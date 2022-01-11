كندا: مزارعون في أقصى حدود تحملهم

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كادت حرائق الغابات والفيضانات أن تدمر مصدر رزق المزارعين الزوجين مكدونالد/ MacDonald. لكنهما واظبا العمل وأعادا بناء المزرعة. ومع ذلك بقيا يعانيان نفسيا. لذا تقدم الحكومة الكندية مساعدة نفسية أيضا.
يرى خبراء علم الاجتماع والبيئة والكوارث أن الكوارث المناخية خلال السنوات الماضية ضربت بقوة المجتمعات الضعيفة والمهمشة والعرقية بشكل أكبر من باقي المجتمعات. فلماذا يكون تأثير تغير المناخ على هؤلاء الأشخاص بهذه الحدة؟
على مدى ملايين السنين تكيّفت الكثير من الكائنات الحيّة في مواجهة ظواهر الطقس المتطرفة. لكن أزمة التغير المناخي تضع عالمي النبات والحيوان أمام تحديات غير متوقعة.
تتزايد الدعوات في إندونيسيا إلى زيادة الوعي الديني بحماية البيئة حيث تواجه البلاد تحديات كبيرة جراء تفاقم ظاهرة التغير المناخي. ويقول خبراء إن ما يُعرف بـ "الإسلام البيئي" أو "الإسلام الأخضر" قد يدعم جهود حماية المناخ.
علّق مطار بغداد الدولي مؤقتاً رحلاته بسبب عاصفة ترابية جديدة تضرب العاصمة العراقية، في ظاهرة تكررت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة في العراق الذي يعد بين أحد أكثر دول العالم تأثرا بالتغير المناخي في العالم.
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