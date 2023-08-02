 كوارث طبيعية .. إعصار خانون يجتاح تايوان واليابان وأجزاء من الصين | DW الأخبار | DW | 03.08.2023

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DW الأخبار

كوارث طبيعية .. إعصار خانون يجتاح تايوان واليابان وأجزاء من الصين

تضرب أمواج هائلة الساحل الشمالي لتايوان مع وصول الإعصار خانون مصحوباً بأمطار غزيرة ورياح قوية ما دفع الكثير من المدن إلى إغلاق الشركات والمدارس وإلغاء الرحلات الجوية ورحلات العبارات.

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Titel: New Ukraine recruits face dangerous mission Bildbeschreibung: New recruits practice storming trenches. Herkunft: DW Ort: Undisclosed location in Ukraine Sendedatum: 01.08.2023 Schlagwörter: Ukraine-Krieg, Ausbildung, Training, Rekruten,

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School shootings: Texas tries to boost security in schools Bildbeschreibung: Sami Baig, a Texas high-school student and member of the student-led March for Our Lives advocacy group fighting for better gun laws. Herkunft: DW Ort: Houston, Texas, USA Sendedatum: 01.08.2023 Schlagwörter: USA Waffen, Waffengesetze, Amoklauf, Schulsicherheit, Texas

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Aug 1, 2023; Washington, DC, USA; Former President Donald Trump was indicted on four charges in the United States District Court for the District of Columbia in relation to interference in 2020 election. The indictment charged Trump with Conspiracy to Defraud the United States, Conspiracy to Obstruct an Official Proceeding, Obstruction of and attempt to Obstruct an Official Proceeding, and Conspiracy Against Rights. Mandatory Credit: picture-alliance/Andrew P. Scott-USA TODAY

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