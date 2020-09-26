 كورنا عالميا ـ الإصابات تتجاوز 33 مليونا والوفيات تقترب من المليون | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.09.2020

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كورنا عالميا ـ الإصابات تتجاوز 33 مليونا والوفيات تقترب من المليون

أظهرت أحدث البيانات المجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم تجاوز الـ 33 مليونا، فيما اقترب عدد الوفيات من المليون حالة. تعرف على الدول الأكثر تضررا من خلال خارطة تفاعلية لانتشار الفيروس.

الإصابات بكورونا في الهند تزيد عن ستة ملايين

الإصابات بكورونا في الهند تزيد عن ستة ملايين

أظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، حتى صباح اليوم الاثنين (28 سبتمبر/ أيلول 2020) أن  إجمالي الإصابات وصل إلى 33 مليوناً و78 ألف حالة. كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين اقترب من 23 مليوناً، فيما اقترب عدد الوفيات من 998 ألفاً.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا وبيرو والمكسيك وإسبانيا والأرجنتين وجنوب أفريقيا وفرنسا وتشيلي وإيران والمملكة المتحدة وبنغلاديش. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وبيرو.

خارطة تفاعلية من جامعة جونز هوبكنز توضح انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم (يمكنك أيضا فتح هذا الرابط: https://coronavirus.jhu.edu/map.html

ووفق إحصاء لرويترز سجلت الولايات المتحدة الأمريكية سبعة ملايين و106600 حالة إصابة، في حين بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 204538 حالة.

وبلغ عدد المصابين في الهند خمسة ملايين و992532 حالة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 94503 حالات. لكن إحصائية أخرى صدرت فيما بعد عن وزارة الصحة الهندية تحدث عن تجاوز عدد المصابين لحاجز الستة ملايين. 

فيما سجلت البرازيل في أربعة ملايين و686080 إصابة بينما بلغ عدد حالات الوفاة 140677 في ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين حيث سجلت مليون و151438 حالة إصابة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 20324حالة.

وفي ألمانيا أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 1192 إصابة جديدة بالفيروس اليوم الاثنين ليرتفع الإجمالي إلى 285332 حالة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 9460 بعد وفاة ثلاثة مرضى. فيما أشارت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" إلى أن عدد الإصابات الإجمالي بلغ 286 ألفاً و339 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت فرانكفورت، وإجمالي الوفيات بالفيروس وصل إلى 9464 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس اليوم 250 ألفا و866 شخصا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

ع.ج.م/ع.غ.  (رويترز، د ب أ)

  • Thailand | Long Neck Women | Giraffenfrauen (Vincenzo Floramo)

    بالصور: "ذوات الأعناق الطويلة" يكافحن للعيش في ظل كورونا

    قرية خالية

    تقع قرية عرقية الكايان بالقرب من مي ريم وهي وجهة سياحية شهيرة بالقرب من مدينة شيانغ ماي شمال تايلاند. تشتهر القرية بنسائها "ذوات الأعناق الطويلة". وكانت القرية قد اعتادت على التدفق المستمر للسياح من جميع أنحاء العالم. ولكن مع غياب السياح، باتت القرية خالية الآن.

  • Thailand | Long Neck Women | (Vincenzo Floramo)

    بالصور: "ذوات الأعناق الطويلة" يكافحن للعيش في ظل كورونا

    العنق الطويل: معيار جمال

    تبلغ مو إي من العمر 32 عاماً، ومثل معظم سكان القرية، فهي من عرقية الكايان. بعض الفتيات يبدأن في ارتداء حلقات العنق وهن في الخامسة من العمر.

  • Thailand | Long Neck Women (Vincenzo Floramo)

    بالصور: "ذوات الأعناق الطويلة" يكافحن للعيش في ظل كورونا

    التذاكر متوفرة، لكن لا أحد يشتريها

    عند مدخل القرية، كشك التذاكر فارغ. فلا أحد يتوقع زواراً. أما قبل جائحة كورونا، كانت قرية الكايان تشهد تدفقاً مستمراً من الزوار يومياً، معظمهم من الصين.

  • Thailand | Long Neck Women | (Vincenzo Floramo)

    بالصور: "ذوات الأعناق الطويلة" يكافحن للعيش في ظل كورونا

    طريق خالٍ

    لا تسحر نساء الكايان السائحين التايلانديين مثل الأجانب. تعتمد مو إي وغيرها في القرية على السياحة كمصدر رزق، وينتظرون في الوقت الحالي السماح للسياح بزيارة البلاد مجدداً.

  • Thailand | Long Neck Women (Vincenzo Floramo)

    بالصور: "ذوات الأعناق الطويلة" يكافحن للعيش في ظل كورونا

    الطبخ للعائلة

    توقد مو إي ناراً لإعداد وجبة العشاء لعائلتها في الفناء الصغير أمام كوخهم المصنوع من الخيزران، حيث تطهو طعاماً من المكونات الأساسية المتوفرة، كالأرز والموز. إنها لا تملك ما يكفي من المال لشراء مكونات أخرى.

  • Thailand | Long Neck Women | (Vincenzo Floramo)

    بالصور: "ذوات الأعناق الطويلة" يكافحن للعيش في ظل كورونا

    القلق على الأطفال

    لدى مو إي طفلان يبلغان من العمر سنتين و 6 سنوات. إنها قلقة للغاية بشأن مستقبل أسرتها، فالدخل الوحيد الذي تستطيع عائلتها حالياً كسبه هو من خلال وظائف زوجها المتفرقة في البناء والزراعة.

  • Thailand | Long Neck Women | (Vincenzo Floramo)

    بالصور: "ذوات الأعناق الطويلة" يكافحن للعيش في ظل كورونا

    العيش على المعونات

    مو إي ونساء أخريات من القرية يتلقين الطعام من منظمة إغاثة عند مدخل القرية. تقول مو إي إنها كانت تجني أكثر من 600 بات (16 يورو) يومياً قبل أزمة كورونا. أما الآن يكاد دخلها اليومي يكون معدوماً.

  • Thailand | Long Neck Women | (Vincenzo Floramo)

    بالصور: "ذوات الأعناق الطويلة" يكافحن للعيش في ظل كورونا

    بعض العائلات تغادر القرية

    تركت إحدى العائلات هذه اللعبة وراءها وغادرت القرية بسبب مخاوف من تداعيات "كوفيد-19" وعدم امتلاك المال الكافي للعيش. جاء معظم سكان كايان من ميانمار، وقد عاد الكثير منهم إليها منذ تفشي الوباء.

  • Thailand | Long Neck Women | Giraffenfrauen (Vincenzo Floramo)

    بالصور: "ذوات الأعناق الطويلة" يكافحن للعيش في ظل كورونا

    هدايا تذكارية تنتظر الزبائن

    على الرغم من قلة السياح وعدم وجود جولات سياحية، تجهز مو إي هداياها التذكارية يومياً، متفائلة بأن السياح سيزورون القرية قريباً. بموجب قيود السفر في تايلاند، سيكون من الصعب الحفاظ على سبل العيش في بلد يعتمد على السياحة كتايلاند. فينشينزو فلورامو/ ريم ضوا


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