كندا والسكان الأصليون في معرض الكتاب بفرانكفورت

جدل حول مشاركة دور نشر يمينية في معرض فرانكفورت للكتاب

تثير مشاركة دار نشر يمينية في معرض فرانكفورت للكتاب الجدل، خصوصاً بعد مقاطعة كاتبة ألمانية ذات أصول إفريقية المعرض وتأكيدها أنه "لا مكان للنازيين فيه". لكن منظمي المعرض يعارضون ويؤكدون على "حرية التعبير".