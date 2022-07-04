كوبنهاغن: رائدة في مجال الاستدامة

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تريد العاصمة الدنماركية كوبنهاغن أن تكون محايدة مناخياً بحلول عام 2025. مراسلة يوروماكس آيشا شاريبزان كانت هناك لتعرف كيف تنوي المدينة القيام بذلك ومالذي يجعل كوبنهاغن صديقة للبيئة فعلا.
تبوأت مدينة فيينا للمرة الرابعة في خمسة أعوام صدارة تصنيف أفضل مدينة لجودة العيش، في حين تراجعت مرتبة باريس وليون بفعل التظاهرات التي شهدتها فرنسا. وبقيت دمشق في المرتبة الأخيرة من حيث جودة العيش.
مؤخرا قام المستشار النمساوي كارل نيهامر بزيارة لكل من السويد والدنمارك لتشكيل تحالف مع كوبنهاغن وستوكهولم. المطلوب هو الضغط على الاتحاد الأوروبي، من أجل تشديد قوانين الهجرة أكثر!
بعد قيام سياسي يميني بحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في كوبنهاغن، قامت تركيا باستدعاء سفير الدنمارك لديها. وأعلن السياسي اليمني أنه سيحرق نسخة من القرآن كل يوم جمعة، إلى أن يسمح للسويد بالانضمام إلى حلف الناتو.
"أحمد سمسم" دنماركي من أصل سوري يقبع في السجن بتهمة الانضمام لـ"داعش"، فيما يؤكد هو أنه كان يتجسس على جهاديين لصالح أجهزة دنماركية. فما تفاصيل القضية التي صارت مادة تحقيقات للإعلام الدنماركي؟
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