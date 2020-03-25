كورونا..خبيرة ألمانية تحذر من الإفراط في تناول حبوب الفيتامين

في ظل أزمة كورونا، يبحث الكثير من الناس عن عدة طرق، لتقوية الجهاز المناعي، على غرار تنويع الوجبات الغذائية، والتمتع بقسط وافرٍ من النوم، وممارسة الرياضة. كما يلجأ آخرون إلى تناول حبوبالفيتامين المتوفرة بكثرة في الصيدليات والمحلات التجارية.

بيد أن الإفراط في تناول هذه العقاقير قد يأتي بنتائج عكسية ويتسبب في مضاعفات صحية خطيرة.

فيتامين د

حذرت الخبيرة الصحية إنغريد فوستر من نقصفيتامين دي، لأنه يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، ولهذا أوصت بتناوله. لكنها في ذات الوقت دعت في مقابلة نشرتها صحيفة "إكسبريس" الألمانية إلى الخروج و"التحرك في الهواء الطلق عندما تكون الشمس مشرقة". وترى إنغريد فوستر أنه لا يمكن الاعتماد على حبوب فيتامين د بالأساس، محذرة من تناولها "بطريقة غير منضبطة". وأردفت: "المكملات الغذائية لا تخضع لأي قيود، والفيتامينات التي تذوب في الدهون على وجه الخصوص، يمكنها التسبب في الكثير من الضرر، خاصة حين نتناولها بدون إشراف طبي".

وأوضحت الخبيرة الصحية أن الطبيب، هو من يحدد إن كان هناك بالفعل نقص في فيتامين دي لأن تناول هذا النوع من الفيتامينات بجرعات عالية، يمكنه التسبب في تلف الكلى إذا ما استخدم بطريقة خاطئة.

فيتامين أ وسي

كذلك، أفادت الخبيرة الصحية إنغريد فوستر أن فيتامين أ القابل للدوبان، والذي ينظر إليه على أنه جيّد للبصر يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية وسلبية، وأضافت أن تناول جرعات زائدة منه ربما يؤدي إلى تلف الكبد والجلد.

وترى الخبيرة الصحية في مجال جهاز المناعة أن فيتامين سي أقل إشكالية من باقي الفيتامينات، التي تؤخذ على شكل حبوب، بيد أنها حذرت من بعض الأخبار المنتشرة على الانترنت بخصوص مساعدة هذا الفيتامين على الشفاء من فيروس كورونا. وقالت في هذا الصدد "لم يتضح بعد كيف يؤثر فيتامين سي بالضبط على جهاز المناعة".

الإقلاع عن التدخين

موازاة لذلك، أكدت نفس المتحدثة أنه يجب الإقلاع عن التدخين وأفضل وقت للقيام بذلك هو الآن. وقالت في هذا الشأن "دخان السجائر يدمر أنسجة الرئة، ويجعلنا أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي".وأضافت أنه لتقوية الجهاز المناعي في زمن كورونا الحالي، يجب التحرك كثيراً وتجنب الإجهاد، والحصول على قسط وافر من النوم.

ر.م/و.ب