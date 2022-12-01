كنيس الغريبة.. رمز التعايش في جربة التونسية يقاوم الاعتداءات

محج اليهود في شمال إفريقيا

كنيس الغريبة هو أقدم كنيس يهودي في إفريقيا. يشهد حركة كبيرة كل عام في يوم 33 من عيد الفصح اليهودي، إذ يزوره يهود من دول عربية ومن إسرائيل وأوروبا وأمريكا. هذا العام زاره أكثر من 5000 يهودي حسب المنظمين جلهم من الخارج، خصوصاً أن أعداد اليهود في تونس تراجعت كثيرا ولم تعد تتجاوز 1500 على أقصى تقدير، جلهم في جزيرة جربة، بينما كان الرقم يصل إلى عشرات الآلاف بعد استقلال تونس.