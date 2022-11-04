كوب27 ينطلق في مصر لإحياء النضال من أجل المناخ وسط أزمات عالمية

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انطلقت في منتج شرم الشيخ في مصر أعمالُ مؤتمر المناخ، كوب سبعة وعشرون بمشاركة وفود من أكثرَ من 190 دولة ً ومنظمة ً إقليمية ودولية.
تسلمت مصر رسميا رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 27. وسيشهد منتجع شرم الشيخ قمة لزعماء العالم سيشارك فيها المستشار الألماني شولتس والرئيس الأمريكي بايدن وآخرون. قضية الناشط علاء عبد الفتاح تلقي بظلالها على القمة.
تلتقي حوالي 200 دولة في شرم الشيخ في محاولة لإعطاء دفع جديد لمكافحة الاحترار المناخي وتداعياته. وحذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من أن لاالعالم يتجه نحو الهاوية بشأن الاحتباس الحراري وتداعياته الكارثية.
تستعد مدينة شرم الشيخ المصرية لاستضافة قمة المناخ المعروفة اختصارا بـ "كوب 27" والتي توصف بـ "كوب أفريقيا". وإزاء ذلك، تساؤلات حيال أبرز الملفات التي ستتطرق إليها القمة خاصة مع تفاقم تداعيات ظاهرة التغير المناخي.
تزامنا مع تجدد دعوات لخروج احتجاجات مناهضة للحكومة يوم 11 من الشهر الجاري في مصر، رصد تقرير حقوقي عمليات اعتقال في القاهرة وخارجها. الناشط علاء عبد الفتاح يعتزم تصعيد إضرابه عن الطعام تزامنا مع انطلاق قمة كوب 27.
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