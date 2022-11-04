 كوب27 ينطلق في مصر لإحياء النضال من أجل المناخ وسط أزمات عالمية | DW الأخبار | DW | 06.11.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

كوب27 ينطلق في مصر لإحياء النضال من أجل المناخ وسط أزمات عالمية

انطلقت في منتج شرم الشيخ في مصر أعمالُ مؤتمر المناخ، كوب سبعة وعشرون بمشاركة وفود من أكثرَ من 190 دولة ً ومنظمة ً إقليمية ودولية.

المزيد من المركز الإعلامي

أرتفاع أسعار المحروقات يضاعف معاناة الأسر الفقيرة شمال سوريا 

أرتفاع أسعار المحروقات يضاعف معاناة الأسر الفقيرة شمال سوريا  04.11.2022

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gibt in der Hebeihalle der Großen Halle des Volkes eine Pressekonferenz. Scholz reist zu seinem ersten Besuch als Kanzler nach China. Im Mittelpunkt der Visite stehen unter anderem die deutsch-chinesischen Beziehungen, die Wirtschaftskooperation, der Ukraine-Konflikt und die Taiwanfrage.

المستشار الألماني يزور الصين لأول مرة منذ تسلمه منصبه 04.11.2022

4.11.2022***Ukrainian servicemen ride an armoured fighting vehicle, amid Russia's attack on Ukraine, in a frontline in Mykolaiv region, Ukraine November 4, 2022. REUTERS/Valentyn Ogirenko

بوتين يوافق على إخراج المدنيين من مدينة خيرسون الأوكرانية 04.11.2022

Iran's President Ebrahim Raisi speaks during a rally outside the former US embassy in the capital Tehran on November 4, 2022, to mark the 43th anniversary of the start of the Iran hostage crisis. - More than 50 US embassy staff were taken hostage in the seizure of its mission by supporters of the Islamic revolution on November 4, 1979. (Photo by ATTA KENARE / AFP) (Photo by ATTA KENARE/AFP via Getty Images)

احتفالات أنصار الإيراني بمرور 43 عاما عاى احتجاز الرهائن في طهران 04.11.2022

المزيد DW الأخبار

في قطاع غزة، أطلق عدد من الشبان والفتيات مبادرة بعنوان سلة بلدنا من أجل الحفاظ على البيئة.

غزة: مبادرة شبابية للحفاظ على البيئة 06.11.2022

سفن إنقاذ تنتظر الإذن من السلطات الإيطالية ليُسمح لها بالرسو

سفن إنقاذ تنتظر الإذن من السلطات الإيطالية ليُسمح لها بالرسو 06.11.2022

عاد طريق البلقان، الذي سلكه اللاجئون والمهاجرون كثيرًا من أجل الوصول إلى الاتحاد الأوروبي، إلى دائرة الضوء مجددًا.

لا يزال الآلاف يسلكون طريق البلقان من أجل الوصول للاتحاد الأوروبي 05.11.2022

يونيون برلين في المركز الأول بقائمة الدوري لستة أسابيع متتالية حتى الآن

يونيون برلين في المركز الأول بقائمة الدوري لستة أسابيع متتالية حتى الآن 05.11.2022

اقرأ أيضا

05.11.2022 Freiwillige sitzen vor dem Logo der UN-Klimakonferenz COP27 im International Convention Center. Die Klimakonferenz beginnt am 6. November im Badeort Scharm el Scheich. Dort wollen Vertreter aus rund 200 Staaten zwei Wochen lang debattieren, wie die Erhitzung der Erde eingedämmt werden kann. +++ dpa-Bildfunk +++

قمة عالمية في شرم الشيخ.. مصر تتسلم رئاسة مؤتمر المناخ كوب 27 06.11.2022

تسلمت مصر رسميا رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 27. وسيشهد منتجع شرم الشيخ قمة لزعماء العالم سيشارك فيها المستشار الألماني شولتس والرئيس الأمريكي بايدن وآخرون. قضية الناشط علاء عبد الفتاح تلقي بظلالها على القمة.

A picture shows a view of the main entrance of the Sharm El Sheikh International Convention Centre, in Egypt's Red Sea resort of the same name, on November 5, 2022, on the eve of the 2022 United Nations Climate Change Conference, more commonly known as COP27. - Expectations are running high as leaders and diplomats from nearly 200 countries are set to gather for the November 6-18 COP27 conference, in a world justifiably anxious about its climate-addled future as deadly floods, heat waves and storms across the planet track with worst-case climate scenarios. (Photo by Joseph EID / AFP) (Photo by JOSEPH EID/AFP via Getty Images)

شرم الشيخ: ألمانيا تدق ناقوس الخطر بشأن تحديات المناخ 06.11.2022

تلتقي حوالي 200 دولة في شرم الشيخ في محاولة لإعطاء دفع جديد لمكافحة الاحترار المناخي وتداعياته. وحذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من أن لاالعالم يتجه نحو الهاوية بشأن الاحتباس الحراري وتداعياته الكارثية.

26.10.2014 Oct 26, 2014 - , South Tarawa, Kiribati - Peia Kararaua, 16, has to swim through a flooded area to reach his home in Aberao village. Kiribati is one of the countries most affected by sea level rise. During high tides many villages become inundated making large parts of them uninhabitable. A UNICEF report projects that some 600 million children - or 1 in 4 children worldwide - will be living in areas where water demand far outstrips supply by 2040. Climate change is one of the key drivers of water stress, which occurs when more than 80 per cent of the water available for agriculture, industry and domestic use is withdrawn annually. According to the report 'Thirsting for a Future', warmer temperatures, rising sea levels, increased floods, droughts and melting ice affect the quality and availability of water. Population growth, increased water consumption, and an even higher demand for water largely due to industrialization, are also draining water resources worldwide, forcing children to use unsafe water, which exposes them to potentially deadly diseases

"الخسائر والأضرار".. ما هي أولويات قمة المناخ بشرم الشيخ؟ 05.11.2022

تستعد مدينة شرم الشيخ المصرية لاستضافة قمة المناخ المعروفة اختصارا بـ "كوب 27" والتي توصف بـ "كوب أفريقيا". وإزاء ذلك، تساؤلات حيال أبرز الملفات التي ستتطرق إليها القمة خاصة مع تفاقم تداعيات ظاهرة التغير المناخي.

(161112) -- CAIRO , Nov. 12, 2016 () -- Egyptian security forces stand guard at a square in Giza, Egypt on Nov.11, 2016. As Egypt moves forward on the path to securing a 12 billion U.S. dollars loan package from the International Monetary Fund (IMF), the country has found itself facing mysterious calls on social media for protests on Friday against economic conditions, according to official Ahram Online. (/Ahmed Gomaa)

جماعة حقوقية: اعتقال العشرات في مصر قبيل قمة كوب 27 01.11.2022

تزامنا مع تجدد دعوات لخروج احتجاجات مناهضة للحكومة يوم 11 من الشهر الجاري في مصر، رصد تقرير حقوقي عمليات اعتقال في القاهرة وخارجها. الناشط علاء عبد الفتاح يعتزم تصعيد إضرابه عن الطعام تزامنا مع انطلاق قمة كوب 27.