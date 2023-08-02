كوارث طبيعية .. إعصار خانون يجتاح تايوان واليابان وأجزاء من الصين

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تضرب أمواج هائلة الساحل الشمالي لتايوان مع وصول الإعصار خانون مصحوباً بأمطار غزيرة ورياح قوية ما دفع الكثير من المدن إلى إغلاق الشركات والمدارس وإلغاء الرحلات الجوية ورحلات العبارات.
في مقابلة مع DW يأمل وزير خارجية تايوان برفع "المزيد من الأصوات الأوروبية" لتحذير الصين من أي عدوان ضد بلاده. كما تضغط تايبيه للتوقيع على اتفاقية للاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، لكن الأخير لا يبدو متحمسا لذلك، فما السبب؟
قامت مناورات "السيف المتحد" الصينية على محاكاة استهداف مطارات وتدمير البنية التحتية لتايوان. ويقول خبراء إن هذه المناورات التي جاءت ردا على لقاء رئيس مجلس النواب الأمريكي برئيسة تايوان، تزيد من خطر التصعيد العسكري.
أعلنت تايبيه أن الصين أرسلت ما لا يقل عن 71 طائرة حربية إلى المجال الجوي لتايوان خلال 24 ساعة، مسجلة بذلك رقما قياسيا جديدا في عدد الطلعات الجوية اليومية. كما تم رصد سبع سفن تابعة للبحرية الصينية حول الجزيرة.
تواصل الصين مناوراتها حول تايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي. تايوان ردت بإطلاق قنابل مضيئة لتحذير مسيرات حلقت فوق جزر نائية قبالة ساحل بر الصين الرئيسي.
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