كوبيانسك الأوكرانية .. محاولات لبداية جديدة بعد مغادرة الروس

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نجحت القوات الأوكرانية خلال الشهرين الماضيين في استعادة مساحات شاسعة من الأراضي احتلتها روسيا في وقت سابق من هذا العام. لكن الأوضاع في المناطق المسترجة ليست سهلة بسبب ما خلفه الروس من دمار.
فيما دعا حلفاء لبوتين إلى اتفاق سلام ينهي الحرب، كثفت روسيا هجماتها الصاروخية على أرجاء أوكرانيا، فدمّرت شبكة الكهرباء وخلّفت قتلى، كما انقطع التيار الكهربائي عن الملايين في أوكرانيا، وانقطعت الكهرباء عن مولدافيا.
بمجرد إعلان كييف أن روسيا هي مصدر الصاروخ الذي ضرب قرية بولندية، حثت واشطن الرئيس زيلينسكي على توخي الحذر. القيادة البولندية اندهشت بدورها من إصرار الرئيس الأوكراني على موقفه، ما أجج المخاوف بشأن تآكل الدعم الغربي لكييف.
اتهمت واشنطن موسكو بارتكاب "جرائم حرب ممنهجة" في أوكرانيا، في وقت تعددت فيه المسارات القضائية لملاحقة روسيا على جرائم محتملة، بما في ذلك اتهامات منظمة الصحة العالمية لموسكو بتدمير البنبة الصحية في أوكرانيا.
صوت البرلمان الأوروبي على توصيف روسيا كدولة " تستخدم أساليب إرهاب" وكدولة "راعية للإرهاب". ويعتبر هذا التصويت دعوة لفرض مزيد من العقوبات على روسيا ولحد الدول الأعضاء من علاقاتها مع موسكو.
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