كنوز مفقودة حول العالم.. بين الحقيقة والأسطورة!
من غرفة العنبر إلى كنز الكنيسة الغامض في ليما: العديد من الكنوز الثمينة لا تزال مفقودة حتى اليوم، وحول بعضها تدور الأساطير والشكوك عما إذا كانت فعلا موجودة؟ بحث عن الكنوز من خلال الصور
ذهب وفضة وحجارة ثمينة
من غرفة العنبر إلى كنز الكنيسة الغامض في ليما: العديد من الكنوز الثمينة لا تزال مفقودة حتى اليوم. حول بعضها تدور الأساطير. من بين هذه الألغاز يأتي كنز الفرسان الغامض. يُزعم أن لديهم الفرسان في زمن الحروب الصليبية ثروات لا حصر لها، بما في ذلك الكأس المقدسة. كان من المفترض أن يجلب لمالكه السعادة والشباب الأبدي.
كنز الفرسان
في عام 1307 أصبح فرسان الهيكل الأثرياء قوة مفرطة بالنسبة للملك الفرنسي فيليب الرابع الذي أمر بإعتقال وقتل قادتهم. ولكن أين كانت الثروة؟ لم يجد رجال فيليب ثروات كبيرة في دور الفرسان. ومنذ ذلك الحين، تستمر الأسطورة التي تقول إن الفرسان قد قاموا بإخفاء الكنز. واعتقد الباحثون عن الكنوز أنه قد يكون في إسرائيل، أو في اسكتلندا، أو على جزيرة أوك الكندية.
سر رين-لو-شاتو
حتى في رين-لو-شاتو الفرنسية، كما هو مبين في الصورة، تم افتراض وجود كنز الفرسان. فقد جاء القس بيرانغر سونيير (1852-1917)، كاهن القرية، في يومٍ ما إلى ثروة خرافية وأجرى العديد من أعمال الترميم في كنيسة القرية. يعتقد المغامرون بناءً على ذلك أنه اكتشف كنزًا. ومنذ ذلك الحين، أصبحت القرية مقصدًا للسياح وموقعًا لحفريات.
تحفة فنية
هذا الكنز حقيقي: تم إنشاء غرفة العنبر الأسطورية من قبل فنان ألماني. قدم الملك البروسي فريدريش ويلهلم الأول هذه الغرفة هدية للقيصر الروسي بيتر الأكبر في عام 1716. وفي عام 1941 اختطف جنود ألمان العنبر الثمين إلى كونيغسبرغ الألمانية آنذاك. هناك فُقدت آثاره. واليوم يُمكن رؤية نسخة معمولة بعناية في سانت بطرسبورغ.
ذهب القيصر!
لغز آخر من روسيا: يُزعم أنه يتواجد على قاع بحيرة بايكال السيبيرية ذهبٌ للقيصر الأخير. في شتاء عام 1920، وبينما كان القيصر قد قتل منذ فترة طويلة، حاول خصوم النظام الجديد الشيوعي إنقاذ عربات السكك الحديدية المليئة بالذهب عبر البحيرة المتجمدة. ولكن حسب الأسطورة، انكسرت تلك العربات. ومنذ ذلك الحين، يبحث الباحثون عن الكنز. في عام 2010، تم استخدام غواصات غواصة لهذا الغرض.
كنز كنيسة ليما
تروي الأساطير أن المستوطنين الإسبان في عام 1821 نجحوا في نقل تمثال للعذراء مريم الثمين وصناديق مليئة بالذهب من كاتدرائية العاصمة البيروفية. السبب: كانت قوات بريطانية تحاصر المدينة، حيث كانوا يرغبون في خلع الهيمنة الإسبانية في بيرو. ويُقال إن سفينة تجارية قد غادرت الميناء بالكنز. ولكن حدث شيء غير متوقع.
جزيرة نفائس
بدلاً من إنقاذ الكنز للإسبان، يُزعم أن طاقم السفينة قد سرق الثروات وقام بإخفائها على جزيرة الكوكوس. ومع ذلك، حتى اليوم، لا يوجد أي أثر للذهب من ليما. قام المغامرون بحفر الجزيرة (انظر الصورة)، والتي تنتمي اليوم إلى كوستاريكا، عدة مرات، ولكن لم يتم العثور على شيء حتى الآن. ويشتبه أيضًا في وجود نفائس أخرى للقراصنة هناك.
القرصان الالماني
هذا القرصان هو بطل شعبي، حتى وإن كان الباحثون يشككون في وجوده: كلاوس شتورتيبيكر الذي تم إعدامه في عام 1401. وعلى بحري الشمال والبحر البلطيق، نهب سفن التجار الأثرياء في هامبورغ. وعرض على ما يبدو، كجزء من صفقة لإطلاق سراحه، كمية هائلة من الذهب تكفي لتشكيل سلسلة حول هامبورغ. لم يتم العثور على أي شيء من هذا. يعتقد بعض المغامرين أن الذهب موجود على جزيرة روغن.
كنوز ذهبية في أستراليا
أستراليا لديها أيضاً أسطورة خاصة بالكنوز. نتحدث هنا عن الحافة الذهبية الغامضة لهارولد لاسيتر . (1880-1931) . زعم الأسترالي أنه اكتشف كميات هائلة من الذهب في منطقة البكرة البعيدة. ومع ذلك، قال إن أجهزة القياس قد تعطلت. ولم يتم العثور على الحافة خلال اثنتين من الرحلات التي قام بها في عامي 1930 و1931. لاسيتر توفي عطشًا في البيئة القاسية في عام 1931.
ذهب النازيين في بحيرة توبليتز
قبيل نهاية الحرب العالمية الثانية بوقت قصير، هرب مجرمو الحرب النازيين، مثل رئيس وحدات الـ "إس إس" إرنست كالتنبرونر، بالذهب المسلوب إلى جبال الألب النمساوية. وحتى اليوم، تدور الأساطير حول بحيرة توبليتز هناك. هل غمر كالتنبرونر هنا ثروة من الذهب؟ في عام 1959، تم العثور عند الغوص على صناديق تحتوي على جنيهات إسترلينية بريطانية مزورة فقط (الصورة).
أمل الباحثين عن الكنوز
حول معظم الكنوز المفقودة، يوجد معلومات محدودة. ولكن هذا بالضبط ما يجعل الباحثين عن الكنوز مهتمين. وتم العثور فعليًا على كنز أسطوري. في عام 1872، قام الأثرولوجي الألماني هاينريش شليمان بالبحث عن آثار مدينة طروادة (تركيا) ووجد كنزًا من الذهب. تظهر الصورة نسخة طبق الأصل.