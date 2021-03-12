 كورال حنين.. لاجئات سوريات يجهرن بـ″اشتياقهن للوطن″ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 13.03.2021

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ثقافة ومجتمع

كورال حنين.. لاجئات سوريات يجهرن بـ"اشتياقهن للوطن"

اخترن الغناء الجماعي للتعبير عن اشتياقهن للوطن وإحياء التراث السوري. لاجئات سوريات مغتربات، جمعهن "كورال حنين" في أغنية أنشدنها معاً في يوم المرأة العالمي، ليبعثن رسالة مفادها "سوريا بقلوبنا وإن طال الفراق".

كورال حنين في أحد أنشطته السابقة

كورال حنين في أحد أنشطته السابقة

"لا تكسروا خاطري"، أولى كلمات أغنية اللاجئات السوريات التي قمن بتأديتها في شكل كورال. لم تمنعهن ظروف الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي من الغناء جماعة بصوت موحد ورنة موسيقية هادئة، وبكلمات عذبة من التراث السوري الأصيل، ليبلغن رسالة مفادها أن "اللاجئة قادرة ومبدعة".

مختارات

"سُرِقَ منا وطننا، ونعيش كل يومٍ حنيناً شديداً لكل تفاصيل حياتنا التي تركناها مرغمين. تمكنوا من تهجيرنا لكنهم لن يحرمونا ذاكرتنا وتراثنا، حملنا سوريا في قلوبنا وجهرنا بذلك عبر الكورال"، هكذا تلخص رجاء بنوت الفكرة من إطلاق العمل الفني، الذي قام بتأديته مهاجرات ولاجئات من دول مختلفة، ونشرنه عبر النت في يوم المرأة العالمي والذي صادف يوم الاثنين (8 آذار/مارس). والهدف من وراء هذه الفكرة هو إحياء التراث السوري من قبل اللاجئات والمهاجرات عبر ملتقى حنين الثقافي، حسب ما تؤكده رجاء بنوت، صاحبة فكرة كورال حنين.

تواصلت المهندسة الزراعية السورية مع أعضاء فرقة الكورال، ولاقت فكرتها إقبالاً واسعاً، إذ شاركت 95 لاجئة ومهاجرة سورية من ستة بلدان (ألمانيا وتركيا وكندا وفنلندا وأمريكا والسويد) في هذا العمل. عبر تطبيق زووم اجتمعن وقمن بأداء الأغنية احتفاءً باليوم العالمي للمرأة، تعبيراً عن وحدتهن واشتياقهن وفخرهن بالانتماء لوطن مكلوم.

بدايات بطعم الحنين
تعود فكرة تأسيس ملتقى "حنين" الثقافي وضمنه فرقة الكورال لرجاء بنوت، وهي سورية تقيم في ألمانيا منذ عام 2014، اختارت التوجه نحو مدينة غازي عنتاب التركية في شباط/فبراير من عام 2015، في أوج أزمة اللجوء، والسبب في ذلك هو تفكيرها في حال اللاجئات السوريات في أكثر المناطق التركية اكتظاظاً بالهاربين من الحرب والدمار.

"الغناء حاجة حقيقية عند كل الناس باعتباره متنفساً للإنسان وعلاجاً نفسياً له"، هذه قناعة تؤمن بها رجاء بنوت، دفعتها لإطلاق كورال حنين في مدينة غازي عنتاب في البداية، لتتطور فكرة المشروع وتنتشر في عدة بلدان أخرى، مثل ألمانيا والسويد وكندا وغيرها.

رجاء ترى أن كورال حنين بمثابة صوت للذاكرة الشعبية السورية، يذكر بمحنة اللاجئات المغتربات قسراً، ويعلن عن رغبتهن في السلام والتعايش. تقول رجاء: "لم أجد أفضل من هذه الطريقة تتيح لقاء سيدات اضطررن لترك بلدهن، واستحضار تراث سوريا التي استمر تدميرها طيلة سنوات".

صورة للنساء المشاركات في الأغنية التي نشرها الكورال بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

صورة للنساء المشاركات في الأغنية التي نشرها الكورال بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

من بين المشاركات في الكورال الغنائي عبر زووم، آيتان مصطفى الأصيل، واحدة من بين اللواتي أسسن الكورال في تركيا قبل القدوم إلى ألمانيا. تسترجع ذكريات البدايات وتقول: "كنا مترددات جداً، لكن حاجتنا للقيام بشيء ننفس فيه عن بعضنا جعلتنا نقرر العمل بجد، فبدأت التدريبات بعد التأسيس مباشرة، وبعد شهر فقط تمكنا من المشاركة خلال عيد المرأة في احتفالية بغازي عنتاب، كنا آنذاك 20 سيدة فقط، ولاقى عرض الكورال نجاحاً كبيراً".

ندى مهاجرة سورية مستقرة في مدينة دورتموند الألمانية منذ 29 سنة، وهي أخصائية طب بديل. أعجبت بالفكرة وانضمت للفريق وشاركت في العمل الفني للكورال في يوم عيد المرأة العالمي، وعن مشاركتها تقول ندى: "كورونا لم تمنعنا من الإبداع، تحدينا الظروف وتدربنا عبر زووم وأنتجنا الأغنية بمشاركة سوريات المهجر، لنوصل صوتنا وفكرتنا التي تدعو لترابط السوريين في كل بقاع العالم".

وتعتبر ندى أن "الأغنية تعبر عن حنين كبير للوطن، وتتغنى بالسيدة السورية الجميلة والقوية، وتبعث رسالة مفادها أن السورية ذكية ولا شيء يكسرها، وقادرة على البدايات الجديدة، واتحادنا أعظم رسالة".

لغات ولهجات مختلفة
الفكرة الأساسية للكورال كانت غناء مقاطع من الثراث السوري بكل اللهجات واللغات المحلية غير العربية كالكردية والشركسية والسريانية والتركمانية والأرمنية للفت الانتباه لغنى الثقافة السورية وتنوعها، وأيضاً لدمج النساء السوريات من كل الخلفيات والمحافظات في الكورال وتخفيف آلام التهجير والاغتراب. ولم يكن الصوت الجميل شرطاً للانضمام إلى الفرقة، فالهدف "صوت جماعي يصدح بالوحدة والترابط بين سوريات المهجر، ورفع روحهن المعنوية"، كما تؤكد رجاء بنوت.

تقول رجاء: "غناء المقاطع التراثية في قالب كورال هو تدريب على العمل الجماعي الذي نحن بحاجته في مجتمعات محكومة من ديكتاتوريات تعودت على الاستئثار الذاتي الذي كرسه الحكام والمسؤولون في بلداننا". جاءت فكرة الكورال لدمج كل الأصوات مع بعضها وتأدية المقطع بنفس الطبقة لأجل الحصول على صوت موحد وقوي، "وهو تمرين جيد جداً يدربنا على فكرة القوة في الاتحاد"، تقول المتحدثة.

اللاجئات السوريات المشاركات في أنشطة الكورال الفنية

اللاجئات السوريات المشاركات في أنشطة الكورال الفنية

النجاح الذي حققه الكورال منذ أول عروضه، جعل اللاجئات السوريات اللواتي ساهمن في تأسيس الفكرة، يقدمن على تأسيس فروع للكورال في مختلف المدن الأوروبية حيث انتقلن خلال إعادة توطينهن، وعند اضطرار رجاء بنوت العودة إلى برلين حيث تقطن رفقة أسرتها، أسست هناك فرعاً كما فعلت لاجئات أخريات في مدن أخرى ألمانية وأوروربية، ومن بينهن آيتان التي أسست فرعاً لللكورال في دورتموند.

لماذا الكورال؟
حسب صاحبة الفكرة فـ"الناجيات من أهوال الحرب كن في حاجة للتفريغ عن الصدمة التي زادها رفض المجتمعات المستقبلة"، ولعل التمييز على المستوى المجتمعي بسبب "ربط سمعة المهاجرين واللاجئين بالإرهاب خطأ كبير حدث ويستمر، وهذه النظرة الجماعية والوصم تصعب على الناس الاندماج"، تقول رجاء.

العمل عبر الكورال بالنسبة لرجاء "فرصة لنبرز أننا قادرات على خلق تواصل ثقافي، وآلية لتوضيح الصورة عن عذاب التهجير"، كما أنها تبقى محاولة للاندماج عبر الفن والموسيقى من مهاجرات ولاجئات مستعدات للاندماج والتميز.

وحسب آيتان، مؤسسة فرع كورال حنين في دورتموند، فـ"تأسيس فروع في مختلف المدن والدول، سيساهم في خدمة فكرة اندماج السوريات أينما تواجدن". ويتم ذلك عبر الاجتماع دورياً والتدريب والمشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية، "فرسالتنا السلام وهدفنا الدعم النفسي لكل النساء السوريات اللاجئات، فالكورال كان مكاناً للترويح عن النفس والتعبير عن شوقنا للوطن"، كما تقول.

وتؤكد ندى بدورها أن النساء السوريات أردن عبر الموسيقى إحياء الثراث السوري في غربتهن، وأن "انتشار الفكرة والاستمرار فيها بمختلف الدول الأوروبية يعبر عن صدق حبنا للوطن وأملنا في غد أفضل".

ماجدة بوعزة

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    كأنه رجل أعمال

    عندما يمشي يوسف صليبا في شوارع برلين، قد يعتقد المرء أنه رجل أعمال. وبالفعل كان رجل أعمال قبل مجيئه إلى ألمانيا. وعندما كان في التاسعة من عمره، أرسله والده إلى دمشق للعمل عند صديق في معالجة الخشب. وهذا ما جلب له متعة كبيرة، مما جعله يستقل في عمله، الذي ازدهر إلى حين تفجرت الحرب في سوريا في عام 2011.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    فنان يصعد إلى المنبر

    يوسف صليبا كان يخشى أن يساق إلى الجيش السوري ـ وهكذا فر قبل ثلاث سنوات إلى أوروبا. وعندما ـ لاحقا في ألمانيا ـ قام ضمن دروس تعلم الألمانية برحلة استكشافية في كاتدرائية برلين شعر فورا بارتباط ما بالمكان. وعرض أن يساعد بشكل تطوعي في أعمال الترميم. وبعدها بسنة عرضت عليه الكنيسة عملا.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الكنيسة كوطن

    وتحولت كاتدرائية برلين بسرعة إلى موطن صليبا بخلاف ألمانيا. ولا تريد سلطات برلين إصدار هوية شخصية له وتحيله على السفارة السورية في برلين. لكنه يرفض دخول سفارة البلد الذي هرب من حكومته، ولهذا قدم شكوى ضد ألمانيا. ولا يُعرف كيف سيستمر الوضع بالنسبة إليه في ألمانيا.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    طلب اللجوء يوم مصيري

    علي محمد رضائي لا يعرف تاريخ ميلاده. لكن الشاب البالغ من العمر 26 عاما يعرف تاريخا آخر: الـ 15 من أكتوبر 2015 حين وصل الأفغاني إلى برلين وقدم طلب لجوء. وبرلين كانت وجهة سفره، الذي استمر شهرين من أفغانستان عبر البلقان إلى ألمانيا حيث عمل أشياء كثيرة منها عزف الموسيقى.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الموسيقى والدراجات النارية

    علي محمد رضائي التحق بفرقة موسيقية تعرف فيها على كريس فاخهولتس، التي استضافته في منزلها للطبخ هناك مع زوجها وتعلم الألمانية. وتبين أن علي محمد رضائي وزوج كريس لهما نفس الشغف ـ الدراجات النارية. وارتبط علي بالزوجين اللذين يعتبرهما كأمه ووالده.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    مقهى اللغة

    في ألمانيا قام علي محمد رضائي ببعض الدورات التدريبية، لكنه لم يحصل على عمل ـ في دار عجزة وفي مخبزة وفي فنادق ومطاعم. وفي وقت الفراغ يحاول تحسين لغته الألمانية مثلا داخل مقهى برليني يقدم دروسا في هذا المجال.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الخوف من الترحيل

    عندما لا يحضر علي محمد رضائي الأكل في صالة استراحة لوفتهانزا في مطار برلين أو ينظف، فإنه يلتقي مع أصدقاء في حانة. إلا أن خطر الترحيل يطارده :" لدي شقة وأعرف الكثير من الناس اللطفاء. وإذا رحلوني، فإنني سأخسر كل شيء". لأنه تم رفض طلب لجوئه.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/A. Cocca)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    من وابل القنابل إلى الحياة الليلية

    الغالبية لا تتخيل لاجئا سوريا مثل حيدر درويش. لكنه لاجئ. في 2016 هرب من الحرب. وعندما بدأ يرقص في 2017 داخل نادي للمثليين، تحدث إليه جودي لاديفانا، طالب إسرائيلي عرض عليه المشاركة في عرضه. وفي سوريا لم يسبق لحيدر درويش أن رقص فوق حلبة.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/A. Cocca)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    أعمال غير عادية

    جودي لاديفانا أقنعه، ومنذ ذلك الحين تسير الأمور جيدا. ويقول بافتخار: "الكثير من الناس يسألون متى وأين أقدم عروضي كي يحضرونها". ولتحسين راتبه، فإنه يعمل في متجر للموضة وأدوات الجنس للمثليين. وصاحب المتجر سبق وأن زار عرضه الفني.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/A. Cocca)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الانفتاح

    حيدر درويش (يسار) يساعد رئيسه فرانك ليتكه (يمين) في تظاهرات المثليين في برلين. وحياته في سوريا كانت ستكون مختلفة عما هي عليه الآن في برلين: متنوعة ومتحررة وخالية من الخوف. وبإمكانه في برلين أن ينطلق أكثر. وبرلين زادت بقسط في تنوعها.


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خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

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