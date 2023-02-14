كنائس في ألمانيا تجمع المساعدات للمتضررين من زلزال سوريا

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في ألمانيا أيضا، توجد مبادرات كثيرة لجمع المساعدات وتحديدا لسوريا. دي دبليو زارت أبرشية للمسيحيين الأرثوذكس في مدينة إيسن بغرب البلاد وتحدثت مع القائمين على إحدى هذه المبادرات.
انضم الحارس الإيطالي الكبير جانلويجي بوفون إلى حملة مساعدة متضرري الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا. بوفون سار على نهج عدة نجوم في كرة القدم وكل منهم دعم متضرري الزلزال بطريقته الخاصة.
تأثّر أكثر من سبعة ملايين طفل بالزلزال المدمّر في تركيا وسوريا الأسبوع الماضي وفق الأمم المتحدة، فيما تجاوز عدد القتلى 35 ألفاً في البلدين، ناهيك عن تحديات كبرى لإيواء ملايين المتضررين.
لقي الآلاف حتفهم في سوريا جراء الزلزال الذي هز المنطقة الحدودية مع تركيا، لكن تدفق المساعدات للمناطق المنكوبة يعتريه البطء. وتتعثر جهود الإغاثة بسبب حرب أهلية قسمت البلاد وأثارت خلافات بين القوى الإقليمية والعالمية.
دخلت أول قافلة مساعدات أممية عبر معبر باب السلامة بين تركيا ومناطق سيطرة فصائل معارضة في شمال سوريا، بعد 8 أيام من الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص ووصفته منظمة أممية بـ"أكبر كارثة طبيعية في أوروبا خلال قرن".
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