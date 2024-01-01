هذا القرصان هو بطل شعبي، حتى وإن كان الباحثون يشككون في وجوده: كلاوس شتورتيبيكر الذي تم إعدامه في عام 1401. وعلى بحري الشمال والبحر البلطيق، نهب سفن التجار الأثرياء في هامبورغ. وعرض على ما يبدو، كجزء من صفقة لإطلاق سراحه، كمية هائلة من الذهب تكفي لتشكيل سلسلة حول هامبورغ. لم يتم العثور على أي شيء من هذا. يعتقد بعض المغامرين أن الذهب موجود على جزيرة روغن.