كوتينيو "المنبوذ" يضع برشلونة في ورطة!

رغم أن فيليبي كوتينيو قدم أكثر من مباراة رائعة مع بايرن ميونيخ، إلاّ أن ذلك لن يشفع له على ما يبدو لمواصلة رحلته مع واحد من أقوى الفرق في القارة الأوروبية، فقد كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية قبل أيام أن النادي البافاري، لا ينوي تفعيل بند الشراء النهائي لضم فيليبي كوتينيو المعار من برشلونة مقابل 120 مليون يورو.

ويتوقع أن يضع قرار النادي الألماني برشلونة في موقف صعب للغاية، فالنادي الكتالوني يريد التخلص من فيليبي كوتينيو وبيعه في أقرب وقت ممكن، خاصة وأن الدولي البرازيلي لم يقدم الأداء المنتظر منه مع "البلوغرانا"، وتعرض لانتقادات لاذعة من طرف جماهير النادي.

ويعد فيليبي كوتينيو أعلى صفقة في تاريخ برشلونة (160 مليون يورو)، حيث لم يتردد النادي الكتالوني في فتح خزائنه بسخاء بهدف التعاقد مع النجم البرازيلي عام 2018، الذي تحول من "ساحر" في ليفربول إلى "منبوذ" في برشلونة.

ويدرك برشلونة أن تراجع مستوى فيليبي كوتينيو (27 عاماً)، وقرار بايرن ميونيخ الأخير بعدم التعاقد مع اللاعب، سيصعب من مهمة بيعه بثمن كبير، لاسيما وأن قيمته السوقية انخفضت كثيراً لتصل حالياً إلى 70 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفر ماركت".

ويبقى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هو طوق نجاة برشلونة للتخلص من فيليبي كوتينيو، فقد أوردت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن أندية مانشستر يونايتد، توتنهام وتشيلسي قد تحاول التعاقد مع فيليبي كوتينيو، لكنها ستدفع أقل بكثير مما دفعه برشلونة للتعاقد مع اللاعب من ليفربول سنة 2018.

ويبدو أن كوتينيو يعض الآن أصابع الندم بعد إصراره على الرحيل عن ليفربول، وعدم سماع نصيحة مدرب "الريدز" يورغن كلوب الذي طالبه بالبقاء وقال له ذات مرة " إذا ذهبت إلى مكان آخر؛ برشلونة، بايرن ميونيخ، ريال مدريد ستكون مجرد لاعب (مثل البقية)، لكن هنا (في ليفربول) ستكون أفضل".