen Moschee in Mekka | Corona & Hadsch | Pilgerfahrt (Getty Images/AFP)

    في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة

    عدم لمس الكعبة

    بعكس السنوات السابقة، فقد أقامت السلطات فاصلا بين الحجاج والكعبة، وذلك لعدم لمس الكعبة أو الاقتراب منها، وتهدف هذه الفواصل إلى عدم الازدحام أمام الكعبة أو الحجر الأسود، وهو ما كان يحدث في السنوات السابقة.

  • Vor Covid-19: Millionen von Pilgern in der Zeltstadt bei Mina (picture-alliance/AP Photo/D. Yasin)

    في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة

    الازدحام بات صورة من الماضي

    هكذا كان الحج قبل عامين، حيث شارك ملايين الحجاج من داخل المملكة ومن كل أنحاء العالم في إقامة الشعائر المقدسة. وبالإضافة إلى أهميته الدينية فإن للحج أهمية اقتصادية كبيرة أيضا للملكة السعودية، إذ أن مئات الآلاف من الوظائف الموسمية مرتبطة بموسم الحج. إعدا: فلوريان غرونر/ علاء جمعة


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