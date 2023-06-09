 كندا تواجه أسوأ موسم حرائق غابات | DW الأخبار | DW | 18.08.2023

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كندا تواجه أسوأ موسم حرائق غابات

كندا تواجه أكبر موسم حرائق غابات في تاريخها بعد اشتعال اكثر من ألف حريق في أنحاء البلاد.

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