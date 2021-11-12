عالم السرعة

كوبرا بورن تنافس آي دي 3

طرحت شركة سيات الإسبانية نموذجًا جديدًا من كوبرا، رياضيًا، وأنيقًا، مستوحى من عملاق فولكسفاغن آي دي 3. في حلقة اليوم سنعرف ما اذا كانت كوبرا قادرة على منافسة الفئة الكهربائية الأكبر من فولكسفاغن.