 كورونا- أكثر من 100 ألف وفاة، والصحة العالمية تحذر: لا يوجد بلد محصن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.04.2020

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أخبار

كورونا- أكثر من 100 ألف وفاة، والصحة العالمية تحذر: لا يوجد بلد محصن

ما بين مقابر جماعية في أمريكا وتمديد الإغلاق الوطني في إيطاليا وأكبر عدد وفيات في يوم واحد في بريطانيا، يواصل فيروس كورونا المستجد حصد الأرواح في العالم، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من أنه لا يوجد بلد محصن من الوباء.

ضحايات فيروس كورونا في نيويورك

أطقم التمريض في مستشفى بنيويورك يخرجون جثث ضحايا فيروس كورونا المستجد. وقررت المدينة دفن من لا يسأل عنهم أحد في "جزيرة الموتى" بنيويورك.

أظهرت خريطة جامعة جونز هوبكينز الأمريكية الخاصة بجائة كورونا، أن عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أنحاء العالم بلغت أكثر من 100 ألف حالة (101732 حالة وفاة) حتى مساء اليوم الجمعة (10 أبريل/ نيسان 2020)، بينما تجاوز عدد المصابين 1.6 مليون، على الرغم من أن العدد الحقيقي للعدوى ربما يكون أعلى من ذلك، ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم كفاية الفحوصات.

فبما ذكرت حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس الجمعة الساعة 19,00 ت غ استناداً إلى مصادر رسمية بأن عدد الوفيات بلغ ما لا يقلّ عن 100,859 شخصا في العالم. وشُخّصت رسميا أكثر من 1,664,110 إصابات في 193 دولة ومنطقة منذ بدء تفشّي الوباء، حسب الوكالة.
 

مقابر جماعية بأمريكا

ويماثل عدد المتوفين الآن في العالم وفيات الطاعون الكبير في لندن في عام 1665، والذي أودى بحياة ما يقدر بمئة ألف شخص أو نحو ثلث عدد سكان المدينة في ذلك الوقت. لكن العدد ما زال أقل بكثير من عدد وفيات ما يسمى الإنفلونزا الإسبانية التي بدأت في عام 1918، والتي يقدر عدد من فتكت بهم بأكثر من 20 مليون شخص إلى أن تلاشت في عام 1920.

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وسجلت إيطاليا أكثر من 18 ألف حالة وفاة بمرض كورونا، فيما قرر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبى كونتي تمديد فترة الإغلاق الوطني للحد من انتشار الفيروس إلى الثالث من أيار/مايو المقبل.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بوفاة حوالي 17 ألف شخص. وأكد مسؤولون أمريكيون الجمعة أن الأشخاص المتوفين جراء كوفيد-19، الذين لم يطالب بهم أحد يتم دفنهم في مقابر جماعية لا تحمل علامات في جزيرة هارت في نيويورك. واستخدمت الجزيرة لدفن ضحايا الإيدز على مر السنين وغالبا ما يشار إليها باسم "جزيرة الموتى" في نيويورك.

وفي المركز الثالث تحل إسبانيا التي سجلت نحو 16 ألف حالة وفاة، بينما بلغت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في فرنسا 13197 وفاة منذ بدء انتشار الوباء، بعد تسجيل 987 وفاة جديدة خلال 24 ساعة بينها طفل، على ما أعلن المدير العام للصحة جيروم سالومون مساء الجمعة. وبين الوفيات الجديدة، حصلت 433 في دور المسنين والمرافق الطبية الاجتماعية، و554 في المستشفيات.

جونسون في طريقه للتعافي

فيما تتجه بريطانيا لتسجيل 9 آلاف حالة وفاة مع تسجيلها اليوم لأول مرة قرابة ألف حالة في يوم واحد جراء الفيروس. وبات رئيس الوزراء بوريس جونسون (55 عاما) في طريقه للشفاء مع نقله إلى جناح آخر بمستشفى سانت توماس في لندن الجمعة بعد ثلاثة أيام أمضاها في وحدة العناية المركزة.

وتجاوز عدد الوفيات في البرازيل الجمعة عتبة الألف، وفق ما أفادت وزارة الصحة في أكثر البلاد تضررا من الجائحة في أميركا اللاتينية.

وأعلنت السلطات التركية اليوم الجمعة، عن  98  حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات هناك إلى 1.006 حالة. وأمرت السلطات المواطنين بالبقاء في منازلهم لمدة 48 ساعة في 31 مدينة، بما في ذلك في إسطنبول والعاصمة أنقرة، بدءاً من منتصف ليل الجمعة، مع تطبيق إجراءات صارمة جديدة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

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وعربيا أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية اليوم الجمعة أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 256 حالة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 1761 حالة موزعة عبر 46 ولاية.

الصحة العالمية تحذر

ومن جانبها دعت منظمة الصحة العالمية الدول اليوم الجمعة إلى توخي الحذر بخصوص رفع القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد، كما حذرت من أن الوضع يتفاقم في أفريقيا. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي إن هناك "تباطؤا" في انتشار الوباء في بعض البلدان الأوروبية، لاسيما إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، لكن هناك "تسارعا مقلقا" في الانتشار في دول أخرى، ويشمل ذلك العدوى المجتمعية في 16 دولة أفريقية. وذكر تيدروس أنه "لا يوجد بلد محصن من الوباء.. لا يمكن لأي بلد أن يزعم أن لديه نظاما صحيا قويا. علينا أن نتحلى بالصدق ونعمل على تقييم المشكلة ومعالجتها".

ص.ش/ع.ج.م (رويترز، د ب أ، أ ف ب)

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Imago Images/Sven Simon/F. Hoermann)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وقاية إلزامية؟

    هل ستفرض ألمانيا الكمامة الطبية على مواطنيها؟ بعد تعميم الأمر في آسيا، نصح معهد روبرت كوخ الألماني بارتداء الكمامة في ألمانيا كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا. تُعد مدينة يينا في ولاية تورنغن الواقعة في وسط ألمانيا أول مدينة ألمانية تفرض استعمال الكمامة عند التسوق وركوب وسائل المواصلات بدءاً من السادس من شهر إبريل/ نيسان. كما تتقبل المدينة الأوشحة كبديل للكمامة.

  • Bildergalerie Schutzmasken in Deutschland (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    الحاجة أم الإختراع

    أدى التهافت على شراء الكمامات في بداية الأزمة إلى نفاذها في الأسواق، وهو ما أطلق العنان لخيال المبتكرين على شبكة الإنترنت لإيجاد حلول أخرى. فعلى موقع تويتر استعمل المغردون وسم "maskeauf" أو "ضع الكمامة" لمشاركة طرق مبتكرة وبسيطة لصنع الكمامات. أحد هؤلاء كانت مصممة الأزياء كرستين بوشو من مسرح مدينة كوتبوس الألمانية التي قامت بتفصيل عدد من الكمامات لفرق الإسعاف والصليب الأحمر الألماني.

  • Bildergalerie Schutzmasken in Deutschland (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    الضحك أفضل دواء

    لا يعني وضع الكمامة الواقية بالضرورة ألا يبتسم الشخص إذ يمكن الجمع بينهما، كما فعلت مانشا فريدريش من مدينة هانوفر الألمانية. إذ قامت الفنانة الألمانية بصنع كمامات على أشكال وجوه ضاحكة وحيوانات أليفة لمواجهة كورونا بطريقة طريفة، كما راعت أن يكون القماش الداخلي للكمامة قابلاً للتبديل.

  • Slowakei Regierung Vereidigung (Reuters/M. Svitok)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وقاية على أحدث صيحات الموضة

    لفتت رئيسة سلوفاكيا سوزانا كابوتوفا الأنظار بكمامتها الواقية التي تناغم لونها مع لون فستانها. وكانت جمهورية التشيك وسلوفاكيا في مقدمة الدول التي فرضت الكمامات الواقية في منتصف آذار/ مارس عند التواجد في الأماكن العامة أو الذهاب للتسوق، وتبعتهما النمسا في فرض الكمامة عند الذهاب للأسواق.

  • BdTD China Shenyang Paar tanzt im Freien (AFP)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وللرومانسية كماماتها!

    كانت الصين من مقدمة الدول التي فرضت وضع الكمامات الواقية. لكن هذه الإجراءات الحكومية المشددة لم تمنع هذا الثنائي من التمتع بالرقص في الأجواء الربيعية بمدينة شينيانغ الصينية.

  • Israel Jerusalem Coronavirus (picture-lliance/dpa/I. Yefimovich)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    لا تساهل في إجراءات الوقاية

    في إسرائيل أيضاً فُرضت إجراءات وقائية صارمة لمواجهة فيروس كورونا. فرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أمر بفرض حظر تجوال بإشراف الشرطة والجيش. يجب على الجميع الالتزام بالتعليمات، ففي الصورة يطالب شرطي يرتدي الكمامة بمدينة القدس أحد اليهود المتدينين بالعودة لمنزله.

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Imago Images/ZUMA Wire/A. Hasaballah)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    كمامات فنية

    أما في قطاع غزة فيحاول الفنانون تشجيع المواطنين على وضع الكمامات، حيث قاموا برسم الأشكال الفنية المبهجة عليها. فرضت حكومة القطاع على السكان منع التجمعات وتقييد للخروج من المنزل، وأدى ذلك إلى إلغاء "مسيرات العودة" خوفاً من انتشار العدوى.

  • Coronavirus in Kolumbien Bogota Polizist mit agressivem Mundschutz (AFP/L. Robayo)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    ظهور "الرجل الأخضر" في كولومبيا

    اختارت الشرطة الكولومبية تصميمات مثيرة للجدل على الكمامات الواقية. تُظهر الصورة شرطي يرتدي كمامة مرسوم عليها وجه "الرجل الأخضر" المعروف باسم "هولك"، وهو شخصية خيالية ابتكرها الفنانين الأمريكيين ستان لي وجون كيربي وظهرت في مجلات الأبطال الخارقين في 1962 وفي العديد من الأفلام والمسلسلات. ويُعد هولك أحد أقوى الأبطال الخارقين، مما يطرح التساؤل عن سبب اختيار هذا الشرطي له.

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Getty Images/AFP/L. Venance)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    مشاكل في فرنسا بسبب الكمامات

    قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة أحد مصانع تصنيع الكمامات والملابس الواقية في سانت بارتيليمي دانجو بغرب فرنسا. أدى نقص الملابس والمعدات الوقائية إلى رفع مئات الأطباء لدعوى قضائية ضد الحكومة لعدم توفيرها لهم في هذا الوقت الحرج. إلا أن العديد من الأطباء مازالوا يقومون بأداء واجبهم رغم النقص. إعداد: أستريد بانغه دي أوليفيرا/ س.ح


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