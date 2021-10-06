كود بمليار دولار- مسلسل ألماني جديد عن الصراع على حقيقة مبتكر "غوغل ايرث"

تبدأ شبكة "نتفليكس" يوم غد الخميس في عرض مسلسل ألماني جديد من المتوقع أن يثير جدلاً كبيراً، ليس فقط في ألمانيا، وإنما أيضاً في وادي السيليكون الأمريكي، معقل شركات التقنية في العالم.

المسلسل يحمل عنوان "كود بمليار دولار" (The Billion Dollar Code) ويستند إلى أحداث حقيقية. يروى المسلسل القصير المكون من 4 حلقات قصة مثيرة عن اثنين من رواد الكمبيوتر الألمان يخوضان صراعاً قضائياً للحصول على حقوقهم كمخترعين أصليين لخوارزمية "غوغل إيرث"، في معركة قضائية بملايين الدولارات ضد خصم يبدو أنه لا يقهر، بعد أن تمت "سرقة" الكود الخاص بهذه التقنية"، بحسب رواية الصديقين الألمانيين.

يلعب أدوار البطولة مارك فاشكه وميشيل ماتيتشيفتش وليونارد شايشر وماريوس أريندت، بالإضافة إلى لافينيا ويلسون وشيمس سارجنت.

في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، وتحديداً عام 1994 في العاصمة الألمانية برلين، وضع صديقان ألمانيان الأساس لبرنامج "غوغل إيرث"، وبعد 25 عاماً، خاضا حرباً ضد عملاق الإنترنت "غوغل" بهدف الاعتراف بحقوق الملكية الفكرية لهما، في دعوى قضائية بملايين الدولارات، حسب ما نشر موقع "سيرين جنكيز" الألماني.

يتناول المسلسل أيضاً فكرة العدالة ف يالعصر الرقمي وبدايات صعود وادي السيليكون

في عام 2014، رفعت شركة "ART + COM" للمحاماة، ومقرها برلين، دعوى قضائية ضد "غوغل" تتهمه فيها بانتهاك قوانين براءات الاختراع، بدعوى أن نظام "غوغل إيرث" يحمل أوجه تشابه ملحوظة للغاية مع النظام الذي ابتكره الشابان الألمانيان، بحسب ما ذكر موقع "فارايتي".

وفي المسلسل، يقدم كل من أوليفر تسيغينبالغ وروبرت تالهايم - مؤلفا العمل الدرامي - رؤية للواقعة التي تدور أحداثها بين أروقة المحاكم، وتعود إلى الأيام الأولى لصعود وداي السيليكون وثورة الإنترنت في بداية التسعينيات، طارحين في ذلك فكرة "العدالة في العصر الرقمي"، بالإضافة إلى نظرة "الغرب المتوحش" للطفرة التقنية في تلك الفترة الزمنية.

وقال المؤلفان إنهما كانا يفكران في إنتاج العمل الدرامي في البداية على شكل فيلم طويل، لكنهما سرعان ما تقبلا فكرة أن يتم إنتاجه على شكل مسلسل قصير من عدة حلقات، على غرار ما حدث في مسلسل "تشيرنوبل" الشهير، والذي أحدث دوياً كبيراً وقت عرضه.

عماد حسن