كنيسة في قطاع غزة

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رغم تراجع أعداد المسيحيين في قطاع غزة مازالت كنيسة القديس بورفيريوس للروم الأرثوذوكس مقصد المصلين أيام الآحاد والأعياد لما تتمتع به من مكانة دينية وتاريخية هامة
تتسبب الحوادث التي تشهدها باحات "الحرم القدسي الشريف" أو مجمع المسجد الأقصى، الذي يسميه اليهود "جبل الهيكل"، في إشعال أعمال عنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الغالب. تقرير DW التالي يشرح ما وراء ذلك.
بعد نحو ستة قرون من صدور مراسيم بابوية تعرف باسم "عقيدة الاستكشاف"، كشف الفاتيكان عن وثيقة تقر بأن هذه المراسيم هي "وثائق سياسية تم استغلالها لأعمال غير أخلاقية" و"لم تعتبر يوما تعبيرا عن الإيمان الكاثوليكي".
بينما تستعد إسرائيل للاحتفال بعيد الاستقلال الـ 75، يبدو أن البلاد عند مفترق طرق، فقد أدى مشروع الإصلاح القضائي الذي تخطط له الحكومة اليمينية المتطرفة إلى انقسامات عميقة في المجتمع الإسرائيلي، بشكل لم يشهده من قبل.
تسود أجواء من التوتر بعد اشتباك الشرطة الإسرائيلية مع فلسطينيين في المسجد الأقصى، وبحسب الشرطة فإن دخول المسجد جاء بعد أن تحصن "محرضون داخله"، فيما أطلقت صواريخ من غزة في اتجاه إسرائيل. وألمانيا تدعو كل الأطراف للتهدئة.
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