 كوب 28 – نتائج غير مشجعة في المفاوضات التمهيدية في بون | التغيرات المناخية | DW | 15.06.2023

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بيئة ومناخ

كوب 28 – نتائج غير مشجعة في المفاوضات التمهيدية في بون

تمهيدًا لمؤتمر المناخ العالمي الذي تستضيفه دبي نهاية العام جرت اجتماعات تحضيرية للقمة في بون الألمانية. لكن يبدو أن النتائج لم تكن مشجعة!

UN-Klimakonferenz in Bonn

 

أنهى المشاركون في الاجتماعات التحضيرية لقمة المناخ عشرة أيام من المفاوضات اتسمت بصعوبة الاتفاق بخصوص تمويل البرامج والجهود المبذولة لحماية المناخ.

مختارات

وقال هارجيت سينغ، رئيس الاستراتيجية السياسية في شبكة العمل المناخي "لقد كان الأمر مخيبا للآمال للغاية، لأننا أردنا أن تحدد محادثات المناخ في بون مسار مؤتمر دبي للمناخ ، ولا يمكننا في الحقيقة تحمل أي تأخير آخر" .

وفي وقت سابق قال مارتن كايزر، رئيس منظمة السلام الأخضر في ألمانيا لوكالة الأنباء الألمانية إن المفاوضات قد طغت عليها الجغرافيا السياسية - الحرب في أوكرانيا والتوترات بين الولايات المتحدة والصين. "الدفع المأمول من قبل الدول المتقدمة لم يتحقق".

وبينما أقر بأنه كان هناك "الكثير من العمل" على الجانب التقني في بون، قال سينغ إن الأسئلة الشائكة حول من المسؤول عن انبعاثات الاحتباس الحراري - سواء الآن أو في الماضي - ومن سيمول الجهود لتصحيح المسار والتكيف مع الآثار المدمرة بشكل متزايد لتغير المناخ ظلت مبهمة.

وأوضح لـ DW: "على الدول النامية أن تختار"، مشيراً إلى أنها تعمل بموارد محدودة. "كل يوم  عليهم الاختيار بين إطعام الناس على الأرض أو الاستثمار في تقنيات الطاقة الشمسية."

تقييم حاسم لأهداف جهود مكافحة المناخ

وفي حديثه مع المراسلين في وقت سابق شدد على أن "التمويل والموارد الذاتية سيحددان ما إذا كنا سنضع العالم على المسار الصحيح أم أن سنقود العالم إلى الزوال". وكان مؤتمر بون آخر فرصة كبيرة للوفود للتحضير لقمة المناخ  COP28 نهاية العام الحاسمة في دبي.

انطلاق مفاوضات تمهيدية في بون لمؤتمر المناخ العالمي

سيشهد COP28 أول تقييم عالمي في العالم لمراجعة التقدم الجماعي العالمي الذي تم إحرازه نحو تحقيق أهداف اتفاقية باريس لعام 2015 للحد من الاحتباس الحراري. إذ يحتاج العالم إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل كبير في العقود القادمة للحفاظ على متوسط ارتفاع درجة الحرارة أقل من درجتين مئويتين (3.6 فهرنهايت).

والأهم من ذلك، أن التدقيق - المقرر إجراؤه كل خمس سنوات - سوف يسلط الضوء على ما ينقص هذا التقدم. فقد قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل: "إن نجاح التقييم العالمي سيحدد في النهاية نجاح COP28". "إنها اللحظة الحاسمة لهذا العام ، مؤتمر الأطراف هذا - وباعتبارها واحدة من اللحظتين الوحيدتين للتقييم في هذا العقد الحاسم للعمل المناخي - فهي محورية في نهاية المطاف فيما إذا كنا سنحقق أهدافنا لعام 2030 أم لا."

يذكر أن مؤتمر المناخ العالمي - المعروف باسم (كوب-28) - سينعقد خلال الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 12 كانون الأول ديسمبر المقبل.

ومن المنتظر أن يقوم المجتمع العالمي خلال المؤتمر بتقييم جهود مكافحة تغير المناخ حتى الآن وقياسها وفقًا للأهداف المتفق عليها في مؤتمر باريس للمناخ في عام 2015.

مارتين كوبلر/هـ.د

  • Ein Waldbrand in Kalifornien erreicht ein Wohngebiet.

    التغير المناخي بين عقد المؤتمرات واليأس من تنفيذ التوصيات

    أهداف المناخ مجرد صدى للكوارث؟

    خلال مؤتمر المناخ الأخير اتفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الرفع من أهداف تخفيض الانبعاثات: حتى 2030 ينبغي التقليل من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 45 في المائة مقارنة مع 2010، وبالتالي الحد من سخونة الأرض بـ 1,5 درجة. وحاليا يبدو أن هذا الهدف لن يتم التوصل إليه.

  • Patricia Espinosa, UN-Exekutivsekretärin für Klimawandel auf der UN-Klimakonferenz in Bonn

    التغير المناخي بين عقد المؤتمرات واليأس من تنفيذ التوصيات

    باتريسيا اسبينوزا تضغط من أجل الاسراع

    باتريسيا اسبينوزا، الأمينة التنفيذية في الأمم المتحدة لشؤون تحول المناخ أنذرت خلال افتتاح مؤتمر المناخ في بون قائلة: "نحتاج بإلحاح إلى تدابير وقرارات على المستوى السياسي. والعالم سيكون له خلال مؤتمر المناخ المقبل في شرم الشيخ سؤال واحد: ما هو التقدم الذي أحرز منذ غلاسغو؟ والاشارة إلى أوقات صعبة غير مقبولة.

  • Arbeiter in Indien verschaffen sich Abkühlung.

    التغير المناخي بين عقد المؤتمرات واليأس من تنفيذ التوصيات

    موجات حرارة متزايدة

    مندوبة الأمم المتحدة لشؤون المناخ باتريسيا اسبينوزا حذرت من أن تحول المناخ يتقدم بسرعة والعالم يتجه نحو تجاوز النسبة المئوية المدونة في اتفاقية باريس بمستوى 1.5 درجة حتى نهاية القرن بضعفين. وموجات حرارة شديدة كما هو عليه الحال في الهند سوف تتكرر بشكل متزايد بسبب التغيرات المناخية من صنع البشر.

  • Eine Frau steht bis zur Hüfte im Wasser.

    التغير المناخي بين عقد المؤتمرات واليأس من تنفيذ التوصيات

    الوضع سيء في البلدان النامية

    حتى الأمطار الغزيرة والفيضانات كما هو عليه الحال في منطقة الأمازون البرازيلية ستحدث بشكل متزايد. رالف ريغنفانو، وزير خارجية دولة الأرخبيل فانواتو المهددة أكثر بالكوارث الطبيعية عبّر عن ذلك بالقول: " البلدان الأغنى لا يمكنها أن تنكر لوقت طويل بأنها مجبرة على التعامل مع دمار وخسائر".

  • Australien Waldbrand in New South Wales.

    التغير المناخي بين عقد المؤتمرات واليأس من تنفيذ التوصيات

    أستراليا وحرائق الغابات

    أستراليا تبعث في هذا السياق على الأمل: هنا أدت حرائق الغابات المدمرة خلال السنوات الأخيرة إلى معاقبة حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون المؤيدة لصناعة الفحم. غير أن خليفته أنتوني ألبانيز يبدو مستعدا لبلورة سياسة مناخ مغايرة في بلاده.

  • Ein Müllsammler steht auf einer Mülldeponie in Indien.

    التغير المناخي بين عقد المؤتمرات واليأس من تنفيذ التوصيات

    دخان سام من نفايات محترقة

    شخص يجمع القمامة يقف وسط مكب للنفايات اشتعلت بسبب الحرارة. وبصورة مزاجية يمكن لنا القول بأن المجتمع الدولي يعاني من نفس الوضع. باتريسيا اسبينوزا التي أعلنت في بون عن انتهاء فترة ولايتها حثت المندوبين بالقول:" انظروا ماذا حققنا خلال السنوات الثلاثين الأخيرة. بإمكاننا ويجب علينا إنجاز ذلك بطريقة أفضل".


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