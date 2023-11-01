إن ماضي التعدين في سفالبارد موجود في كل مكان، كما هو الحال في هذه الصورة بالحجم الطبيعي في أحد فنادق لونجييربين. لا يزال يتم استخراج الفحم عالي الجودة في سفالبارد لصالح الصناعة الألمانية، من بين شركات أخرى، ولكن من المقرر إغلاق المنجم الأخير في غضون عامين. تم تخزين البذور الأولى في منجم قديم، ولم يتم بناء الخزنة الحالية إلا في عام 2008.