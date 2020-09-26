كورنا عالميا ـ الإصابات تتجاوز 33 مليونا والوفيات تقترب من المليون

أظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، حتى صباح اليوم الاثنين (28 سبتمبر/ أيلول 2020) أن إجمالي الإصابات وصل إلى 33 مليوناً و78 ألف حالة. كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين اقترب من 23 مليوناً، فيما اقترب عدد الوفيات من 998 ألفاً.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا وبيرو والمكسيك وإسبانيا والأرجنتين وجنوب أفريقيا وفرنسا وتشيلي وإيران والمملكة المتحدة وبنغلاديش. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وبيرو.

خارطة تفاعلية من جامعة جونز هوبكنز توضح انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم (يمكنك أيضا فتح هذا الرابط: https://coronavirus.jhu.edu/map.html

ووفق إحصاء لرويترز سجلت الولايات المتحدة الأمريكية سبعة ملايين و106600 حالة إصابة، في حين بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 204538 حالة.

وبلغ عدد المصابين في الهند خمسة ملايين و992532 حالة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 94503 حالات. لكن إحصائية أخرى صدرت فيما بعد عن وزارة الصحة الهندية تحدث عن تجاوز عدد المصابين لحاجز الستة ملايين.

فيما سجلت البرازيل في أربعة ملايين و686080 إصابة بينما بلغ عدد حالات الوفاة 140677 في ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين حيث سجلت مليون و151438 حالة إصابة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 20324حالة.

وفي ألمانيا أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 1192 إصابة جديدة بالفيروس اليوم الاثنين ليرتفع الإجمالي إلى 285332 حالة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 9460 بعد وفاة ثلاثة مرضى. فيما أشارت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" إلى أن عدد الإصابات الإجمالي بلغ 286 ألفاً و339 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت فرانكفورت، وإجمالي الوفيات بالفيروس وصل إلى 9464 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس اليوم 250 ألفا و866 شخصا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

ع.ج.م/ع.غ. (رويترز، د ب أ)