كناوف صاحب الهدف ضد برشلونة: هذه اللحظات حلمت بها وأنا طفل

خيم التعادل الإيجابي 1 / 1 على لقاء آينتراخت فرانكفورت الألماني وضيفه برشلونة الإسباني، أمس الخميس (السابع من نيسان/ابريل 2022) في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.
اتسمت بداية الشوط الثاني بالكثير من الإثارة، حيث تقدم فرانكفورت بهدف عن طريق أنسغار كناوف في الدقيقة 48. وتابع كناوف ضربة ركنية أبعدها دفاع برشلونة بطريقة خاطئة، لتتهيأ الكرة أمامه ويطلق قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، واضعا الكرة داخل الشباك على يسار مارك أندريه تير شتيغن، حارس مرمى الفريق الإسباني.
ووضع اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً فريقه آينتراخت رانكفورت في المقدمة بعد فترة وجيزة من الاستراحة. وتحدث اللاعب المستعار من دورتموند بعد المباراة مع قناة "أر تي أل" الألمانية وقال إنه "شعور لا يوصف" واضاف أنه "لا يستطيع إدراكه حقًا".
ونقل موقع مجلة كيكر الألمانية قوله: "هذه هي اللحظات التي حلمت بها عندما كنت طفلًا صغيرًا. نادي برشلونة، الأضواء الكاشفة أمام مثل هذه الخلفية - ثم هدف مثل هذا، لن أنسى ذلك أبدًا".
وتلقى كناوف الثناء أيضاً من الخصم، وعلق حارس برشلونة تير شتيغن قائلاً: "أشعر وكأن أمامي 20 رجلاً، ثم يسددها بشكل جيد.. على المرء تهنئته على ذلك".
برشلونة أهدر العديد من الفرص ولم يستحوز على الكرة كثيرا
في غضون ذلك، لم يكافئ كناوف نفسه على الأداء الشجاع فحسب، بل كافأ فرانكفورت أيضًا على الأداء الرائع ضد خصم كبير مثل برشلونة.
في الوقت نفسه، لم يكن كناوف راضياً عن ترك حلم الفوز في "لعبة القرن"، كما وصفها المتحدث باسم مجلس إدارة فرانكفورت أكسل هيلمان. ونقلت مجلة كيكر الألمانية عن كناوف قوله "إنه أمر مزعج بعض الشيء ألا نحقق الفوز لأننا نستحق ذلك".
على الرغم من الانتكاسة، "كانت أمسية رائعة لجميع المشاركين. قدمنا مباراة، لم نسمح لهم باللعب بسهولة لأكثر من 90 دقيقة، وهو أمر غير طبيعي ضد فريق مثل برشلونة" أضاف كناوف.
تشافي غير راض عن أرضية ملعب فرانكفورت
من جانب آخر، لم يكن تشافي هرنانديز مدرب برشلونة سعيدا بحالة ملعب آينتراخت فرانكفورت وقال إن فريقه عانى لتقديم أفضل ما لديه بسبب حالة العشب في التعادل 1-1.
وأبلغ تشافي الصحفيين "(آينتراخت) قوي من الناحية البدنية وخطير في الهجمات المرتدة واتيحت له (الفرص) لكنه فشل في استغلالها. وأشار إلى أن "الملعب كان سيئا ومن الصعب اللعب (عليه). العشب لم يكن في أفضل حالاته وهذا ما جعل الأمور صعبة بالنسبة لنا".
وأضاف "أعتقد أن الملعب سيكون أفضل في مباراة الإياب. لم نمرر الكرة بشكل جيد وهذه حقيقة أخرى كلفتنا الكثير. كان يجب لمس الكرة أكثر وهو ما تسبب في بطء تمريراتنا. الأمور ستكون مختلفة في كامب نو".
وربما يغيب جيرار بيكي عن برشلونة في مباراة الإياب بعد خروج المدافع المخضرم في الدقيقة 22 للإصابة. وقال برشلونة في بيان "(بيكي) سيخضع لمزيد من الفحوصات لمعرفة حجم الإصابة، لكنها تبدو مشكلة في عضلات الفخذ".
وبهذه النتيجة، أصبح يتعين على كلا الفريقين الفوز في مباراة العودة، التي ستقام على ملعب (كامب نو)، معقل الفريق الكتالوني، يوم الخميس القادم، من أجل الاستمرار في البطولة.
ز.أ.ب/ (DW، رويترز)
-
جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني
سيرجي بارباريس - 330 مباراة
بين عامي 1996 و2008 لعب البوسني لأربعة فرق في الدوري الألماني. بعد فترات قضاها في روستوك ودورتموند، تحول بارباريس إلى هامبورغ إس في في عام 2000، حيث سرعان ما أصبح اللاعب المفضل لدى جماهير النادي. في عام 2001 حصل على لقب هداف الدوري برصيد 22 هدفاً. عندما لم يتم تمديد عقده في هامبورغ عام 2006، انتقل إلى باير ليفركوزن، وفيه أنهى مسيرته الاحترافية عام 2008.
-
جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني
رافينيا - 332 مباراة
جذب البرازيلي رافينيا (على اليمين) انتباه الأندية الأوروبية خلال كأس العالم تحت 20 سنة في هولندا عام 2005، وانتقل إلى نادي شالكه في نفس العام. عندما قام المدرب فيليكس ماغات بالاستغناء عنه بعد خمس سنوات، ذهب الظهير إلى إيطاليا وعاد إلى الدوري الألماني بعد عام. مع نادي بايرن ميونيخ، توج ببطولة الدوري سبع مرات، وفاز بالكأس أربع مرات وبدوري أبطال أوروبا عام 2013.
-
جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني
لوكاس بيتشيك - 332 مباراة
لسنوات كان هو المرشح المفضل في مركز الظهير الأيمن لبوروسيا دورتموند. لعب لوكاس بيتشيك في الدوري الألماني لكرة القدم من 2010 إلى 2021. كانت أول 68 مباراة للبولندي في الدوري الألماني بقميص هيرتا برلين، الذي هبط معه إلى الدرجة الثانية، قبل الانتقال إلى دورتموند. مع دورتموند، فاز بيتشيك ببطولة الدوري مرتين وبكأس الاتحاد الألماني لكرة القدم ثلاث مرات.
-
جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني
زي روبرتو - 336 مباراة
في عام 1998، انتقل البرازيلي زي روبرتو، الذي لعب سابقاً مع ريال مدريد، إلى باير ليفركوزن من فلامينغو ريو دي جانيرو. في عام 2002، اتخذ الخطوة التالية نحو بايرن ميونيخ، وحقق معه عدداً من الألقاب. في عام 2009، وفي ذلك الوقت كان عمره 35 عاماً، حصل على عقد لمدة عامين مع هامبورغ. وفي عام 2011، غادر زي روبرتو ألمانيا، لكنه ظل لاعب كرة قدم محترفًا حتى نهاية مسيرته الرياضية في عمر 43 عاماً.
-
جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني
فيداد إبيزيفيتش - 344 مباراة
خطى البوسني خطواته الأولى في الدوري الألماني عام 2006 بقميص ألمانيا آخن. وفي وقت لاحق، سعى المهاجم للبحث عن أهداف لهوفنهايم وشتوتغارت وهيرتا برلين. أحرز 127 هدفاً في الدوري الألماني. انتهت مشاركته الأخيرة في شالكه بشكل مزعج في نوفمبر 2020، بعد خلاف مع مساعد مدرب شالكه نالدو، تم عقبه الاستغناء الفوري عنه وإنهاء عقده.
-
جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني
دانييل كاليغيوري - 349 مباراة *
يمتلك دانييل كاليغيوري جوازي سفر إيطالي وألماني، لكنه ولد ونشأ في جنوب ألمانيا. في نادي فرايبورغ أصبح لاعباً محترفاً في الدوري الألماني عام 2007. بعد فترات قضاها في فولفسبورغ وشالكه، يلعب اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً حالياً في آوغسبورغ منذ عام 2020، وهو الفريق الرابع له في الدوري الألماني. (* إحصائية المباريات لغاية 17 يناير 2022)
-
جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني
ماكوتو هاسيبه - 351 مباراة *
لاعب خط الوسط الياباني هو أحد المحترفين القلائل النشيطين والذين، على الرغم من عدم وجودهم مع بايرن أو دورتموند، حصلوا على بطولة الدوري. ففي عام 2009 فاز باللقب في موسمه الثاني في البوندسليغا مع فولفسبورغ. في عام 2014، انتقل هاسيبه إلى نورنبرغ، وبعدها بعام إلى آينتراخت فرانكفورت، حيث فاز بالكأس في عام 2018 وكان حتى قائد الفريق لفترة من الوقت. (* إحصائية المباريات لغاية 17 يناير 2022).
-
جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني
ليفان كوبياتشفيلي- 351 مباراة
في نهاية تسعينيات القرن الماضي، شكل كوبياتشفيلي (إلى اليمين) وغيره من المحترفين الجورجيين مجموعة "فيليس" في فرايبورغ، والذين حققوا نجاحاً باهراً تحت قيادة المدرب فولكر فينك. لعب كوبياتشفيلي لاحقاً مع شالكه وهيرتا برلين. لكن مسيرته الرياضية الطويلة لم تخلُ من الفضائح، فهو لاعب البوندسليغا الذي فرضت عليه أطول عقوبة، وذلك في عام 2012، وهي الإيقاف لمدة سبعة أشهر ونصف الشهر بسبب ضربه الحكم.
-
جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني
خليل ألتينتوب - 351 مباراة
ولد اللاعب التركي خليل ألتينتوب في غيلزنكيرشن غربي ألمانيا عام 1982 ويحمل أيضاً الجنسية الألمانية. بين عامي 2003 و2017 لعب مع كايزرسلاوترن وشالكه وفرانكفورت وآوغسبورغ، وأحرز 67 هدفاً في الدوري الألماني. حميد ألتينتوب هو شقيق خليل ألتينتوب، التوأم الأكبر، وكان لاعب كرة قدم محترف حتى عام 2018.
-
جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني
نالدو- 358 مباراة
البرازيلي رونالدو أباريسيدو رودريغيز، الملقب بنالدو، لعب أولاً لفيردر بريمن في عام 2005. ولعب المدافع فيما بعد مع فولفسبورغ وشالكه. أصبح البرازيلي أسطورة بين مشجعي شالكه عندما سجل هدف التعادل لفريقه في الوقت بدل الضائع، خلال مباراة الديربي ضد دورتموند في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017. فاز نالدو بكأس الاتحاد الألماني مرة واحدة مع بريمن ومرة واحدة مع فولفسبورغ.
-
جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني
روبرت ليفاندوفسكي - 369 مباراة *
جنباً إلى جنب مع الهداف التاريخي للبوندسليغا غيرد مولر، يعد البولندي ليفاندوفسكي، أحد أكثر الهدافين فاعلية في تاريخ الدوري. في عام 2010، انتقل ليفاندوفسكي من بوزنان إلى بوروسيا دورتموند، وبعد أربع سنوات انتقل إلى بايرن ميونيخ. أصبح ليفاندوفسكي جزءاً من البوندسليغا، ليس فقط بسبب أهدافه، بل لحصوله على لقب أفضل لاعب في العالم 2021 وللعام الثاني على التوالي. (* إحصائية المباريات لغاية 17 يناير 2022)
-
جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني
كلاوديو بيتزارو - 490 مباراة
بين عامي 1999 و2020، لعب اللاعب البيروفي مع فيردر بريمن وبايرن ميونيخ وكولونيا، وسجل 197 هدفاً في الدوري الألماني. فاز بيتزارو ببطولة الدوري ست مرات وكأس الاتحاد الألماني ست مرات، وحصل على الثنائية مع بايرن خمس مرات وحتى الثلاثية مرة واحدة. انتقل إلى فيردر بريمن خمس مرات وأنهى مسيرته هناك صيف 2020. الكاتب: أندرياس شتين-تسيمونس/ زمن البدري
الكاتب: زمن البدري