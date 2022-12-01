 كنيس الغريبة.. رمز التعايش في جربة التونسية يقاوم الاعتداءات | جميع المحتويات | DW | 10.05.2023

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سياسة واقتصاد

كنيس الغريبة.. رمز التعايش في جربة التونسية يقاوم الاعتداءات

الحج في كنيس جربة مناسبة لا يفوتها آلاف اليهود داخل وخارج وتونس. لكن الحدث تعكر صفوه الاعتداءات. بعد الاعتداء الإرهابي لعام 2002، هجوم جديد هذه المرة، والمخاوف كبيرة من التأثير على السياحة. فهل يلملم الكنيس جراحه سريعا؟

  • Tunesien | Attentat in Djerba 2023

    اعتداء جديد على كنيس جربة

    كنيس الغريبة في جزيرة جربة التونسية يُستهدف مجدداً. مقتل شخصين أحدهما تونسي والآخر فرنسي كانا يشاركان في احتفالات موسم الحج اليهودي السنوي، فضلاً عن ثلاثة عناصر شرطة، وكذلك منفذ الهجوم الذي يعمل بدوره عنصرا أمنياً. الاعتداء خلّف كذلك أربعة جرحى من الحجاج، وخمسة عناصر أمن آخرين.

  • Tunesien | Attentat in Djerba 2023

    الدوافع ما تزال مجهولة

    منفذ الهجوم قتل زميله أولا واستولى على سلاحه ثم حاول الوصول إلى محيط المعبد وقام بإطلاق النار بشكل عشوائي حسب ما كشفته الداخلية التونسية، قبل أن يتم إرداؤه. السلطات وصفت الهجوم بـ"الغادر والجبان" ولا تزال تحقق في دوافعه، ودول عديدة نددت به، منها الولايات المتحدة وفرنسا.

  • Hamburg | Veletzte nach Attentat in Synagoge in Djerba, Tunesien 2002

    ذكريات اعتداء دموي

    عانى الكنيس ذاته عام 2002 من هجوم دموي بعربة مفخخة خلّف حينها 21 قتيلاً، بينهم 14 سائحاً ألمانيا، فضلا عن أكثر من 30 جريحًا. استُخدمت شاحنة محملة بالغاز في الهجوم، ونفذه شاب عضو في تنظيم جهادي صغير، بتنسيق مع تنظيم القاعدة الذي تبنى الهجوم. وكانت السلطات التونسية تشتبه أولاً أن الحادث عرضي نتج عن حادث مروي، قبل أن تؤكد أنه هجوم إرهابي.

  • Blumenkränze vor Ghriba-Synagoge in Tunesien

    هجوم بتخطيط كبير

    حُكم لاحقاً على عدة أشخاص على علاقة بالهجوم، أولهم في تونس هو قريب المنفذ، وأدين بـ20 عاما، ثم الألماني كريستيان غانزراسكي الذي تشبع بالفكر الجهادي، وأدين في فرنسا عام 2009 بالسجن 18 سنة بتهمة التآمر، وكذلك حُكم على شقيق المنفذ بـ12 عاما، ويشتبه أن القيادي في القاعدة، الباكستاني خالد شيخ محمد، المعتقل في غوانتانامو، هو أحد المخططين الرئيسيين للهجوم.

  • Tunesien Jüdisches Leben auf der Insel Djerba

    محج اليهود في شمال إفريقيا

    كنيس الغريبة هو أقدم كنيس يهودي في إفريقيا. يشهد حركة كبيرة كل عام في يوم 33 من عيد الفصح اليهودي، إذ يزوره يهود من دول عربية ومن إسرائيل وأوروبا وأمريكا. هذا العام زاره أكثر من 5000 يهودي حسب المنظمين جلهم من الخارج، خصوصاً أن أعداد اليهود في تونس تراجعت كثيرا ولم تعد تتجاوز 1500 على أقصى تقدير، جلهم في جزيرة جربة، بينما كان الرقم يصل إلى عشرات الآلاف بعد استقلال تونس.

  • Tunesien | Gedenken der Opfer des Attentats in Sousse 2015

    تأثير جديد على السياحة التونسية

    من المتوقع أن يؤثر الاعتداء على حركة السياحة في تونس. عانت السياحة التونسية من تراجع مهول بعد الثورة بسبب تواتر أعمال إرهابية أشهرها عملية متحف باردو وأخرى استهدفت فندقاً في سوسة عام 2015 (في الصورة)، وبعد انتعاش قصير عانت مجددا من تبعات جائحة كورونا، ثم سجلت انتعاشة خلال الأشهر الماضية لكن الاعتداء الجديد قد يهدّد جهود تطوير قطاع تعوّل عليه تونس اقتصادياً.

  • Tunesien | Ghriba Synagoge

    قبلة للتعايش بين اليهود والمسلمين

    شكّل كنيس جربة مثالاً على التعايش بين المسلمين واليهود في جربة وفي تونس عموماً، إذ يزور مسلمون كثر الكنيس خلال موسم الحج اليهودي للتعرف على الثقافة اليهودية. لكن مع ذلك كثرت تحذيرات خلال السنوات الأخيرة من بعض الأطراف كإسرائيل التي أوصت بتجنب السفر للحج لدواع أمنية، وهو ما كان المنظمون ينتقدونه ويؤكدون أن الحج آمن. لم تؤثر التحذيرات كثيراً في عدد الحجاج الإسرائيليين رغم غياب خطوط جوية مباشرة.

  • Tunesien | Ghriba Synagoge

    لملمة الجراح تحتاج للوقت

    كان للهجوم الأول تداعيات كبيرة على السياحة في تونس وعلى موسم الحج اليهودي، واحتاج الكنيس لسنوات للتعافي. حرصت السلطات على بعث رسائل طمأنة. عام 2012، زار الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي الكنيس في الذكرى العاشرة للهجوم، في فترة شهدت قلق يهود تونس بسبب رفع شعارات معادية للسامية من أطراف متشددة انتعشت خلال السنوات الأولى للثورة.

  • Tunesien Djerba, El-Ghriba-Synagoge - Wallfahrtsort

    ليس مجرد مكان للصلاة

    يحتوي المعبد على أقدم نص توراة في العالم حسب عدة تقارير، كما يتردد أنه يحتضن في قبوه حجراً من هيكل سليمان. لا يُعرف بالضبط سبب تسميته بالغريبة لكن هناك من يربط ذلك بقصة سيدة غريبة عاشت في الجزيرة ونجت بأعجوبة من حريق. بمساحة صغيرة، يتوفر الكنيس على قسمين، قسم للصلاة وللتبرك بالحاخامات حيث تسود اعتقادات بقدرة المكان على تحقيق الأماني، وقسم آخر للاحتفالات ولجمع الأموال والتعارف.


  • Tunesien | Attentat in Djerba 2023

    اعتداء جديد على كنيس جربة

    كنيس الغريبة في جزيرة جربة التونسية يُستهدف مجدداً. مقتل شخصين أحدهما تونسي والآخر فرنسي كانا يشاركان في احتفالات موسم الحج اليهودي السنوي، فضلاً عن ثلاثة عناصر شرطة، وكذلك منفذ الهجوم الذي يعمل بدوره عنصرا أمنياً. الاعتداء خلّف كذلك أربعة جرحى من الحجاج، وخمسة عناصر أمن آخرين.

  • Tunesien | Attentat in Djerba 2023

    الدوافع ما تزال مجهولة

    منفذ الهجوم قتل زميله أولا واستولى على سلاحه ثم حاول الوصول إلى محيط المعبد وقام بإطلاق النار بشكل عشوائي حسب ما كشفته الداخلية التونسية، قبل أن يتم إرداؤه. السلطات وصفت الهجوم بـ"الغادر والجبان" ولا تزال تحقق في دوافعه، ودول عديدة نددت به، منها الولايات المتحدة وفرنسا.

  • Hamburg | Veletzte nach Attentat in Synagoge in Djerba, Tunesien 2002

    ذكريات اعتداء دموي

    عانى الكنيس ذاته عام 2002 من هجوم دموي بعربة مفخخة خلّف حينها 21 قتيلاً، بينهم 14 سائحاً ألمانيا، فضلا عن أكثر من 30 جريحًا. استُخدمت شاحنة محملة بالغاز في الهجوم، ونفذه شاب عضو في تنظيم جهادي صغير، بتنسيق مع تنظيم القاعدة الذي تبنى الهجوم. وكانت السلطات التونسية تشتبه أولاً أن الحادث عرضي نتج عن حادث مروي، قبل أن تؤكد أنه هجوم إرهابي.

  • Blumenkränze vor Ghriba-Synagoge in Tunesien

    هجوم بتخطيط كبير

    حُكم لاحقاً على عدة أشخاص على علاقة بالهجوم، أولهم في تونس هو قريب المنفذ، وأدين بـ20 عاما، ثم الألماني كريستيان غانزراسكي الذي تشبع بالفكر الجهادي، وأدين في فرنسا عام 2009 بالسجن 18 سنة بتهمة التآمر، وكذلك حُكم على شقيق المنفذ بـ12 عاما، ويشتبه أن القيادي في القاعدة، الباكستاني خالد شيخ محمد، المعتقل في غوانتانامو، هو أحد المخططين الرئيسيين للهجوم.

  • Tunesien Jüdisches Leben auf der Insel Djerba

    محج اليهود في شمال إفريقيا

    كنيس الغريبة هو أقدم كنيس يهودي في إفريقيا. يشهد حركة كبيرة كل عام في يوم 33 من عيد الفصح اليهودي، إذ يزوره يهود من دول عربية ومن إسرائيل وأوروبا وأمريكا. هذا العام زاره أكثر من 5000 يهودي حسب المنظمين جلهم من الخارج، خصوصاً أن أعداد اليهود في تونس تراجعت كثيرا ولم تعد تتجاوز 1500 على أقصى تقدير، جلهم في جزيرة جربة، بينما كان الرقم يصل إلى عشرات الآلاف بعد استقلال تونس.

  • Tunesien | Gedenken der Opfer des Attentats in Sousse 2015

    تأثير جديد على السياحة التونسية

    من المتوقع أن يؤثر الاعتداء على حركة السياحة في تونس. عانت السياحة التونسية من تراجع مهول بعد الثورة بسبب تواتر أعمال إرهابية أشهرها عملية متحف باردو وأخرى استهدفت فندقاً في سوسة عام 2015 (في الصورة)، وبعد انتعاش قصير عانت مجددا من تبعات جائحة كورونا، ثم سجلت انتعاشة خلال الأشهر الماضية لكن الاعتداء الجديد قد يهدّد جهود تطوير قطاع تعوّل عليه تونس اقتصادياً.

  • Tunesien | Ghriba Synagoge

    قبلة للتعايش بين اليهود والمسلمين

    شكّل كنيس جربة مثالاً على التعايش بين المسلمين واليهود في جربة وفي تونس عموماً، إذ يزور مسلمون كثر الكنيس خلال موسم الحج اليهودي للتعرف على الثقافة اليهودية. لكن مع ذلك كثرت تحذيرات خلال السنوات الأخيرة من بعض الأطراف كإسرائيل التي أوصت بتجنب السفر للحج لدواع أمنية، وهو ما كان المنظمون ينتقدونه ويؤكدون أن الحج آمن. لم تؤثر التحذيرات كثيراً في عدد الحجاج الإسرائيليين رغم غياب خطوط جوية مباشرة.

  • Tunesien | Ghriba Synagoge

    لملمة الجراح تحتاج للوقت

    كان للهجوم الأول تداعيات كبيرة على السياحة في تونس وعلى موسم الحج اليهودي، واحتاج الكنيس لسنوات للتعافي. حرصت السلطات على بعث رسائل طمأنة. عام 2012، زار الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي الكنيس في الذكرى العاشرة للهجوم، في فترة شهدت قلق يهود تونس بسبب رفع شعارات معادية للسامية من أطراف متشددة انتعشت خلال السنوات الأولى للثورة.

  • Tunesien Djerba, El-Ghriba-Synagoge - Wallfahrtsort

    ليس مجرد مكان للصلاة

    يحتوي المعبد على أقدم نص توراة في العالم حسب عدة تقارير، كما يتردد أنه يحتضن في قبوه حجراً من هيكل سليمان. لا يُعرف بالضبط سبب تسميته بالغريبة لكن هناك من يربط ذلك بقصة سيدة غريبة عاشت في الجزيرة ونجت بأعجوبة من حريق. بمساحة صغيرة، يتوفر الكنيس على قسمين، قسم للصلاة وللتبرك بالحاخامات حيث تسود اعتقادات بقدرة المكان على تحقيق الأماني، وقسم آخر للاحتفالات ولجمع الأموال والتعارف.


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