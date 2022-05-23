 كنيسة في قطاع غزة | DW الأخبار | DW | 27.04.2023

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DW الأخبار

كنيسة في قطاع غزة

رغم تراجع أعداد المسيحيين في قطاع غزة مازالت كنيسة القديس بورفيريوس للروم الأرثوذوكس مقصد المصلين أيام الآحاد والأعياد لما تتمتع به من مكانة دينية وتاريخية هامة

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Fuer das Drei-Religionen-Haus House of One in Berlin wurde am 27.05.2021 bei einer feierlichen Zeremonie der Grundstein gelegt (Foto v.l.: der evangelische Berliner Bischof Christian Staeblein (Stäblein); Wolfgang Schaeuble (Schäuble), Bundestagspraesident; Rabbiner Andreas Nachama; Pfarrer Gregor Hohberg; Imam Kadir Sanci; Michael Mueller (Müller), Regierender Bürgermeister von Berlin ). Die Festveranstaltung fand pandemiebedingt im hybriden Format statt. Unter dem Dach des House of One sollen kuenftig eine Kirche, eine Synagoge und eine Moschee Platz finden. Ziel des Projektes ist die friedliche Verstaendigung zwischen den Religionen. Derzeit finden die Fundamentarbeiten fuer den Sakralbau statt. Der konkrete Baustart ist nach Angaben der Stiftung House of One im Herbst. Die Eroeffnung des Drei-Religionen-Hauses ist fuer 2024/2025 geplant. (Siehe epd-Meldung vom 27.05.2021)

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