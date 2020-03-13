 كورونا... أكبر خطة إنقاذ اقتصادية بألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.03.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

كورونا... أكبر خطة إنقاذ اقتصادية بألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية

تعتزم الحكومة الألمانية تقديم قروض مع ضمانات بقيمة لا تقل عن 550 مليار يورو في أكبر إجراءات استثنائية منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك في محاولة للتصدي لتداعيات فيروس كورونا على أكبر اقتصاد في أوروبا.

تأثير كورونا في الاقتصاد الألماني والعالمي

550 مليار يورو قيمة خطة الإنقاذ الاقتصادية في ألمانيا

أعلنت ألمانيا الجمعة (13 آذار/مارس 2020) عن أكبر خطة مساعدة للشركات في تاريخها منذ مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، تشمل قروضاً "بلا حدود" لا تقل قيمتها عن 550 مليار يورو، وذلك من أجل التصدي للآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد. وقال وزير المالية ونائب المستشارة أولاف شولتز: "لا يوجد حد أقصى، تلك هي الرسالة الأكثر أهمية"، في إطار تفصيله لبرنامج المساعدات، وهو أكبر من ذاك الذي وضع لمواجهة أزمة عام 2008 المالية.

مختارات

مع تزايد أعداد الضحايا بسبب فايروس كورونا، يحذر خبراء من امتداد تأثير كورونا إلى الاقتصاد العالمي. وفي حين تشهد أجزاء من الصين شللاً اقتصادياً، حذر خبير أمريكي من ألأثر المحتمل للوباء على الولايات المتحدة. (04.02.2020)

تراجع أسعار النفط وشلل السياحة على وقع انتشار كورونا، يضع الدول العربية في مواجهة كوارث اقتصادية جديدة. هل تستفيق حكومات هذه الدول لتفادي شح الموارد عن طريق تنويع اقتصادياتها والخروج من حلقة التبعية لمصدر واحد للدخل؟ (08.03.2020)

أعلنت ولايات ألمانية إغلاق المدارس ورياض الأطفال، للحد من تفشي مرض كورونا، فيما تدرس ولايات أخرى اتخاذ نفس الخطوة. وكان عالم ألماني قد دعا إلى إغلاق المدارس على وجه السرعة وبأنه ضرورة لا بد منها. (13.03.2020)

وبدأت الحكومة الألمانية بتأمين 550 مليار يورو هي عبارة عن قروض من الدولة مع ضمانات. وستمنح هذه القروض دون حدود من جانب بنك الائتمان لإعادة الإعمار العام، الذي سبق أن لعب دوراً حاسماً للحد من آثار الأزمة المصرفية والمالية قبل أكثر من 10 سنوات.

يمكن للشركات التي تواجه انخفاضاً في النشاط أو مشاكل في السيولة الاستفادة من تلك القروض، مثل شركات السفر والسياحة والمطاعم المتضررة أكثر من غيرها.

وتهدف الخطة إلى تفادي موجة انهيارات في المؤسسات في أكبر اقتصاد في أوروبا، الذي يعتمد خصوصاً على التصدير، والمعرض أكثر من غيره لضرر تقلص التبادلات الدولية اثر تفشي كورونا.

ولم تستبعد الحكومة دخول البلاد في مرحلة انكماش.

وفي هذا الإطار، لم يستثن وزير الاقتصاد بيتر ألتماير مساهمة موقتة للدولة في شركات تواجه صعوبات وتعدّ استراتيجية، كشركات القطاع التكنولوجي على وجه خاص. وقال ألتماير "هذه مبادرة غير مسبوقة في تاريخ البلاد منذ مرحلة ما بعد الحرب". وأكد أن مساعدة الشركات "لن تفشل لا بسبب المال ولا بسبب نقص الإرادة السياسية، وهذا يعني أنه لا يجب أن تواجه الشركات التي هي في حالة جيدة ولا الوظائف، أي صعوبات".

وتواجه ألمانيا في الأيام الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19. وبلغ عدد الإصابات فيها 2369 إصابة، وفق آخر حصيلة للسلطات الصحية الجمعة، مع سبع وفيات. وبهدف مكافحة الفيروس، أعلنت عدة مناطق ألمانية إغلاق دور الحضانة والمدارس والجامعات اعتبارا من الأسبوع المقبل، فيما منعت بعضها أصلاً التجمعات التي تضم اكثر من ألف شخص.

وطلبت المستشارة أنغيلا ميركل مساء الخميس من السلطات إلغاء كافة "المناسبات غير الضرورية"، التي تضم أقل من ألف شخص، لضبط تمدد المرض.

ومن المقرر أن تلتقي المستشارة مساء الجمعة مسؤولين في عدة قطاعات اقتصادية، فضلاً عن نقابيين، لعرض تدابير المساعدة الحكومية عليهم.

في إطار تفسيره للطابع الاستثنائي الذي تحمله إجراءات الحكومة لمساعدة الشركات، وصفها وزير المالية الألماني بانها أشبه بـ"مدفع بازوكا". وفي ذلك إشارة إلى تدابير الدعم غير الاعتيادية التي اتخذها رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي لإنقاذ منطقة اليورو في حقبة أزمة الديون. وتابع ألتماير "وسنلقّم أسلحتنا من جديد إذا لزم الأمر".

ومع تلك الإجراءات التي تضاف إلى إعلانات صدرت مطلع الأسبوع لتسهيل وقف العمل بشكل جزئي في الشركات، تجد ألمانيا، التي ينتقدها غالباً شركاؤها الأوروبيون وخصوصاً فرنسا، نفسها مجبرةً على التخلي عن قاعدة انعدام العجز في ميزانيتها.

وقد بدأت أصلاً النتائج الاقتصادية والاجتماعية بالظهور في البلاد التي تواجه منذ أشهر انخفاضاً في النمو مع إنهاك نموذجها الاقتصادي.

وألغيت العديد من المناسبات الثقافية والمباريات الرياضية والمعارض المهنية وكذلك المؤتمرات السياسية أو أرجئت في البلاد.

وتواجه العديد من الشركات التي لجأ معظمها إلى العمل عبر الفيديو، أيضاً تباطؤاً مع تقلص طلبياتها.

خ.س/ع.ش (أ ف ب)

  • In this photo illustration a mobile phone screen displays the Netflix logo in front of a computer screen showing Netflix series and movies screen in Istanbul

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    "دع القلق و شاهد نتفليكس!"

    شركة نتفليكس Netflix من الشركات الرائدة في مجال خدمة البث الترفيهي في العالم، و إحدى الشركات التي إرتفعت أسهمها بينما كانت أغلب مؤشرات البورصة عالمياً في انخفاض بسبب انتشار فيروس كورونا. السبب وفقاً لخبراء البورصة بسيط: فعندما يظل الكثيرون في منازلهم خوفاً من الإصابة بالمرض، ترتفع نسبة مشاهدتهم للأفلام و المسلسلات المعروضة على نتفليكس.

  • Pressebild Peloton Bike (Peloton)

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    الرياضة الجماعية..عن بُعد

    ا تستطيع شركة بيلوتون Peloton لدراجات التدريب المنزلية الشكوى من فيروس كورونا: فبسبب تفادي العديد من محبي الرياضة الذهاب إلى الصالات الرياضية خوفاً من الاصابة بالعدوى، ارتفع الطلب على الدراجات الرياضية المنزلية من شركة بيلوتون بشكل كبير. تتميز هذه الدراجات المنزلية بخدمة التدريب الإفتراضي التي تُمكن الشخص من التواصل مع متدربين آخرين دون الحاجة للقائهم وجهاً لوجه.

  • Lim Wee Chai und Stephane Bancel

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    كورونا تصنع المليارديرات

    انضم رئيس شركة الأدوية "مودرنا" ستيفان بانسل (على اليمين) لقائمة المليارديرات في العالم في وقت قصير عندما ارتفعت أسهم الشركة بعد إعلانها عن تقديم طلب لبدء إختبارات بشرية للقاح جديد ضد فيروس كورونا. و انضم إليه ليم ووي تشاي مالك الحصة الأكبر من أسهم شركة "توب جلوف" الماليزية لتصنيع القفازات الطبية.

  • A screenshot of Zoom website

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    إجتماعات العمل في المنزل

    ارتفعت أسهم شركة "زووم لاتصالات الفيديو" Zoom التى توفر خدمة بث الاجتماعات عن بُعد بنسبة 50% منذ نهاية الشهر الماضى. وعزا خبراء من شركة "أبحاث بيرنشتاين" السبب إلى تفضيل الكثيرين العمل من المنزل خوفاً من الفيروس. هكذا استطاعت الشركة اكتساب أكثر من 2،2 مليون مشتركاً جديداً هذا العام، و هو ما تجاوز عدد الاشتراكات الجديدة في عام 2019 بأكمله.

  • Empty shelves in a supermarket

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    كورونا و حيوان "الهامستر"

    تزايد الإقبال على شراء المواد الغذائية المُغلفة و المُعلبات مما أدى إلى خلو الأرفف فى محلات كبرى مثل REWE الألمانية و Carrefour الفرنسية. تُسمى هذه الظاهرة "مشتريات الهامستر" لأنه يُخزن طعام أكثر من حاجته في فمه. و أدت هذه الظاهرة إلى إقبال المستثمرين على أسهم شركات المواد الغذائية المُغلفة. كما ازدهرت أعمال شركات مثل "أمازون" و"علي بابا" بسبب الخوف من الخروج للتسوق و تفضيل الشراء الإلكتروني.

  • A customer shops for 3M N95 particulate filtering face mask at a store in East Palo Alto, California

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    من قال إن الخوف يصيب التجارة بالكساد؟

    في ظل التلهف على شراء الكمامات و أدوات التعقيم للوقاية من فيروس كورونا، يتسابق مصنعو هذه السلع على مواكبة الطلب المتزايد و يجنون من وراء ذلك مكاسب طائلة. أكبر المستفيدين من حالة الخوف العالمية الشركة الأمريكية 3M التي تنتج الكمامات الطبية.

  • Teamviewer logo

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    مكتب متنقل

    يُفضل الكثيرون العمل من المنزل بعد انتشار فيروس كورونا في العالم خوفاً من الإصابة بالمرض، و هو ما يتطلب طريقة إلكترونية آمنة و سريعة للموظفين للاتصال بأجهزة و حواسيب العمل. هذه الخدمة تقدمها شركة TeamViewer الألمانية التى زاد عدد مستخدميها بشكل ملحوظ، خاصة في الصين. خلال يومين فقط ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 20%.

  • Handelssaal der Deutschen Börse in Frankfurt (picture-alliance/imageBroker)

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    مكاسب رغم هبوط مؤشرات البورصة

    أدت تقلبات أسواق المال الشهر الماضى إلى زيادة بنسبة 60% في أرباح البورصة الألمانية، مما حقق ربحاً لمجموعة Deutsche Börse AG المالكة للبورصات في ألمانيا. كان يوم 28 فبراير/شباط هوالأعلى ربحاً بحجم تداول بلغ 18،6 مليار يورو و 2،8 مليون أمر تنفيذ. و كان هذا اليوم هو الأعلى على نظام Xetra التجاري منذ الأزمة المالية في عام 2008. إعداد: كولمان توماس، أشوتوش باندي/ سلمى حامد


مختارات

فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

تتأثر الأسواق المالية دائماً في أوقات الأزمات، حيث تنخفض أسهم البورصة بشكل كبير، مما يؤثر على أرباح الشركات المختلفة. و لكن حتى في ظل إجتياح حمى الخوف من فيروس كورونا العالم، نجد من يستفيدون من الوضع. فمن هم؟ (06.03.2020)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

حرب سعودية روسية حول أسعار النفط وأمريكا من أكبر المتضررين...كيف؟ #مسائيةDW_  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  