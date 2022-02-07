كم يبلغ عدد قتلى الحرب في أوكرانيا حتى الآن؟

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عدد قتلى الحرب في أوكرانيا مختلف عليه، ولا أحد يعرف الرقم الدقيق. روسيا صرحت في شهر سبتمبر أنها فقدت نحو ستة آلاف جندي، وأوكرانيا تقول إنها فقدت نحو 13 ألفا. لكن أمريكا قدرت عدد قتلى كل طرف بمئة ألف جندي.
عقوبات ضد روسيا وأسلحة لأوكرانيا، ولكن مع التزام أقصى درجات ضبط النفس حتى لا تصبح طرفا في الحرب. الحكومة الألمانية تسير على خيط رفيع بما يخص الحرب الدائرة في أوكرانيا، فهل ستثبت هذه الاستراتيجية نجاعتها؟.
من أشخاص عددهم بعدد أصابع اليد الواحدة إلى بضعة مئات، متطوعون من طيارين ومهندسين ومتخصصين يساعدون أوكرانيا في حربها. ينقلون الأدوية واللاجئين وحتى أكياس الموتى!
لا يتمتع كل من فر من أوكرانيا بنفس فرصة البقاء في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، ففي ألمانيا، انتهى الحل المؤقت للاجئين غير الأوكرانيين الذين ليس لديهم تأشيرة في 31 أغسطس/آب، فقط 3 ولايات ألمانية وجدت ترتيبات انتقالية.
تتواصل المعارك في جنوب وشرق أوكرانيا، وكييف تترقب عملية اقتحام وشيكة لمصنع آزوفستال المحاصر منذ أسابيع، في حين يُتوقع أن تتسارع عمليات إيصال الأسلحة الأمريكية إلى كييف بعد تفعيل آليه تعود إلى الحرب العالمية الثانية.
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