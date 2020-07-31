كوروناـ أكثر من 21 مليون إصابة عالميا وفريق ألماني بأكمله في الحجر

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 21 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 759411 شخصا توفوا جراء الفيروس. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 167278 حالة وفاة وخمسة ملايين و271087 حالة إصابة. وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 105463 حالة وفاة

وثلاثة ملايين و 224876 حالة إصابة. وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 48040حالة وفاة ومليوني و461190 حالة إصابة، فيما حلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 15384 حالة وفاة و907758 حالة إصابة .

أشار إحصاء لرويترز إلى أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في أمريكا اللاتينية تجاوز ستة ملايين حالة يوم الجمعة ومازالت الحالات تتسارع في الوقت الذي بدأت

فيه معظم دول المنطقة في تخفيف اجراءات العزل العام. وتعد أمريكا اللاتينية أكثر مناطق العالم تضررا بجائحة كورونا.

وفي ألمانيا سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم السبت 1415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية، بتراجع طفيف عن ما تم إعلانه يوم أمس الجمعة من 1449 إصابة.

وبهذه الأرقام، يرتفع عدد الحالات بالبلاد إلى ما بين 223 و224 ألف حالة، منها حوالي 200 ألف حالة شفيت. وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى صباح اليوم إلى 9231 حالة، بزيادة قدرها 6 حالات مقارنة بأمس الجمعة.

وسجلت ألمانيا ذروة عدد الإصابات الجديدة اليومية مطلع نيسان/أبريل الماضي، حيث بلغت أكثر من 6 آلاف إصابة. وبدأ عدد الإصابات اليومية في التراجع منذ أيار/مايو الماضي، ثم عاود الارتفاع مجددا نهاية تموز/يوليو الماضي.

ويخشى الخبراء من ارتفاع كبير جديد في عدد الإصابات اليومية. وبحسب البيانات، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الجمعة 1.08، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 10 أفراد آخرين في المتوسط.

وفي سياق متصل أمر مكتب الصحة في مدينة دوسلدورف الألمانية بدخول جميع أفراد فريق نادي فورتونا دوسلدورف قيد الحجر الصحي المنزلي بعد ظهور حالتي إصابة بفيروس كورونا للاعبين اثنين من الفريق.

وأعلن دكتور أولف بليكر طبيب النادي ومسؤول النظافة الصحية، في وقت متأخر مساء أمس الجمعة، أن هذا الإجراء سيسري أيضا على الجهاز التدريبي والطاقم الإداري في الفريق.

وتم إجراء الاختبارات صباح أمس، وحصل الفريق الهابط من دوري الدرجة الأولى، على نتائج الاختبارات، بعد مباراة تجريبية أمام نادي ميربوش. وأفاد بيان بليكر بأنه تم عزل اللاعبين الاثنين المصابين على الفور، وذلك بعد أن شاركا في تدريبات الفريق والمباراة التجريبية.

وفي النمسا، أعلن المستشار النمساوي زباستيان كورتس عزم بلاده تشديد إجراءات الرقابة على الحدود للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بسبب ارتفاع حالات الإصابة في البلاد.

وسيتم التركيز على من أقاموا في نحو "30 بؤرة خطيرة"، وعليهم تقديم نتيجة اختبار سلبي لم يمر عليها أكثر من 72 ساعة، وإلا تم إدخالهم في حجر صحي لمدة عشرة أيام حسب حديث المستشار لصحيفة محلية.

إ.ع/ع.ج.م (د ب أ، رويترز)