كواليس جديدة لرحيل حكيمي عن ريال مدريد

كشف لاعب بروسيا دورتموند أشرف حكيمي، عن كواليس جديدة لرحيله عن ناديه السابق ريال مدريد، وقال النجم المغربي، في تصريحات صحفية نقلها موقع صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية، إن داني كارفخال وبورخا مايورال، نصحاه بالانتقال إلى الدوري الألماني لكرة القدم.

وأكد حكيمي أن انتقاله إلى بروسيا دورتموند "تغيير جيد وذكي للغاية، إنه تحدٍ كبير في مسيرتي الكروية وأنا سعيد أن الأمور تتطور الآن"، وأضاف: "كارفخال ومايورال أعطياني نصائح جيدة وهذا هو السبب، الذي أقنعني بالانتقال إلى هنا".

وعن لقاء متصدر "البوندسليغا" مع أتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء في مسابقة دوري أبطال أوروبا أوضح حكيمي أن "المباراة ستكون صعبة للغاية أمام منافس قوي سيُحاول جعل الأمور صعبة بالنسبة لنا"، وأردف :"لكننا فريق كبير وسنحاول جعل الأمور صعبة بالنسبة لهم. سنذهب إلى مدريد من أجل الانتصار".

وبخصوص وضع فريقه السابق ريال مدريد، أبدى الظهير الأيمن "تفاجأه" من رحيل المدرب جولين لوبيتيجي "لم يحصل على الوقت الكافي من أجل إثبات قدراته التدريبية. وهكذا تجري الأمور في فريق مثل ريال مدريد. لكن الفريق سيخرج من دوامة هذه النتائج".

وأكد النجم المغربي الشاب أن رحيل مدرب "الميرنغي" السابق زين الدين زيدان عن الفريق فاجأه، وقال في هذا الصدد "لم نعرف أن زيدان سيرحل عن الفريق، فقد اعتقدنا أن سيواصل مع الفريق. زيدان هو الوحيد الذي يعرف سبب رحيله"، وأضاف :"لقد اتخذ قراره وأنا سعيد له. لقد استحق فعلاً كل ما حققه مع الفريق".