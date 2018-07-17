كوتينيو يكشف صفقة برشلونة القادمة!

ذكر موقع "ديلي ستار"، أن الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو، أخبر أصدقائه المقربين بأن برشلونة اقترب من حسم صفقة مميزة في فترة الانتقالات الصيفية، وأضاف الموقع البريطاني أن كوتينيو شبه واثق من التحاق نجم تشيلسي ويليان بورخيس دا سيلفا بكتيبة مدرب "البلوغرانا" إرنستو فالفيردي.

وأوضح موقع "ديلي ستار"، تبعا لمعلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية، يرى كوتينيو في قدوم مواطنه ويليان إلى برشلونة "مسألة أيام ليس إلا"، لاسيما وأن جناح "البلوز" من ضمن أهداف النادي الكتالوني الساعي إلى العودة مجددا إلى منصة التتويج الأوروبية.

ويحاول "البلوغرانا" التعاقد مع لاعب يُجيد اللعب في مركز الجناح، ويتشارك مع ميسي وسواريز في قيادة هجوم الفريق، خاصة مع رحيل عثمان ديمبيلي المتوقع عن النادي الكتالوني، بعد معاناته المُتكررة من الإصابة وملازمته دكة بدلاء الفريق في أكثر من مرة.

وتابع نفس المصدر، أن تشيلسي حدد سعر 80 مليون يورو، من أجل الموافقة على بيع ويليان (29 عاما)، وأضاف أن مدرب "البلوز" الجديد ماوريسيو ساري، يعتزم استثمار هذا المبلغ بهدف إبرام صفقات كروية جديدة، تُساعده على العودة بالفريق اللندني من جديد إلى منصات التتويج، بعد موسم مُخيب للآمال.

هذا، ويُواجه برشلونة منافسة شرسة مع فريق مانشستر يونايتد الراغب بدوره في الحصول على خدمات الجناح البرازيلي السريع، إذ يُريد مدرب "الشياطين الحمر" جوزيه مورينيو العمل مجددا مع الدولي البرازيلي، الذي أشرف على تدريبه حينما كان يُدرب فريق تشيلسي.