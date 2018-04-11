كوتينيو يبحث عن تعويذة الحظ في روما

ذكر موقع صحيفة "ذا صن" أن نجم برشلونة فيليبي كوتينيو توجه أمس الاثنين (21 أغسطس/آب 2018) إلى العاصمة الإيطالية روما، وأضاف الموقع البريطاني أن الدولي البرازيلي اصطحب معه زوجته ألين وابنته ماريا.

وأوضح موقع "ذا صن" أن، كوتينيو (26 عاماً) استغل حصول لاعبي برشلونة على عطلة قصيرة عقب الفوز على ألافيس 3-0 في افتتاح الدوري الإسباني، من أجل القيام برحلة قصيرة برفقة أسرته إلى المدينة الخالدة روما.

وأشار موقع "ذا صن"، أن كوتينيو رمى أثناء زيارته لروما قطعة نقدية في نافورة تريفي الشهيرة، والتي يُعتقد أنها قادرة على جلب الحظ، وأضاف أن صانع الألعاب البرازيلي الموهوب التقط أيضاً بعض الصور مع زوجته وابنته الصغيرة ماريا في أماكن مختلفة بالعاصمة الإيطالية روما.

وأردف نفس المصدر أن، فيليبي كوتينيو ربما يهدف من وراء زيارته لنافورة تريفي جلب المزيد من الحظ في الأيام القادمة، لاسيما مع تعويل مدرب "البلوغرانا" إرنستو فالفيردي وجماهير النادي على تألق النجم البرازيلي في هذا الموسم.

الجدير ذكره أن، فيليبي كوتينيو نجح في هز شباك فريق ألافيس برسم الجولة الأولى من "الليغا"، حيث دخل كوتينيو في شوط المباراة الثاني، وقدم أداء جيداً فوق المستطيل الأخضر.