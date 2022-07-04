 كوبنهاغن: رائدة في مجال الاستدامة | يوروماكس | DW | 09.07.2023

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يوروماكس

كوبنهاغن: رائدة في مجال الاستدامة

تريد العاصمة الدنماركية كوبنهاغن أن تكون محايدة مناخياً بحلول عام 2025. مراسلة يوروماكس آيشا شاريبزان كانت هناك لتعرف كيف تنوي المدينة القيام بذلك ومالذي يجعل كوبنهاغن صديقة للبيئة فعلا.

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