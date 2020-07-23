 كورونا.. آسيا تكافح موجة ثانية بإجراءات عزل جديدة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.07.2020

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أخبار

كورونا.. آسيا تكافح موجة ثانية بإجراءات عزل جديدة

حتى في الدول التي تميزت بنجاحها في السيطرة على وباء كورونا في بداياته، بدأ القلق يسود المشهد في آسيا بعد ظهور بؤر جديدة تنذر ببداية الموجة الثانية للجائحة العالمية.

قلق بالغ بسبب الارتفاع القياسي للإصابات في آسيا

قلق بالغ بسبب الارتفاع القياسي للإصابات في آسيا (أرشيف)

تكافح دول في أنحاء آسيا موجة ثانية من عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ إجراءات صارمة من جديد سعيا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات بأستراليا وإغلاق مدينة دانانج في فيتنام. بينما وفي الهند سجلت مدينة نيوديلهي وحدها 4,6 مليون إصابة من مجموع 16 مليون إصابة حول العالم.

مختارات

التعافي من كورونا لا يعني انتهاء التجربة، فالآثار الاجتماعية والنفسية من الإصابة بالفيروس غالبا ما تستمر. ومع الدعوة للتعايش مع الفيروس والتحذير من موجة ثانية له، كيف نتعامل مع الوضع؟

عادت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في ألمانيا للارتفاع وسط تحذيرات من موجة جديدة من الجائحة. وذكر معهد "روبرت كوخ" الألماني أنه يتم أيضا رصد عدد متزايد من الحالات المتعلقة بعودة مسافرين من الخارج.

هونغ كونغ بدورها سجلت أعداداً قياسية يومية من الإصابات علما أن الوضع نفسه شهدته إسبانيا بمعدل ثلاثة أضعاف في الأسبوعين الماضيين. بينما لا تزال مناطق أخرى وعلى رأسها الولايات المتحدة تواجه الموجات الأولى دون النجاح في السيطرة على الوباء. فقد سجلت الولايات المتحدة وحدها حوالى 4,23 مليون إصابة بكوفيد-19 فيما ارتفعت الإصابات في أميركا اللاتينية والكاريبي أمس الأحد متجاوزة حصيلة أميركا الشمالية للمرة الأولى.

إغلاق وإجلاء

وفي الصين، ارتفع عدد الإصابات غير المرتبطة بالعائدين من الخارج إلى أعلى معدل منذ مطلع مارس/آذار حيث بلغ عدد حالات العدوى المحلية 57 من بين 61 حالة جديدة.

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من جهتها تستعد هونغ كونغ الاثنين لحظر تناول الطعام في المطاعم وفرض وضع الكمامة في الخارج وفقا لوسائل إعلام محلية. والإجراءات المتوقع سريانها اعتبارا من الأربعاء هي الأولى من نوعها منذ وصول الوباء إلى المستعمرة البريطانية السابقة التي نجحت في السيطرة على الحالات المحلية على مدى أسابيع، غير أن الارتفاع الأخير أثار مخاوف من خروج الوباء عن السيطرة.

أستراليا أمام موجة جديدة

وفي أستراليا، سجلت فيكتوريا زيادة يومية قياسية بلغت 532 حالة جديدة اليوم الاثنين وست وفيات ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة بالفيروس في الولاية إلى 77 أي قرابة نصف العدد الإجمالي للوفيات على المستوى الوطني. فيما تحث اليابان بشدة الشركات على تكثيف العمل عن بعد وتعزيز إجراءات التباعد الاجتماعي وسط ارتفاع الإيابات بين العاملين والموظفين. 

في غضون ذلك، قالت حكومة فيتنام إنها بصدد إجلاء 80 ألف شخص، معظمهم سائحون، من مدينة دانانج بوسط البلاد بعد تأكد إصابة ثلاثة من السكان بالفيروس في مطلع الأسبوع.

أما كوريا الجنوبية فقد سجلت أكثر من 14 ألف إصابة و298 وفاة الفيروس في المجمل. وكان عدد حالات الإصابة الجديدة فيها يوم السبت، وهو113 حالة، هو الأعلى خلال يوم منذ 31 مارس/آذار.

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ومن المتوقع أن تُسجل إندونيسيا الحالة رقم مئة ألف اليوم الاثنين بعد أن تجاوزت البلاد الصين بأعلى عدد لحالات الإصابة والوفاة في شرق آسيا.

معدل الوفيات في أوروبا الأعلى

يذكر أنه ومن حيث عدد الوفيات، لا زالت أوروبا في المقدمة بتسجيلها 207 آلاف و933 وفاة، تليها أمريكا اللاتينية والكاريبي (182 ألفا و726 وفاة) والولايات المتحدة وكندا (155 ألفا و673 وفاة).

وأعلنت السلطات الصحية في كندا الأحد أن غالبية الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في البلاد هي لأشخاص تحت سن الـ39، محذرة الشباب من أنهم "غير محصنين" من الوباء.

و.ب/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

 

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