كم يكلف الذكاء الاصطناعي؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
ما هي تكلفة سؤال على روبوت الدردشة الذكي "تشات جي بي تي"؟ ما حجم الكهرباء التي يستهلكها الذكاء الاصطناعي؟ وكيف يمكن أن تصبح مراكز البيانات وأجهزة الكمبيوتر أكثر توفيرا للطاقة في المستقبل؟
يحاول سياسيون اغتنام الإمكانيات التي يوفرها روبوت المحادثة "تشات جي بي تي"، خاصة وأن لديه القدرة على توليد خطابات "متماشية مع الأيديولوجيات التقليدية". بيد أنّ بعض الخبراء يشككون في قدرته على الابتكار والإبداع السياسي.
شركةغوغل للتكنولوجيا تعتزم توسيع نتائج البحث لتشمل المحادثات بالذكاء الاصطناعي، والمزيد من الفيديوهات القصيرة، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي. بحسب تقارير إعلامية.
بعد الشعبية الكبيرة التي حققتها أدوات الذكاء الاصطناعي، اتفقت دول مجموعة السبع على تبني قواعد تنظيمية لهذه التقنيات في ظل المخاوف المتعلقة بالخصوصية والمخاطر الأمنية، وبما يضمن تعزيز الشفافية ومواجهة التضليل.
أعلنت السلطات الأمريكية عن إطلاق مشاورات رسمية بشأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما يتيح للبيت الأبيض وضع كوابح على التقنيات الجديدة، وذلك وسط مخاوف مما تحمله هذه البرامج من "مخاطر كبيرة على البشرية".
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول