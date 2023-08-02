كوارث طبيعية .. إعصار خانون يجتاح تايوان واليابان وأجزاء من الصين

تايوان تريد صوتا أوروبيا أعلى لتحذير الصين من أي عدوان

في مقابلة مع DW يأمل وزير خارجية تايوان برفع "المزيد من الأصوات الأوروبية" لتحذير الصين من أي عدوان ضد بلاده. كما تضغط تايبيه للتوقيع على اتفاقية للاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، لكن الأخير لا يبدو متحمسا لذلك، فما السبب؟