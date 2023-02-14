 كنائس في ألمانيا تجمع المساعدات للمتضررين من زلزال سوريا | DW الأخبار | DW | 14.02.2023

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DW الأخبار

كنائس في ألمانيا تجمع المساعدات للمتضررين من زلزال سوريا

في ألمانيا أيضا، توجد مبادرات كثيرة لجمع المساعدات وتحديدا لسوريا. دي دبليو زارت أبرشية للمسيحيين الأرثوذكس في مدينة إيسن بغرب البلاد وتحدثت مع القائمين على إحدى هذه المبادرات.

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تأثّر أكثر من سبعة ملايين طفل بالزلزال المدمّر في تركيا وسوريا الأسبوع الماضي وفق الأمم المتحدة، فيما تجاوز عدد القتلى 35 ألفاً في البلدين، ناهيك عن تحديات كبرى لإيواء ملايين المتضررين.

Ein Transportflugzeug vom Typ Airbus A400M der Luftwaffe wird auf dem Gelände vom Fliegerhorst Wunstorf in der Region Hannover mit Hilfsgütern beladen. Rund 50 Tonnen Hilfsgüter schickt das Technische Hilfswerk (THW) Baden-Württemberg nach dem verheerenden Erdbeben in die Türkei. +++ dpa-Bildfunk +++

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14/02/2023 Trucks part of an aid convoy cross from Turkey into rebel-held north Syria through the Bab al-Salama crossing on February 14, 2023, after it reopened for UN relief after last week's earthquake. - The crossing had been closed for UN aid since 2020, under pressure at the UN Security Council from Syrian regime ally Russia, calling instead for all relief for the war-torn country to enter via government-controlled. (Photo by Bakr ALKASEM / AFP)

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دخلت أول قافلة مساعدات أممية عبر معبر باب السلامة بين تركيا ومناطق سيطرة فصائل معارضة في شمال سوريا، بعد 8 أيام من الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص ووصفته منظمة أممية بـ"أكبر كارثة طبيعية في أوروبا خلال قرن".