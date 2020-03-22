كورونا..كيف يساعد صناع المشروبات الروحية المستشفيات؟

بعدما أصبح الحصول على المعقمات وبعض مواد التنظيف أمراً صعباً للغاية في زمن كورونا، حصلت بعض المستشفيات الألمانية على مساعدة ثمينة قد تمكنها من تجاوز النقص الحاصل في مواد ضروية للحماية من فيروس كورونا.
في ظل وباء كورونا العالمي، أصبح من الصعب الحصول على بعض المواد، التي كانت متاحة بوفرة حتى وقت قريب للغاية. وتأتي مواد التنظيف على غرار الصابون ومعقمات الأيدي في صدارة المواد المطلوبة بقوة في الوقت الحالي، لاسيما أن النظافة بشكل منتظم من بين أبرز الوسائل، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.
وأمام صعوبة الحصول على بعض هذه المواد، نجح البعض في إيجاد طرق مبتكرة تعوض غياب بعض مواد النظافة، وتساعد بالتالي في إنقاذ حياة الناس، فقد أوردت صحيفة "فرانكفورته ألغيماينه" الألمانية أنه بعدما أصبح الحصول على الإيثانول أمراً صعباً جدا لإنتاج المعقمات، فإن المنتجين يبحثون عن مصادر إضافية لسد حاجياتهم.
وأضافت أن بعض مصنعي المشروبات الروحية قد قدموا يد العون إلى مستشفى في مدينة براونشفايغ الألمانية، حيث حصل المستشفى على حوالي 50 ألف لتر من الكحول من شركة "Jägermeister" الشهيرة في ألمانيا.
وأشارت مجلة "دير شبيغل" أنه يمكن من خلال هذه الكمية الكبيرة من الكحول صناعة معقمات تستعمل في المستشفيات، والتي تحتاجها بشدة في الأوقات الحالية للوقاية من فيروس كورونا. ونقل نفس المصدر عن أحد المسؤولين في الشركة الألمانية قوله إن "الإنتاج هو الأول ويرجع ذلك إلى حالة الطوارئ الحالية". ويتوقع وصول شحنة جديدة من الكحول من إحدى الشركات الكيماوية في هانوفر، لمساعدة المستشفيات في مدينة براونشفايغ، حسب مجلة "دير شبيغل".
ر.م/و.ب
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