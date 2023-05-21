كواليس صناعة الزبدة الفاخرة في بريتاني الفرنسية

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يقع في بلدة نويال سور فيلان الصغيرة الواقعة في منطقة بريتاني الفرنسية مصنع شركة بور بوردييه لتصنيع الزبدة. لكنها ليست زبدة عادية، بل زبدة بطعم خاص تتهافت عليها المطاعم الفاخرة حول العالم.
لقي 16 شحصا على الأقل حتفهم وأُلغيت مئات الرحلات جراء العاصفة "يونس"، التي ضربت شمال غرب أوروبا. وألحقت العاصفة أضرار "بأكثر من 1000 كيلومتر من خطوط السكك الحديد" في ألمانيا وفقًا لمتحدث باسم شركة "دويتشه بان".
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