 كم يكلف الذكاء الاصطناعي؟ | صنع في ألمانيا | DW | 10.05.2023

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صنع في ألمانيا

كم يكلف الذكاء الاصطناعي؟

ما هي تكلفة سؤال على روبوت الدردشة الذكي "تشات جي بي تي"؟ ما حجم الكهرباء التي يستهلكها الذكاء الاصطناعي؟ وكيف يمكن أن تصبح مراكز البيانات وأجهزة الكمبيوتر أكثر توفيرا للطاقة في المستقبل؟

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