 كورنا في الصين .. إصابات متزايدة بعد تخفيف القيود | DW الأخبار | DW | 24.12.2022

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DW الأخبار

كورنا في الصين .. إصابات متزايدة بعد تخفيف القيود

ذكرت مصادر إعلامية غربية وفقاً لأرقام مسربة، أنه من المرجح أن يكون َ حوالي مائتين وثمانيةٍ وأربعين 248 مليونَ شخص أصيبوا بـ كوفيد-19، في الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر الحالي في الصين

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