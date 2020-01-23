كوتينيو "المنبوذ" يضع برشلونة في ورطة!

رغم أن فيليبي كوتينيو قدم أكثر من مباراة رائعة مع بايرن ميونيخ، إلاّ أن ذلك لن يشفع له على ما يبدو لمواصلة رحلته مع واحد من أقوى الفرق في القارة الأوروبية، فقد كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية قبل أيام أن النادي البافاري، لا ينوي تفعيل بند الشراء النهائي لضم فيليبي كوتينيو المعار من برشلونة مقابل 120 مليون يورو.
ويتوقع أن يضع قرار النادي الألماني برشلونة في موقف صعب للغاية، فالنادي الكتالوني يريد التخلص من فيليبي كوتينيو وبيعه في أقرب وقت ممكن، خاصة وأن الدولي البرازيلي لم يقدم الأداء المنتظر منه مع "البلوغرانا"، وتعرض لانتقادات لاذعة من طرف جماهير النادي.
ويعد فيليبي كوتينيو أعلى صفقة في تاريخ برشلونة (160 مليون يورو)، حيث لم يتردد النادي الكتالوني في فتح خزائنه بسخاء بهدف التعاقد مع النجم البرازيلي عام 2018، الذي تحول من "ساحر" في ليفربول إلى "منبوذ" في برشلونة.
ويدرك برشلونة أن تراجع مستوى فيليبي كوتينيو (27 عاماً)، وقرار بايرن ميونيخ الأخير بعدم التعاقد مع اللاعب، سيصعب من مهمة بيعه بثمن كبير، لاسيما وأن قيمته السوقية انخفضت كثيراً لتصل حالياً إلى 70 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفر ماركت".
ويبقى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هو طوق نجاة برشلونة للتخلص من فيليبي كوتينيو، فقد أوردت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن أندية مانشستر يونايتد، توتنهام وتشيلسي قد تحاول التعاقد مع فيليبي كوتينيو، لكنها ستدفع أقل بكثير مما دفعه برشلونة للتعاقد مع اللاعب من ليفربول سنة 2018.
ويبدو أن كوتينيو يعض الآن أصابع الندم بعد إصراره على الرحيل عن ليفربول، وعدم سماع نصيحة مدرب "الريدز" يورغن كلوب الذي طالبه بالبقاء وقال له ذات مرة " إذا ذهبت إلى مكان آخر؛ برشلونة، بايرن ميونيخ، ريال مدريد ستكون مجرد لاعب (مثل البقية)، لكن هنا (في ليفربول) ستكون أفضل".
-
بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
كتابة التاريخ
دخل بايرن ميونيخ التاريخ من أوسع أبوابه عقب فوزه بلقب الدوري الألماني للمرة السابعة على التوالي والمرة التاسعة والعشرين في تاريخه. الفريق البافاري واصل إحكام قبضته على "البوندسليغا" في موسم شهد منافسة شرسة مع غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، الذي كان قريباً للغاية من التتويج بهذا اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ سنوات.
-
بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
ضربة مبكرة
في افتتاح الجولة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم، تلقي بايرن ميونيخ هزيمته الأولى في "البوندسليغا" 2-0 على يد هيرتا برلين. وسجل فريق العاصمة الألمانية فوزه الأول على الفريق البافاري منذ تسعة أعوام، فيما لم يفلح بايرن ميونيخ في تغيير نتيجة المباراة رغم محاولاته الكثيرة.
-
بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
انفراد بالصدارة
في نفس الجولة، قلب بوروسيا دورتموند تخلفه أمام بايرن ليفركوزن بـ2-0، وحول ذلك إلى فوز مثير 4-2. ورفع بوروسيا دورتموند بهذا الفوز الثمين رصيده إلى 14 نقطة، لينفرد بذلك بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم أمام منافسه المباشر بايرن ميونيخ.
-
بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
خسارة القمة أمام دورتموند
في قمة الأسبوع الحادي عشر من الدوري الألماني لكرة القدم، فاز بوروسيا دورتموند على غريمه التقليدي بايرن ميونيخ بـ 3-2. ورفع دورتموند رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة، فيما تراجع الفريق البافاري إلى المرتبة الثالثة برصيد 20 نقطة فقط في وضع لم يتعود عليه في السنوات الأخيرة.
-
بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
دوامة الشك
على أرض ملعبه، فشل بايرن ميونيخ في الحفاظ على تقدمه أمام فورتونا دوسلدورف وتعادل معه 3-3 برسم الجولة الثانية عشر من "البوندسليغا".وأدخلت هذه النتيجة المخيبة الفريق البافاري في دوامة من الشك، فيما بدأت الأسئلة تُطرح عن أحقية نيكو كوفاتش في الإشراف على تدريب بايرن ميونيخ.
-
بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
بداية التألق
في الجولة السادسة عشر من "البوندسليغا" أنقذ فرانك ريبيري بايرن ميونيخ من السقوط في فخ التعادل وقاد الفريق إلى الفوز على لايبزيغ بـ 1-0. كما قلص الفريق البافاري الفارق إلى 6 نقاط مع بوروسيا دورتموند، الذي تلقى خسارته الأولى في الدوري على يد فورتونا دوسلدورف 1-2.
-
بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
تعادل مخيب.. وبايرن يستغل الفرصة
رغم تقدمه بثلاثة أهداف أمام ضيفه هوفنهايم، فشل بورسيا دورتموند في الحفاظ على هذه النتيجة وسمح لهوفنهايم بالتعادل معه في مباراة غاب عنها مدرب دورتموند لوسيان فافر بسبب نزلة برد، فيما فاز بايرن ميونيخ على شالكه 3-1، ليقلص بذلك الفارق إلى خمس نقاط مع صاحب الصدارة.
-
بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
اشتراك في الصدارة
في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني، اشترك بايرن ميونيخ في الصدارة مع بوروسيا دورتموند برصيد 54 نقطة لكل منهما، حيث فاز الفريق البافاري على بوروسيا مونشنغلادباخ بـ 5-1 في مباراة تألق فيها الهداف ليفاندوفسكي بشكل كبير، فيما خسر بوروسيا دورتموند أمام أوغسبورغ بـ 1-2.
-
بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
بايرن ميونيخ يتصدر "البوندسليغا"
سحق بايرن ميونيخ ضيفه فولفسبورغ بسداسية نظيفة برسم الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني. وبهذا الفوز العريض عاد الفريق البافاري إلى الصدارة بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند، الذي حقق بدوره الفوز على شتوتغارت 3-1.
-
بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
خماسية في شباك دورتموند
في قمة الأسبوع الـثامن والعشرين من "البوندسليغا"، استعرض بايرن ميونيخ عضلاته أمام غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، وفاز عليه بنتيجة عريضة 5-0. وأحكم الفريق البافاري بهذا الفوز قبضته على صدارة الدوري الألماني، فيما فشل دورتموند في الوقوف أمام هجوم بايرن ميونيخ الكاسح.
-
بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
إثارة متواصلة
في الجولة ما قبل الأخيرة كان بايرن ميونيخ بحاجة إلى الفوز أمام لايبزيغ من أجل التتويج باللقب للمرة السابعة على التوالي، بيد أن متصدر "البوندسليغا" اكتفى بالتعادل، فيما فاز بوروسيا دورتموند على دوسلدورف بـ 3-2، ليقلص بذلك الفارق إلى نقطتين ويؤجل الحسم إلى الجولة الأخيرة.
-
بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
مسك الختام
قضى بايرن ميونيخ على آمال بوروسيا دورتموند، الذي كان يُمني النفس بتعثر الفريق البافاري في مباراته الأخيرة في "البوندسليغا". الفريق البافاري دك شباك آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل واحد، ليحقق لقب الدوري الألماني للمرة السابعة على التوالي و التاسعة والعشرين في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي.
الكاتب: مهدوي رضوان