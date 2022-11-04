كوب27 ينطلق في مصر لإحياء النضال من أجل المناخ وسط أزمات عالمية

جماعة حقوقية: اعتقال العشرات في مصر قبيل قمة كوب 27

تزامنا مع تجدد دعوات لخروج احتجاجات مناهضة للحكومة يوم 11 من الشهر الجاري في مصر، رصد تقرير حقوقي عمليات اعتقال في القاهرة وخارجها. الناشط علاء عبد الفتاح يعتزم تصعيد إضرابه عن الطعام تزامنا مع انطلاق قمة كوب 27.