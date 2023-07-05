كندا ودول حليفة تقاضي إيران بشأن إسقاط طائرة أوكرانية

أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء (الخامس من يونيو/ حزيران 2023) أن كندا والمملكة المتحدة والسويد وأوكرانيا تقاضي ايران أمامها سعيا للحصول على تعويضات لعائلات ركاب الطائرة التي أسقطتها طهران في العام 2020.وتقول هذه الدول إن ايران "انتهكت سلسلة من الالتزامات" بموجب اتفاقية الطيران المدني بإسقاطها طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية رقم PS752 بعد إقلاعها من طهران، ما أدى الى مقتل كل ركابها البالغ عددهم 176 شخصا.

وبعد ثلاثة أيام على الحادث الذي وقع في الثامن من كانون الثاني / يناير 2020، اعترفت ايران بأنها أسقطت الطائرة وهي من طراز بوينغ 737-800 "عن طريق الخطأ".

وكانت كل من كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة ، التي كان عدد من رعاياها على متن الطائرة، أعلنت الشهر الماضي انها ستقاضي ايران أمام محكمة العدل الدولية سعيا للحصول على تعويضات لعائلات الضحايا.

وفي الشكوى تقول هذه الدول إن ايران انتهكت اتفاقية مونتريال المتعددة الأطراف الموقعة عام 1971 والمتعلقة بالتهديدات للطيران المدني وبأن محاولات التحكيم الملزمة مع إيران باءت بالفشل.

وطلبت هذه الدول من المحكمة ان "تأمر بدفع تعويضات كاملة عن كل أذى لحق بهم" وأن تجعل إيران تدفع "تعويضات كاملة لمقدمي الطلبات عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالضحايا وعائلاتهم". كما يتعين على إيران إعادة ممتلكات الضحايا والاعتراف علنا "بأعمالها غير المشروعة دوليا".

وكانت إيران قررت في حزيران / يونيو مقاضاة كندا أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة لأنها سمحت في تشريعاتها لضحايا الهجمات الإرهابية بمطالبة طهران بتعويضات أمام محاكمها. وتقول شكوى طهران إن كندا، التي أدرجت الجمهورية الاسلامية على لائحة الدول الراعية للإرهاب في 2012، انتهكت حصانة الدولة التي تتمتع بها.

ا.ف / ح.ز (أ.ف.ب / رويترز)