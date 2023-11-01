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قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماس
غزو أوكرانيا
التغيرات المناخية
9 صورة
علومأوروبا
لوديغر شادومسكي
٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣
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