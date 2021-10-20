كندا والسكان الأصليون في معرض الكتاب بفرانكفورت

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معرض فرانكفورت للكتاب يسلط الضوء على كندا ومؤلفيها ليس فقط الناطقين بالفرنسية والإنكليزية بل وعلى المؤلفين من السكان الأصليين لمشاركة قصصهم وقصص أجدادهم.
تثير مشاركة دار نشر يمينية في معرض فرانكفورت للكتاب الجدل، خصوصاً بعد مقاطعة كاتبة ألمانية ذات أصول إفريقية المعرض وتأكيدها أنه "لا مكان للنازيين فيه". لكن منظمي المعرض يعارضون ويؤكدون على "حرية التعبير".
تكرم جمعية مالكي المكتبات ودور النشر الألمانية "رواية العام" باللغة الألمانية بجائزة الكتاب الألماني. هذا العام 2021، قدم 125 ناشراً ما مجموعه 197 رواية للمنافسة على نيل جائزة الكتاب الألماني.
من المنتظر أن يقام معرض فرانكفورت الدولي للكتاب هذا العام بالكامل بدون جمهور بسبب جائحة كورونا. وعلى هامش المغرض فاز الحقوقي وكاتب الرأي اليمني عبد الرحمن الزبيب على جائزة رائف بدوي للصحفيين المميزين والشجعان هذا العام
"آنيته، ملحمة البطلات"، كتاب آنه فيبر الذي نال جائزة الكتاب الألماني كأفضل رواية لهذا العام، والتي أعلن عنها مع افتتاح معرض فرانكفورت للكتاب. كتاب عن حياة بطلة فرنسية قاومت النازيين ودعمت الثورة الجزائرية.
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