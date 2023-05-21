كواليس صناعة الزبدة الفاخرة في بريتاني الفرنسية

قتلى وأضرار مادية كبيرة حصيلة العاصفة "يونس" في شمال غرب أوروبا

لقي 16 شحصا على الأقل حتفهم وأُلغيت مئات الرحلات جراء العاصفة "يونس"، التي ضربت شمال غرب أوروبا. وألحقت العاصفة أضرار "بأكثر من 1000 كيلومتر من خطوط السكك الحديد" في ألمانيا وفقًا لمتحدث باسم شركة "دويتشه بان".