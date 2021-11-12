 كوبرا بورن تنافس آي دي 3 | عالم السرعة | DW | 19.11.2021

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عالم السرعة

كوبرا بورن تنافس آي دي 3

طرحت شركة سيات الإسبانية نموذجًا جديدًا من كوبرا، رياضيًا، وأنيقًا، مستوحى من عملاق فولكسفاغن آي دي 3. في حلقة اليوم سنعرف ما اذا كانت كوبرا قادرة على منافسة الفئة الكهربائية الأكبر من فولكسفاغن.

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