كوب 28 – نتائج غير مشجعة في المفاوضات التمهيدية في بون

أنهى المشاركون في الاجتماعات التحضيرية لقمة المناخ عشرة أيام من المفاوضات اتسمت بصعوبة الاتفاق بخصوص تمويل البرامج والجهود المبذولة لحماية المناخ.

وقال هارجيت سينغ، رئيس الاستراتيجية السياسية في شبكة العمل المناخي "لقد كان الأمر مخيبا للآمال للغاية، لأننا أردنا أن تحدد محادثات المناخ في بون مسار مؤتمر دبي للمناخ ، ولا يمكننا في الحقيقة تحمل أي تأخير آخر" .

وفي وقت سابق قال مارتن كايزر، رئيس منظمة السلام الأخضر في ألمانيا لوكالة الأنباء الألمانية إن المفاوضات قد طغت عليها الجغرافيا السياسية - الحرب في أوكرانيا والتوترات بين الولايات المتحدة والصين. "الدفع المأمول من قبل الدول المتقدمة لم يتحقق".

وبينما أقر بأنه كان هناك "الكثير من العمل" على الجانب التقني في بون، قال سينغ إن الأسئلة الشائكة حول من المسؤول عن انبعاثات الاحتباس الحراري - سواء الآن أو في الماضي - ومن سيمول الجهود لتصحيح المسار والتكيف مع الآثار المدمرة بشكل متزايد لتغير المناخ ظلت مبهمة.

وأوضح لـ DW: "على الدول النامية أن تختار"، مشيراً إلى أنها تعمل بموارد محدودة. "كل يوم عليهم الاختيار بين إطعام الناس على الأرض أو الاستثمار في تقنيات الطاقة الشمسية."

تقييم حاسم لأهداف جهود مكافحة المناخ

وفي حديثه مع المراسلين في وقت سابق شدد على أن "التمويل والموارد الذاتية سيحددان ما إذا كنا سنضع العالم على المسار الصحيح أم أن سنقود العالم إلى الزوال". وكان مؤتمر بون آخر فرصة كبيرة للوفود للتحضير لقمة المناخ COP28 نهاية العام الحاسمة في دبي.

انطلاق مفاوضات تمهيدية في بون لمؤتمر المناخ العالمي

سيشهد COP28 أول تقييم عالمي في العالم لمراجعة التقدم الجماعي العالمي الذي تم إحرازه نحو تحقيق أهداف اتفاقية باريس لعام 2015 للحد من الاحتباس الحراري. إذ يحتاج العالم إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل كبير في العقود القادمة للحفاظ على متوسط ارتفاع درجة الحرارة أقل من درجتين مئويتين (3.6 فهرنهايت).

والأهم من ذلك، أن التدقيق - المقرر إجراؤه كل خمس سنوات - سوف يسلط الضوء على ما ينقص هذا التقدم. فقد قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل: "إن نجاح التقييم العالمي سيحدد في النهاية نجاح COP28". "إنها اللحظة الحاسمة لهذا العام ، مؤتمر الأطراف هذا - وباعتبارها واحدة من اللحظتين الوحيدتين للتقييم في هذا العقد الحاسم للعمل المناخي - فهي محورية في نهاية المطاف فيما إذا كنا سنحقق أهدافنا لعام 2030 أم لا."

يذكر أن مؤتمر المناخ العالمي - المعروف باسم (كوب-28) - سينعقد خلال الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 12 كانون الأول ديسمبر المقبل.

ومن المنتظر أن يقوم المجتمع العالمي خلال المؤتمر بتقييم جهود مكافحة تغير المناخ حتى الآن وقياسها وفقًا للأهداف المتفق عليها في مؤتمر باريس للمناخ في عام 2015.

مارتين كوبلر/هـ.د