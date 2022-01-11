كندا: مزارعون في أقصى حدود تحملهم

هل يوفر "الإسلام الأخضر" حلا لإندونيسيا لمواجهة التغير المناخي؟

تتزايد الدعوات في إندونيسيا إلى زيادة الوعي الديني بحماية البيئة حيث تواجه البلاد تحديات كبيرة جراء تفاقم ظاهرة التغير المناخي. ويقول خبراء إن ما يُعرف بـ "الإسلام البيئي" أو "الإسلام الأخضر" قد يدعم جهود حماية المناخ.