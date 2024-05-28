كوارث في أفريقيا بسبب الطهي بطاقة غير نظيفة – فما الحل؟

يتسبب الطهي باستخدام طاقة غير نظيفة في كوارث بمعظم الدول الأفريقية، تتعلق بالوفاة المبكرة وضياع التعليم والعنف ضد النساء. وكالة الطاقة عقدت قمة تحت شعار "لنجعل عام 2024 نقطة تحول للطهي النظيف". فما أفضل الحلول المقترحة؟

مازال أكثر من ملياري شخص في جميع أنحاء العالم يطهون الطعام على النيران المكشوفة أو باستخدام مواقد الحطب وهذه مسألة لها تأثير كبير على الصحة والبيئة.

ووفقا لفاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، فإنه لايزال سكان نحو أربع من بين كل خمس دول أفريقية يطهون وجباتهم فوق نيران مكشوفة ومواقد تقليدية، باستخدام الخشب و الفحم وروث الحيوانات وأنواع الوقود الملوثة الأخرى. ويؤثر هذا الأمر على الصحة والمساواة بين الجنسين والبيئة.

أضرار الطهي غير النظيف

وبناء على دراسة قامت بها الوكالة الدولية للطاقة، فإن استنشاق الدخان الناجم عن الطهي يعد ثاني سبب رئيسي للوفاة المبكرة بين النساء والأطفال في القارة.

كما أن الأفراد يفقدون فرص الحصول على التعليم والعمل بسبب الوقت الذي يقضونه في جمع الوقود. ويشار إلى أن جمع الوقود على أساس يومي يعرض النساء لمخاطر العنف والاعتداء.

وأشارت الوكالة إلى أن أساليب الطهي البسيطة التي تستخدم الخشب والفحم غالبا ما تساهم في التصحر.

المواقد الشمسية في مدغشقر توفر طعاما لذيذا وكهرباء نظيفة To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

أفضل الحلول

وأوضحت الوكالة أن الحل الأفضل من أجل الطهي النظيف هو استخدام الوقود المسال، وبعد ذلك المواقد الكهربائية والأجهزة مثل الأوعية الكهربائية لطهي الأرز.

وعقدت الوكالة الدولية للطاقة قبل أيام قمة في باريس من أجل الطهي النظيف في أفريقيا (Summit on Clean Cooking in Africa)، حيث عرضت خلالها دراستها السنوية بشأن هذه القضية. وقد شارك في تلك القمة التي انعقدت تحت شعار "لنجعل عام 2024 نقطة تحول للطهي النظيف"، أكثر من 20 دولة أفريقية.

وقال فاتح بيرول على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "خبر عظيم، قامت قمتنا حول الطهي النظيف في أفريقيا بحشد 2.2 مليار دولار في شكل وعود جديدة من الحكومات والقطاع الخاص لمعالجة هذه القضية الحاسمة المتعلقة بالصحة والجندر والمناخ".

وتابع بيرول أن "الوكالة الدولية للطاقة سوف تتابع عن كثب الوعود التي تم التعهد بها للتأكد من الوفاء بها في الوقت المحدد وبالكامل".

يذكر أن بنك التنمية الأفريقي والوكالة الدولية للطاقة يأملان في جمع الأموال لزيادة الاستثمار في المواقد النظيفة والمعدات والبنية التحتية من المبلغ الحالي وهو نحو 2,3 مليار يورو (2,48 مليار دولار) إلى 7,4 مليار يورو خلال هذا العقد.

ص.ش/ أ.ح (د ب أ)