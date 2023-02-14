كنائس في ألمانيا تجمع المساعدات للمتضررين من زلزال سوريا

حصيلة قتلى الزلزال نحو 41 ألف وشمال سوريا يستقبل أول قافلة مساعدات

دخلت أول قافلة مساعدات أممية عبر معبر باب السلامة بين تركيا ومناطق سيطرة فصائل معارضة في شمال سوريا، بعد 8 أيام من الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص ووصفته منظمة أممية بـ"أكبر كارثة طبيعية في أوروبا خلال قرن".