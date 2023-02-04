 كنائس في القدس تشكو من التعرض لاعتداءات | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 04.02.2023

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سياسة واقتصاد

كنائس في القدس تشكو من التعرض لاعتداءات

منذ تشكيل الحكومة اليمينية في إسرائيل ارتفع عدد الهجمات التي تطال الكنائس والمسيحيين في القدس. مسيحيون هناك يشتكون من الهجمات ويطالبون باحترام قدسية المدينة لكل الأديان.

المقبرة الأنلجيكية البرويسية في القدس

تدمير وتدنيس قبور في مقبرة مسيحية بالقدس

كونراد شيك اسم معروف في القدس، المعماري والباحث في علم الآثار (1822 – 1901) ولد في جنوب ألمانيا، وقضى أكثر من 50 عاما من حياته في القدس. وشارك في تصميم حي ميا شعاريم، وهو حي يعيش فيه يهود أرثوزكس خارج البلدة القديمة. وكباحث أثري، مازال اسمه مرتبطا بكثير من الاكتشافات الأثرية المهمة في المدينة. 
عندما توفي شيك في عام 1901 دفن في المقبرة الانجليكانية البرويسية على جبل صهيون خارج البلدة القديمة. شيّعه حينها، كما كتب الباحث السياسي والمؤرخ مارسيل سير، "جمع غفير من المسلمين واليهود والمسيحيين، الذين كانوا يوقرونه ويحبونه جميعا". 

في بداية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي قام شبان يهود بتحطيم نحو 30 قبرا من قبور المسيحيين في المقبرة البرويسية. حطموا الصلبان وشواهد القبور، لأسباب عنصرية كما كتبت تغريدات كثيرة، وبعد عشرة أيام من الحادث ألقي القبض عليهم.  وقد أثار تحطيم قبور ضباط بريطانيين رفيعي المستوى غضبا في لندن. أما بالنسبة لمصير قبر شيك فلم يُسمع شئٌ من جانب الحكومة الألمانية. 

وزارة الخارجية الإسرائيلية دانت العمل ووصفته "إهانة للدين" وطالبت بتقديم الجناة إلى العدالة. وشرطة القدس أعلنت عن إلقاء القبض على اثنين من المشتبه بهم. كلاهما إسرائيليان وجرى تقديمهما إلى المحكمة. كما التقى رئيس شرطة القدس دورون تورغمان قادة الكنائس وعرض المساعدة لرفع الأضرار، وقال: "أي ضرر يلحق بالمؤسسات والمواقع الدينية هو أمر خطير يضر بطبيعة الحياة والتعايش الحساس في المدينة، التي تضم كل الأديان والتقاليد". 

"الموت للمسيحيين"
جاء تدنيس المقابر في الأول من يناير/ كانون الثاني، بعد أيام قلائل من انضمام أحزاب يمينية إسرائيلية إلى الحكومة وكمقدمة لموجة أحداث معادية للمسيحيين. ففي ليلة 11 من يناير/ كانون الثاني، قام أشخاص بتخريب مركز اجتماعي للمسيحيين الموارنة في معالوت في شمال إسرائيل. وبعد يوم ظهرت كتابات بالعبرية في الحي الأرمني بالقدس القديمة: "الموت للمسيحيين"، و "الموت للعرب" و"الموت للأرمن". 

وخلال آخر موجة عنف في القدس القديمة هاجم يهود متطرفون مساء يوم (26 كانون الأول/ يناير) بوسط الحي المسيحي متاجر ومطاعم يملكها مسيحيون. وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على موقع تويتر صورا تظهر إلقاء الكراسي والطاولات، كما نُقل أن المشاغبين استخدموا رذاذ الفلفل ضد السكان. 


ولم تصل الشرطة إلا بعد مرور ساعة من بدء أعمال الشغب، بحسب ما اشتكى مسؤولون كنسيون في وقت لاحق. وبعد أيام ، وبحسب شهود عيان، تعرض شبان أرمن للمضايقات أمام مقر بطريريكيتهم من قبل متطرفين يهود شباب. كما عامل جنود إسرائيليون بقسوة سكانا أرمن. وجرى توثيق كثير من الهجمات بتسجيلات فيديو، إذ منذ أكثر من 20 عاما، جرى وضع كاميرات مراقبة في كل ركن من أركان البلدة القديمة، التي لا تكاد تبلغ مساحتها كيلومترا مربعا واحدا.
وبعد هذه الهجمات المتعددة في البلدة القديمة ارتفعت أصوات ممثلي الكنائس. فقد أظهر قادة الكنيسة امتعاضهم الشديد من تدنيس المقبرة. وأوضحوا في بيان مشترك أن اختيار مثل هذا الهدف يظهر كراهية للمسيحيين.

بعد الهجمات الأخيرة، حذر أساقفة الأرض المقدسة الكاثوليك من أن القدس "يجب ألا تصبح رهينة للجماعات المتطرفة". وتحدثوا صراحة عن "العنف الديني". كما علق قادة جميع الطوائف المسيحية على التصعيد الأخير في البلاد، الذي قتل خلاله جنود إسرائيليون عشرة أشخاص ، بينهم أعضاء في عدة منظمات إسلامية راديكالية، خلال عملية لمكافحة الإرهاب في جنين،  وقيام فلسطيني بقتل سبعة يهود خارج كنيس يهودي في القدس الشرقية، ودعوا إلى الاحترام الأساسي للمعتقدات الدينية للآخرين.

أديرة القدس المتعددة.

الأب نيكوديموس شنابل يشير إلى رسوم معادية للمسيحيين على باب في الدير

تحذير من وزارة الخارجية الألمانية
الهجمات التي طالت المتاجر والمطاعم الأرمنية أثارت ردود فعل دولية. إذ أشارت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية إلى أن الوزارة تفترض "أن السلطات الأمنية الإسرائيلية ستفي بالتزاماتها الدولية، وسيجري تقديم الجناة إلى العدالة وتلتزم بحماية الأقليات المسيحية". 

ممثلو الكنائس الذين يعيشون في المدينة ويعرفونها منذ عقود، لا يرون في التطورات الأخيرة حالات فردية. إذ يقول الأب نيكوديموس شنابل، الذي ينتمي إلى دير البينديكتيين الناطق بالألمانية في كنيسة رقاد السيدة العذراء على جبل صهيون في ضواحي مدينة القدس القديمة وهو يعيش منذ ما يقرب من 20 عاما هناك: "الأمر يتعلق بشيء أساسي اليوم. التعامل مع الأقليات والتسامح معها في خطر". يقول الرجل البالغ من العمر 44 عاما: "في الماضي، كان من الممكن أن تتعرض للبصق مرة في الحي اليهودي من البلدة القديمة عند ظهورك كرجل دين مسيحي. لكن هذا لم يكن يحدث كل يوم". أما اليوم فيقع هذا بشكل متكرر، وليس من النادر أيضا سماع عبارة "عُد إلى وطنك إيطاليا".

ويتحدث الأب شنابل عن "فظاظة متزايدة" خلال فترة وجيزة، والذي يمكن الشعور بها بوضوح. ويصف مشهدا وقع له مؤخرا ويقول إنه مر بسبع فتيات يهوديات في محطة للحافلات "فقامت كل واحدة منهن بالبصق أمامي بشكل لافت" للأنظار. ويضيف الأب شنابل "على المرء أن يسأل بجدية عما إذا كان هناك ارتباط بين الزيادة الملحوظة في العنف النابع من الكراهية ضد المسيحيين وخطاب معين، مثل الذي يمكن سماعه من قبل أعضاء بعينهم في الحكومة" الجديدة.

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير

منذ نهاية عام 2022 ، أصبح وزير الأمن القومي الإسرائيلي هو إيتمار بن غفير، الذي يُعتبر يمينيا متطرفا. وقد عرف البينديكتيون في كنيسة رقاد السيدة العذراء المحامي السابق  بن غفير  لفترة طويلة. عندما ألحق حريقٌ متعمدٌ في قرية الطابغة قرب بحيرة طبرية في عام 2015 أضرارا جسيمة بكنيسة (تكاثر الأرغفة)، التابعة لرهبان دورميتيون، حينها تم اعتقال العديد من الشبان اليهود اليمينيين المتطرفين المشتبه بهم. ودافع المحامي إيتمار بن غفير عن المتهمين في المحكمة. وغالبا ما كان يدافع كمحامٍ عن متهمين من الوسط اليميني المتطرف.

الرئيس الإسرائيلي والرهبان

بعد حادثة الطابغة زار الرئيس الإسرائيلي حينها ريفيلين المكان وأعرب عن استيائه من الجريمة. وطالب بإصلاح الأضرار من صندوق التعويضات عن الأعمال الإرهابية. ولم تكن تلك الزيارة هي زيارته الأخيرة للمكان. الآن، وبعد سبع سنوات على الحادث وتحت قيادة رئيس آخر، يشعر   المسيحيون في القدس بعدم الثقة  حول الدور الذي يمكنهم لعبه وما زال يتعين عليهم القيام به في إسرائيل. إذ يقول رئيس الأساقفة الكاثوليك اللاتين بييرباتيستا بيتسابالا إن الكنائس في إسرائيل تفتقر إلى مكانة واضحة في النظام القانوني الإسرائيلي. واشتكى بالقول: "ليس لدينا شخص يمكن الاتصال به". 


وكما يبدو فإن سلسلة الهجمات لن تتوقف. فقد أعلنت الشرطة الإسرائيلية الخميس (الثاني من فبراير/ شباط) أنّها أوقفت أميركياً للاشتباه بتخريبه تمثالاً خشبياً يزيد عمره عن مئة عام في كنيسة تقع في طريق الآلام بالبلدة القديمة في القدس. وأوقف المشتبه به بعد تخريبه تمثالاً خشبياً للسيّد المسيح في "كنيسة الحُكم بالموت". وبحسب الإيمان المسيحي فقد بُنيت هذه الكنيسة في المكان الذي تعرّض فيه السيّد المسيح للجلد وصدر بحقه حُكم بالإعدام. وتقع الكنيسة في طريق الآلام الذي يؤمّن المسيحيون أنّه الطريق الذي سلكه المسيح قبل صلبه ويسلك المسيحيون الطريق وصولا إلى كنيسة القيامة. ويدعي حارس الكنيسة أن المهاجم يهودي. 

من جانبه أعرب تور وينيسلاند، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، عن قلقه إزاء الهجمات الأخيرة ضد المسيحيين وممتلكاتهم في القدس، بما في ذلك التخريب المتعمد اليوم لـ "كنيسة الحكم بالموت"، ومن المحتمل أن تؤدي هذه الأعمال إلى تفاقم الوضع المتأزم بالفعل. 

كريستوف شتراك/ ع.خ

  • Gründung des Staates Israel 1948 Premierminister Ben-Gurion (picture-alliance/dpa)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    "انتصار الأمل"

    في الـ 14 من أيار/مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. ومما قاله بن غوريون آنذاك: "لم يفقد الشعب اليهودي الأمل مطلقاً. ولم تنقطع صلواته للحرية وللعودة إلى وطنه. واليوم عاد اليهود إلى وطنهم الأصلي. وصار لهم دولة خاصة بهم".

  • Archivbild vom israelischen Flagge vor den Vereinigten Nationen 1948 (Getty Images/AFP)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انتصار دبلوماسي

    بعد ذلك مباشرة تم في نيويورك رفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة. وبالنسبة للإسرائيليين شكل ذلك خطوة إضافية نحو الأمن والحرية. وأخيراً أصبح لهم دولة معترف بها دولياً.

  • Timeline 2er Weltkrieg Auschwitz wird befreit (picture-alliance/dpa/akg-images)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الساعة المظلمة

    يمكن قراءة أهمية تأسيس دولة إسرائيل على خلفية الهولوكوست. فالنازيون قتلوا خلال الحرب العالمية الثانية ستة ملايين يهودي. الصورة لمعتقلين في معسكر أوسشفيتس.

  • Israel Unabhängigkeitskrieg1948 flüchtende Palästinenser (picture-alliance/CPA Media)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    "النكبة" ـ الكارثة

    يحيي الفلسطينيون يوم تأسيس دولة إسرائيل كيوم "نكبة" بالنسبة لهم؛ إذ توجب على نحو 700.000 فلسطيني مغادرة أراضيهم. وعليه فإن تأسيس دولة إسرائيل هو بداية ما يسمى "صراع الشرق الأوسط" الذي لم يتم حله حتى بعد مرور 70 عاماً عليه.

  • Bildergalerie Ausstellung Ihr glücklichen Augen (Photo House Pri-Or, Tel Aviv)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    العمل من أجل المستقبل

    الطريق السريع رقم 2 تربط بين مدينتي تل أبيب ونتانيا وتوثق كذلك لإرادة انبعاث الدولة الفتية. وتم تدشين الطريق في 1950 من قبل وزيرة العمل الإسرائيلية غولدا مايير التي فرضت على البلاد بعد توليها رئاسة الحكومة نهج تحديث اقتصادي واجتماعي صارم.

  • Kinder im Kibbuz ca. 1950 (G. Pickow/Three Lions/Hulton Archive/Getty Images)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    كيبوتس

    الكيبوتسات هي تجمعات سكنية تعاونية تم إشادتها في كل أنحاء إسرائيل، ولاسيما في السنوات الأولى بعد تأسيس الدولة. وفيها طبق اليهود العلمانيون وأيضاً من ذوي التوجهات الاشتراكية تصوراتهم حول المجتمع.

  • Sechstagekrieg - israelische Panzer in den Golanhöhen - Syrien (Imago/Keystone)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الدولة الحصينة

    استمرت التوترات مع الجيران العرب. وفي 1967 أدت تلك التوترات إلى "حرب الأيام الستة" التي انتصرت فيها إسرائيل على مصر والأردن وسوريا ولبنان، التي كانت مدعومة أيضا من وحدات سعودية ويمنية أقل. وفي الوقت نفسه بسطت إسرائيل سيطرتها على القدس الشرقية والضفة الغربية ـ وكان ذلك بداية توترات وحروباً إضافية في المنطقة.

  • Olympia Attentat von München 1972 (dapd)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انتصار وموت

    في الألعاب الأولمبية في 1972 بميونيخ أحرز السباح اليهودي الأمريكي مارك شبيتس سبعة أرقام قياسية عالمية. وفي منتصف الدورة الأولمبية اقتحم إرهابيون فلسطينيون القرية الأولمبية واحتجزوا الرياضيين الإسرائيليين كرهائن. وانتهت محاولة تحريرهم من قبل الشرطة الألمانية بكارثة: إذ قتل الإرهابيون الرياضيين الإسرائيلين المحتجزين.

  • Symbolbild Israel Siedlungen im Westjordanland (picture-alliance/newscom/D. Hill)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    مستوطنات في أرض العدو

    سياسة الاستيطان الإسرائيلية عامل تسخين دائم للنزاع مع الفلسطينيين. وتتهم سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية إسرائيل بمنع قيام دولة فلسطينية مستقبلية من خلال بناء مزيد من المستوطنات. وحتى الأمم المتحدة تشجب بناء المستوطنات، إلا أن إسرائيل إلى يومنا هذا لا تعبأ بذلك.

  • Gazastreifen Erste Intifada 1987 (picture-alliance/AFP/E. Baitel)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    غضب وكراهية وحجارة

    في شتاء 1987 احتج الفلسطينيون ضد الحكم الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. وتفجرت الاحتجاجات في مدينة غزة وانتقلت بسرعة إلى القدس الشرقية والضفة الغربية. واستمرت تلك الانتفاضة على مدار سنوات وانتهت بتوقيع اتفاقيات أوسلو في 1993.

  • USA Weißes Haus Unterzeichnung von Oslo 1 Präsident Bill Clinton (M) Israels Premierminister Yitzhak Rabin und PLO Vorsitzender Jassir Arafat (picture-alliance/CPA Media )

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    وأخيراً السلام؟

    بوساطة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون باشر رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في 1993 محادثات سلام. وانتهت هذه المفاوضات بتوقيع "اتفاقية أوسلو" وبالاعتراف المتبادل.

  • Israel 1995 - Premierminister Peres (Getty Images/AFP/J. Delay)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    كرسي فارغ

    اغتال طالب حقوق متطرف إسحاق رابين في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 1995. نسف الاغتيال عملية السلام وكشف الانقسام السياسي داخل المجتمع الإسرائيلي؛ فقد زادت الفجوة بين اليهود المعتدلين والمتطرفين، وكذلك بين العلمانيين والأصوليين. الصورة تظهر رئيس الوزراء السابق شيمون بيريس بجانب الكرسي الفارغ لسلفه.

  • Altbundespräsident Johannes Rau gestorben Johannes Rau (picture-alliance/dpa)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    محاولة قول ما لا يمكن قوله

    الإبادة الجماعية بحق اليهود تؤثر إلى يومنا هذا على العلاقات الألمانية الإسرائيلية. وفي شباط/فبراير 2000 كان الرئيس الألماني الأسبق يوهانس راو أول رئيس ألماني يلقي كلمة باللغة الألمانية أمام الكنسيت. طلب راو العفو من أجل صالح الأبناء والأحفاد.

  • Israel Mauerbau 2002 (picture-alliance/dpa/dpaweb/S. Nackstrand)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الجدار الإسرائيلي

    سياسة الاستيطان الإسرائيلية وراء تسخين المواجهة مع الفلسطينيين. وفي عام 2002 شيدت إسرائيل جداراً يبلغ طوله 107 كيلومتراً في الضفة الغربية. ورغم أن الجدار قلل من أعمال العنف، إلا أنه لم يحل المشاكل السياسية للنزاع المستمر منذ 70 عاماً بين الشعبين.

  • Israel Besuch Außenminister Maas in Yad Vashem (picture-alliance/dpa/I. Yefimovich)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انحناء أمام الموتى

    وزير الخارجية الألماني الجديد هايكو ماس يسير بخطى ثابتة على تقليد التقارب الألماني الإسرائيلي. وقادته رحلته الخارجية الأولى كوزير للخارجية إلى إسرائيل. وفي آذار/مارس 2018 وضع ماس إكليلاً من الورود على النصب التذكاري ياد فاشيم إجلالاً لضحايا الهولوكوست.


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