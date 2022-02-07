 كم يبلغ عدد قتلى الحرب في أوكرانيا حتى الآن؟ | DW الأخبار | DW | 07.12.2022

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DW الأخبار

كم يبلغ عدد قتلى الحرب في أوكرانيا حتى الآن؟

عدد قتلى الحرب في أوكرانيا مختلف عليه، ولا أحد يعرف الرقم الدقيق. روسيا صرحت في شهر سبتمبر أنها فقدت نحو ستة آلاف جندي، وأوكرانيا تقول إنها فقدت نحو 13 ألفا. لكن أمريكا قدرت عدد قتلى كل طرف بمئة ألف جندي.

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