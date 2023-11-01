كوب 28: البنك العالمي للبذور عند خط العرض 78
البنك العالمي للبذور في سبيتسبرغن في القطب الشمالي يحتفظ ببذور من جميع أنحاء العالم ويثير إعجاب العلماء النباتيين والسياح. وبدأت القصة برحلة سياحية ـ وبمنجم. كيف؟
واحدة للجميع
يعمل بنك البذور العالمي في جزيرة سبيتسبرغن في القطب الشمالي، التابعة للنرويج، منذ 15 عامًا. على عمق 130 مترًا وعند درجة حرارة ثابتة 18 درجة تحت الصفر، تتم حماية البذور القيمة من جميع أنحاء العالم من تغير المناخ والكوارث التي من صنع الإنسان.
في أيد أمينة
يتسلم المنسق أسموند أسدال تسليم البذور من بنك الجينات المشترك التابع لجماعة دول الجنوب الأفريقي (SADC). إن التعاون من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي النباتي يعمل بشكل أفضل بكثير من التعاون السياسي.
مفتاح الخزنة
تُوثق كل عملية إيداع بشهادة - وهذا يجعل استرجاع النُسخ المخزَّنة ممكنًا في حالات الأزمات. هنا يظهر ممثل زامبيا، غرايبيل مونكومبو، برفقة "المفوّضة للخزنة" من الحكومة النرويجية، غريته إيفين التي تقول: "حتى وإن لم نعرف ما سيحدث في العالم مستقبلاً: فهذا هو المكان الآمن للبذور."
عالمي لعشاق الطعام
أكثر من مائة دولة وضعت نُسخًا من بذورها في مخزن سفالبارد حتى الآن. وكان آخر ممثل من ألمانيا هو ماكس فايغند، مدير حديقة النباتات البيولوجية في بون، وقد وضع بذور نباتات زراعية من منطقة راينلاند.
تغير فصول السنة
ثلاث مرات في السنة يفتح مخزن البذور أبوابه للإضافات الجديدة. بين نوفمبر/ تشرين الثاني وفبراير/ شباط، يغمر الليل القطبي سبيتسبرغن بالظلام التام، ونتيجةً لكميات الثلوج الكبيرة يمكن التنقل فقط باستخدام الزلاجات الثلجية.
عبر الأطلسي
في مطلع القرن العشرين وضع سائح أمريكي الحجر الأساس لأقصى مدينة في العالم شمالاً. وبعدها بقرن يأتي في الصيف في كل يوم ما يصل إلى 3000 سائح إلى البر، وكثيرون منهم أمريكيون.
صديق فوق المنجم
إن ماضي التعدين في سفالبارد موجود في كل مكان، كما هو الحال في هذه الصورة بالحجم الطبيعي في أحد فنادق لونجييربين. لا يزال يتم استخراج الفحم عالي الجودة في سفالبارد لصالح الصناعة الألمانية، من بين شركات أخرى، ولكن من المقرر إغلاق المنجم الأخير في غضون عامين. تم تخزين البذور الأولى في منجم قديم، ولم يتم بناء الخزنة الحالية إلا في عام 2008.
أسماك صغيرة
أصبح صيد الأسماك نشاطًا ثانويًا، ومصدر الدخل الرئيسي الآن هو السياحة. ومع ذلك، فهذا المجال أيضًا مهدد بسبب تغير المناخ: الرحلات الشهيرة بالزلاجات التي تجرها الكلاب يمكن أن تبدأ في وقت متأخر بسبب تأخر هطول الثلوج، والنقل أيضًا يصبح أكثر صعوبة.
المعتدون غير مرغوب فيهم
على عكس العينات الحية في الجزيرة، لا يشكل هذا الدب القطبي أي تهديد. لا تزال راية مستوطنات التعدين الروسية في بارنتسبورغ وبيراميدن معلقة في مطار عاصمة الجزيرة - ويدعو منظمو الرحلات السياحية النرويجيون إلى المقاطعة ردًا على العدوان الروسي على أوكرانيا. أعده للعربية: م.أ.م