 كواليس صناعة الزبدة الفاخرة في بريتاني الفرنسية | يوروماكس | DW | 28.05.2023

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يوروماكس

كواليس صناعة الزبدة الفاخرة في بريتاني الفرنسية

يقع في بلدة نويال سور فيلان الصغيرة الواقعة في منطقة بريتاني الفرنسية مصنع شركة بور بوردييه لتصنيع الزبدة. لكنها ليست زبدة عادية، بل زبدة بطعم خاص تتهافت عليها المطاعم الفاخرة حول العالم.

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Platinum Jubilee. Abbey Marshall Leticia Edwards looks out on the view from the roof of Westminster Abbey, in central London. Westminster Abbey is to open its roof to the public for the first time, offering roof tours as part of the Abbey's plans to celebrate Queen Elizabeth II's Platinum Jubilee. Picture date: Wednesday April 20, 2022. The tours, which will run from June to August, will include views across London towards the Palace of Westminster, the newly revealed Elizabeth Tower (Big Ben), and the London Eye, as well as offering a close up view of the Abbey's gothic architecture. Photo credit should read: Dominic Lipinski/PA Wire URN:66480153

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