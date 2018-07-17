كوتينيو يكشف صفقة برشلونة القادمة!

ذكر موقع "ديلي ستار"، أن الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو، أخبر أصدقائه المقربين بأن برشلونة اقترب من حسم صفقة مميزة في فترة الانتقالات الصيفية، وأضاف الموقع البريطاني أن كوتينيو شبه واثق من التحاق نجم تشيلسي ويليان بورخيس دا سيلفا بكتيبة مدرب "البلوغرانا" إرنستو فالفيردي.
وأوضح موقع "ديلي ستار"، تبعا لمعلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية، يرى كوتينيو في قدوم مواطنه ويليان إلى برشلونة "مسألة أيام ليس إلا"، لاسيما وأن جناح "البلوز" من ضمن أهداف النادي الكتالوني الساعي إلى العودة مجددا إلى منصة التتويج الأوروبية.
ويحاول "البلوغرانا" التعاقد مع لاعب يُجيد اللعب في مركز الجناح، ويتشارك مع ميسي وسواريز في قيادة هجوم الفريق، خاصة مع رحيل عثمان ديمبيلي المتوقع عن النادي الكتالوني، بعد معاناته المُتكررة من الإصابة وملازمته دكة بدلاء الفريق في أكثر من مرة.
وتابع نفس المصدر، أن تشيلسي حدد سعر 80 مليون يورو، من أجل الموافقة على بيع ويليان (29 عاما)، وأضاف أن مدرب "البلوز" الجديد ماوريسيو ساري، يعتزم استثمار هذا المبلغ بهدف إبرام صفقات كروية جديدة، تُساعده على العودة بالفريق اللندني من جديد إلى منصات التتويج، بعد موسم مُخيب للآمال.
هذا، ويُواجه برشلونة منافسة شرسة مع فريق مانشستر يونايتد الراغب بدوره في الحصول على خدمات الجناح البرازيلي السريع، إذ يُريد مدرب "الشياطين الحمر" جوزيه مورينيو العمل مجددا مع الدولي البرازيلي، الذي أشرف على تدريبه حينما كان يُدرب فريق تشيلسي.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
توتنهام هوتسبر
نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
يوفنتوس تورين
نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ليفربول
المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
تشيلسي
نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
أرسنال
خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر سيتي
تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
بايرن ميونيخ
الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ريال مدريد
احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
برشلونة
بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر يونايتد
حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري