 كندا والسكان الأصليون في معرض الكتاب بفرانكفورت | DW الأخبار | DW | 22.10.2021

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DW الأخبار

كندا والسكان الأصليون في معرض الكتاب بفرانكفورت

معرض فرانكفورت للكتاب يسلط الضوء على كندا ومؤلفيها ليس فقط الناطقين بالفرنسية والإنكليزية بل وعلى المؤلفين من السكان الأصليين لمشاركة قصصهم وقصص أجدادهم.

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