كندا تواجه أسوأ موسم حرائق غابات

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كندا تواجه أكبر موسم حرائق غابات في تاريخها بعد اشتعال اكثر من ألف حريق في أنحاء البلاد.
تعاني أوروبا من طقس شديد التقلب بشكل غير مسبوق بسبب الأمطار الغزيرة التي جلبت فيضانات وعمليات إجلاء في سلوفينيا والنمسا وبولندا وكرواتيا، في حين استمرت الحرائق في اجتياح إسبانيا والبرتغال وسط موجة حر مستمرة.
حصيلة ثقيلة لضحايا واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في هاواي منذ عقود. لقد كانت هاواي "مهيأة لأن تشتعل فيها النيران"، وهناك عوامل سهلت وقوع المأساة، علاوة على أنّ صفّارات الإنذار لم تعمل. فماذا نعرف عن حرائق هاواي؟
وسط موجة حر مستمرة في جنوب غرب القارة، عانت أوروبا من طقس شديد التقلب في مطلع الأسبوع، بسبب الأمطار الغزيرة التي جلبت فيضانات وعمليات إجلاء في عدة دول، في حين استمرت الحرائق في اجتياح مناطق في إسبانيا والبرتغال.
أكدت السلطات المحلية في جزيرة ماوي بولاية هاواي الأمريكية مقتل 93 شخصا في حرائق الغابات ، ويخشى أن يكون هناك المزيد من القتلى. وتزايد الجدل حول مسؤولية ما أصبح أحد أسوأ كوارث الحرائق في تاريخ الولايات المتحدة.
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