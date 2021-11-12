كوبرا بورن تنافس آي دي 3

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طرحت شركة سيات الإسبانية نموذجًا جديدًا من كوبرا، رياضيًا، وأنيقًا، مستوحى من عملاق فولكسفاغن آي دي 3.
في حلقة اليوم سنعرف ما اذا كانت كوبرا قادرة على منافسة الفئة الكهربائية الأكبر من فولكسفاغن.
تفشي وباء كورونا والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومات تنسحب على كل القطاعات الاقتصادية بما في ذلك قطاع صناعة السيارات، إذا يعتزم عدد من شركات السيارات الألمانية تعليق الإنتاج في عدد من الدول.
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