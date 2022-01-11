 كندا: مزارعون في أقصى حدود تحملهم | العولمة 3000 | DW | 20.08.2022

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العولمة 3000

كندا: مزارعون في أقصى حدود تحملهم

كادت حرائق الغابات والفيضانات أن تدمر مصدر رزق المزارعين الزوجين مكدونالد/ MacDonald. لكنهما واظبا العمل وأعادا بناء المزرعة. ومع ذلك بقيا يعانيان نفسيا. لذا تقدم الحكومة الكندية مساعدة نفسية أيضا.

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