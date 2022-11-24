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كوبيانسك الأوكرانية .. محاولات لبداية جديدة بعد مغادرة الروس

نجحت القوات الأوكرانية خلال الشهرين الماضيين في استعادة مساحات شاسعة من الأراضي احتلتها روسيا في وقت سابق من هذا العام. لكن الأوضاع في المناطق المسترجة ليست سهلة بسبب ما خلفه الروس من دمار.