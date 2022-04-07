كناوف صاحب الهدف ضد برشلونة: هذه اللحظات حلمت بها وأنا طفل

خيم التعادل الإيجابي 1 / 1 على لقاء آينتراخت فرانكفورت الألماني وضيفه برشلونة الإسباني، أمس الخميس (السابع من نيسان/ابريل 2022) في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

اتسمت بداية الشوط الثاني بالكثير من الإثارة، حيث تقدم فرانكفورت بهدف عن طريق أنسغار كناوف في الدقيقة 48. وتابع كناوف ضربة ركنية أبعدها دفاع برشلونة بطريقة خاطئة، لتتهيأ الكرة أمامه ويطلق قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، واضعا الكرة داخل الشباك على يسار مارك أندريه تير شتيغن، حارس مرمى الفريق الإسباني.

ووضع اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً فريقه آينتراخت رانكفورت في المقدمة بعد فترة وجيزة من الاستراحة. وتحدث اللاعب المستعار من دورتموند بعد المباراة مع قناة "أر تي أل" الألمانية وقال إنه "شعور لا يوصف" واضاف أنه "لا يستطيع إدراكه حقًا".

ونقل موقع مجلة كيكر الألمانية قوله: "هذه هي اللحظات التي حلمت بها عندما كنت طفلًا صغيرًا. نادي برشلونة، الأضواء الكاشفة أمام مثل هذه الخلفية - ثم هدف مثل هذا، لن أنسى ذلك أبدًا".

وتلقى كناوف الثناء أيضاً من الخصم، وعلق حارس برشلونة تير شتيغن قائلاً: "أشعر وكأن أمامي 20 رجلاً، ثم يسددها بشكل جيد.. على المرء تهنئته على ذلك".

برشلونة أهدر العديد من الفرص ولم يستحوز على الكرة كثيرا

في غضون ذلك، لم يكافئ كناوف نفسه على الأداء الشجاع فحسب، بل كافأ فرانكفورت أيضًا على الأداء الرائع ضد خصم كبير مثل برشلونة.

في الوقت نفسه، لم يكن كناوف راضياً عن ترك حلم الفوز في "لعبة القرن"، كما وصفها المتحدث باسم مجلس إدارة فرانكفورت أكسل هيلمان. ونقلت مجلة كيكر الألمانية عن كناوف قوله "إنه أمر مزعج بعض الشيء ألا نحقق الفوز لأننا نستحق ذلك".

على الرغم من الانتكاسة، "كانت أمسية رائعة لجميع المشاركين. قدمنا ​​مباراة، لم نسمح لهم باللعب بسهولة لأكثر من 90 دقيقة، وهو أمر غير طبيعي ضد فريق مثل برشلونة" أضاف كناوف.

تشافي غير راض عن أرضية ملعب فرانكفورت

من جانب آخر، لم يكن تشافي هرنانديز مدرب برشلونة سعيدا بحالة ملعب آينتراخت فرانكفورت وقال إن فريقه عانى لتقديم أفضل ما لديه بسبب حالة العشب في التعادل 1-1.

وأبلغ تشافي الصحفيين "(آينتراخت) قوي من الناحية البدنية وخطير في الهجمات المرتدة واتيحت له (الفرص) لكنه فشل في استغلالها. وأشار إلى أن "الملعب كان سيئا ومن الصعب اللعب (عليه). العشب لم يكن في أفضل حالاته وهذا ما جعل الأمور صعبة بالنسبة لنا".

وأضاف "أعتقد أن الملعب سيكون أفضل في مباراة الإياب. لم نمرر الكرة بشكل جيد وهذه حقيقة أخرى كلفتنا الكثير. كان يجب لمس الكرة أكثر وهو ما تسبب في بطء تمريراتنا. الأمور ستكون مختلفة في كامب نو".

وربما يغيب جيرار بيكي عن برشلونة في مباراة الإياب بعد خروج المدافع المخضرم في الدقيقة 22 للإصابة. وقال برشلونة في بيان "(بيكي) سيخضع لمزيد من الفحوصات لمعرفة حجم الإصابة، لكنها تبدو مشكلة في عضلات الفخذ".

وبهذه النتيجة، أصبح يتعين على كلا الفريقين الفوز في مباراة العودة، التي ستقام على ملعب (كامب نو)، معقل الفريق الكتالوني، يوم الخميس القادم، من أجل الاستمرار في البطولة.

ز.أ.ب/ (DW، رويترز)