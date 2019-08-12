كندية تفشل في فتح مظلتها على ارتفاع 1500م، فما الذي حدث؟

من المؤكد أن خوفاً بالغاً اعترى مظلية كندية شابة وهي تقف على باب الطائرة حين أتى دورها في القفز، وهو خوف يراود ربما أي شخص يزاول هذه الهواية المحفوفة بالمخاطر. لكن لم يرد على بالها بالتأكيد أن قفزتها هذه – التي قد تكون الأخيرة – سترافقها معجزة حقيقية.
فقد نجت مظليّة الكندية من موت محقق بعد أن سقطت سقوطاً حراً من ارتفاع 1.5 كلم، ليستغرق سقوطها نحو 20 ثانية، وهي ربما أطول الثواني في حياتها كلها. ورغم نجاتها إلا أن المظليّة أُصيب بجراح بليغة.
ونقلت مجلة "شتيرن" الألمانية عن وسائل إعلام كندية، إن المظليّة قفزت بمظلتها من طائرة بالقرب من كيبيك، لكن المظلة الأولى خذلتها ولم تُفتح، فكان أملها في الثانية الاحتياطية لمثل هذه الحالات، لكنها لم تُفتح هي الأخرى. وسقطت الشابة الكندية في غابة مجاورة، ما أثار الرعب بين المتفرجين.
لكن لحسن الحظ فقد نجت المظليّة من موت محقق بيد أنها أُصيبت بعدة كسور في العظام والفقرات، حتى أنها كانت في وعيها تماماً حين وصلتها النجدة وفرق الإنقاذ. وفي هذا السياق، كشفت الشرطة أن إصابات المظليّة المصابة لا تهدد حياتها.
وشاهد الحادث الكثير من الأشخاص الذي كانوا يتابعون قفزات المظليين. عن هذا قال أحد شهود العيان لراديو كندا: "لا يمكنني تصديق أن شخصاً يمكن أن ينجو من مثل هذا السقوط من الطائرة مثل. إنها معجزة بحق". ووفقاً للشرطة المحلية التي فتحت تحقيقاً في الحادث، لم تكن المظلية من قليليّ الخبرة أو من المبتدئين. وقالت شاهدة عيان أخرى كانت على وشك الصعود على متن طائرة للقفز بمظلتها: "لقد شاهدنا كل شيء حتى النهاية، وخلال ذلك أملنا أن يحدث شيء ما وتنفتح المظلة. كنا قلقين للغاية".
من جانبه قالت ممثلة عن الاتحاد الأمريكي للقفز بالمظلات لهيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي" إنه فقط في حالات نادرة للغاية، لا تُفتح أي من المظلتين.
وبلغت سرعة سقوط المظلية الكندية نحو 177 كلم في الساعة. وبحسب إحصائية للاتحاد فإن هناك 13 حالة وفاة سنوياً في كل 3.3 مليون قفزة.
ع.غ/ ع.ج.م
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